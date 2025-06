Titeltraum zerplatzt in zwei Minuten – Bennungen schockt Riestedt!

Im vorletzten Saisonspiel trennten sich die JSG Bennungen/Kelbra und die JSG Riestedt/Gonnatal in einer intensiven Partie mit 2:2. Für Riestedt war es ein bitterer Dämpfer im Meisterschaftsrennen – die Entscheidung fällt nun am letzten Spieltag.

Die Gäste begannen stark und gingen in der 25. Minute durch Jannes Theile mit 0:1 in Führung. Ein platzierter, flacher Schuss aus der zweiten Reihe brachte Riestedt auf Kurs. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Lorent Qehaja in der 41. Minute auf 0:2. Nach einem Einwurf kombinierten sich die Gäste gut in den Strafraum, Qehaja stand frei und verwandelte souverän.

Doch Bennungen zeigte große Moral. In der 64. Minute verkürzte Hannes Lunk mit einem abgefälschten Fernschuss auf 1:2. Nur zwei Minuten später ließ Sam Luca Schilling das Stadion beben: Sein hoher Distanzschuss senkte sich über den Torhüter ins Tor – der 2:2-Ausgleich binnen drei Minuten war perfekt.

Riestedt versuchte in der Schlussphase noch einmal alles, fand jedoch kein Durchkommen mehr gegen eine nun kompakte Heimelf. Bennungen verdiente sich das Remis durch eine starke zweite Halbzeit.

Durch das Unentschieden hat Riestedt/Gonnatal die Tabellenführung verpasst. Die Meisterschaft ist dennoch möglich – allerdings nur, wenn der VfB Sangerhausen am Sonntag gegen Arnstein patzt. Für Spannung ist also weiterhin gesorgt.