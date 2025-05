Titelsause bei SB Rosenheim – Ex-Landesliga-Kicker steigen mit SVB auf

Der SV Aschau spielt nach dem Relegationsdrama inklusive Fairplay-Tragödie im Vorjahr in der kommenden Saison endlich in der Bezirksliga. Der SVA sicherte sich bereits drei Spieltage vor Schluss den Aufstieg. Zwar unterlag der Tabellenführer dem SV Mehring am zurückliegenden Wochenende mit 1:2, trotzdem ist den Aschauern die Meisterschaft nicht mehr zu nehmen.

Freud und Leid lagen am vergangenen Samstag im Mangfallstadion ganz nahe zusammen. Die erste Mannschaft des SV Bruckmühl absolvierte nach dem Abstieg in die Bezirksliga ihr vorerst letztes Spiel in der Landesliga. Im Anschluss besiegte die "Zwoate" den SV Pang mit 1:0 und machte damit am drittletzten Spieltag die Meisterschaft in der A-Klasse und den damit verbundenen Aufstieg in die Kreisklasse fest. Zum Aufstiegskader des SVB gehörten unter anderem Maximilian Gürtler, Gerhard Stannek, Philipp Keller und Anian Folger, die letztes Jahr noch in der Landesliga-Truppe kickten.

Meister der Kreisliga 2: SB DJK Rosenheim ist zurück in der Bezirksliga