Packen wir‘s an... Antonios Masmanidis (Dachau 1865) entwischt im Spiel gegen den SV Türk Dachau. – Foto: Ohl

Titelverteidiger ASV Dachau auf Kurs – auch Quartett um 1865 weiter Hallenmasters

Gastgeber und Titelverteidiger ASV Dachau hat das zweite Qualifikationsturnier des Hallenmasters in der Georg-Scherer-Halle gewonnen. Lokalrivale Dachau 1865 kam auf Platz zwei und ist ebenso am Finalwochenende dabei wie der TSV Eintracht Karlsfeld II, der SV Aubing II und der SV Olympiadorf. Sechster wurde der SV Sulzemoos, er schnitt nach Punkten jedoch schlechter ab als der Tabellensechste des Auftakturniers TSV Geiselbullach und ist deshalb raus. Ausgeschieden sind auch der FC Hochbrück und der SV Türk ㈠Dachau. Der zweite Tag des Herbert-Reischl-jun.-Gedächtnisturniers um den VR-Cup begann mit dem ewig jungen Dachauer Derby zwischen dem Bezirksligisten ASV Dachau und dem Landesligisten TSV Dachau 1865. Beide Mannschaften boten ein sehr gutes Spiel, am Ende stand es gerechterweise 1:1.

Vor rund 200 Zuschauern gab es am zweiten Turniertag 105 Tore. Die besten Torschützen waren Dino Burkic (TSV Dachau 1865) und Emre Kekiv (SV Aubing II), beide erzielten je acht Tore. Der SV Aubing II als Kreisklassist überzeugte durch guten Hallenfußball, begünstigt durch einige Futsal-Kicker in den Reihen. Der SV Türk Dachau, der sich in der C-Klasse neu formiert hat, gab eine gute Visitenkarte ab und zeigte einige begeisternde Spiele und unterlag einige Male nur knapp. Beim FC Hochbrück liefen viele ehemalige Kicker des SV Türk Dachau auf. Die Auftritte des SV Olympiadorf München und des SV Sulzemoos verliefen hingegen enttäuschend.