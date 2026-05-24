Titelvergabe in Berlin: Neun Pokalendspiele an Pfingsten

– Foto: Sebastian Räppold

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Heute, 10:00 Uhr FC Viktoria 1889 Berlin FC Viktoria III Türkiyemspor Berlin Türkiyemspor IV 0 1 PUSH

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