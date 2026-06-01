Titelrennen völlig offen - alle drei Favoriten straucheln

– Foto: FussballimFKHavelland

Der 28. Spieltag der Landesklasse West hat das Titelrennen in eine neue, dramatische Phase katapultiert. Beide Spitzenreiter blieben ohne Sieg: Der SV Grün-Weiß Brieselang verlor zuhause mit 0:1 gegen den VfL Nauen - das Tor fiel erst in der 100. Minute der Nachspielzeit. Gleichzeitig unterlag der FSV Babelsberg 74 überraschend mit 0:3 gegen die SG Grün-Weiß Golm. Der VfL Nauen schob sich damit auf 57 Punkte vor und ist nun nur noch einen Punkt hinter den punktgleichen Spitzenreitern Brieselang und Babelsberg 74, die beide bei 58 Zählern stehen. Zwei Spieltage vor dem Ende ist die Meisterschaft in der Landesklasse West vollständig offen.

In einer packenden und bis zum Schluss umkämpften Partie behielt die SG Michendorf die Oberhand gegen den Pritzwalker FHV 03. Beide Mannschaften schenkten sich nichts, da die tabellarische Nähe zusätzliche Brisanz in die Begegnung brachte. Lange Zeit blieb das Spiel ohne Torerfolg, bis die Erleichterung beim Heimanhang groß war. In der 77. Minute erzielte Fabian Wetterling den Treffer zum 1:0-Endstand.

Sa., 30.05.2026, 14:00 Uhr FK Hansa Wittstock 1919 Wittstock SG Saarmund Saarmund 0 2 Abpfiff Die SG Saarmund gewann beim FK Hansa Wittstock 1919 verdient mit 2:0. Robin Keiling traf in der 28. Minute zur Führung, Jason Kler legte in der 42. Minute das 2:0 nach. Wittstock blieb ohne Torerfolg und verbleibt mit 22 Punkten auf dem letzten Rang 16. Saarmund verbessert sich auf 26 Punkte und Rang 14.

Sa., 30.05.2026, 14:00 Uhr SSV Einheit Perleberg Perleberg Pankower SV Rot-Weiß 1921 Pankower SV 5 0 Abpfiff Der SSV Einheit Perleberg feierte einen überzeugenden 5:0-Heimsieg gegen den Pankower SV Rot-Weiß 1921. Max Dietsch eröffnete das Torschießen in der 6. Minute, Franz Arndt legte in der 14. Minute nach. Thomas Brackrock war der Mann des Tages: Er traf in der 53. Minute zum 3:0, in der 70. Minute zum 4:0 und vollendete seinen Hattrick in der 75. Minute mit dem 5:0-Endstand. Perleberg verbessert sich auf 35 Punkte und Rang neun. Der Pankower SV fällt auf 48 Punkte und Rang vier zurück.

Sa., 30.05.2026, 15:00 Uhr SV Babelsberg 03 Babelsberg II TSV Chemie Premnitz Premnitz 1 4 Abpfiff Der TSV Chemie Premnitz setzte seinen überraschend starken Saisonabschluss fort und schlug den SV Babelsberg 03 auswärts mit 4:1. Noah Lange brachte die Gäste bereits in der 3. Minute in Führung, Sebastian Schulz legte in der 13. Minute auf 2:0 nach. Jonathan Gumz erhöhte in der 25. Minute auf 3:0. Jan Erik Hoffmann verkürzte in der 54. Minute für Babelsberg 03 auf 1:3, ehe Noah Lange in der 78. Minute mit seinem zweiten Treffer des Tages den 4:1-Endstand herstellte. Premnitz verbessert sich auf 24 Punkte und Rang 15, Babelsberg 03 fällt mit 28 Punkten auf Rang 13.

Sa., 30.05.2026, 15:00 Uhr FSV Babelsberg 74 FSV Babelsb. SG Grün-Weiß Golm GW Golm 0 3 Abpfiff Die zweite große Überraschung des Spieltags: Der FSV Babelsberg 74 verlor das Heimspiel gegen die SG Grün-Weiß Golm klar mit 0:3. Babelsberg 74 blieb ohne Torerfolg. Lee Tinashe Marume traf in der 59. Minute zur Golmer Führung, Alfons Mensing erhöhte in der 77. Minute auf 2:0 und erzielte in der 90.+2. Minute auch den 3:0-Endstand. Die Niederlage des Spitzenreiters ist ein schwerer Rückschlag: Babelsberg 74 bleibt zwar mit 58 Punkten an der Spitze, büßt jedoch drei Tore in der Tordifferenz ein - ein Faktor, der am Ende der Saison entscheidend sein könnte.

Sa., 30.05.2026, 15:00 Uhr SV Grün-Weiß Brieselang Brieselang VfL Nauen VfL Nauen 0 1 Abpfiff Das Topspiel des Spieltags entschied der VfL Nauen in der tiefsten Nachspielzeit für sich. Brieselang und Nauen lieferten sich ein intensives Duell, das lange torlos blieb - bis Nick Halt in der 100. Spielminute den einzigen Treffer der Partie erzielte und Nauen damit drei eminent wichtige Punkte bescherte. Brieselang verbleibt trotz der Niederlage mit 58 Punkten auf Rang eins - dank der weiterhin deutlich besseren Tordifferenz (+58 zu +33). Nauen hingegen ist mit nun 57 Punkten als Dritter wieder vollständig im Titelrennen. Ein Schlusspfiff, der die gesamte Ausgangslage der Liga verändert hat.

Der SV Blau-Gelb Falkensee gewann überraschend beim SV Empor Schenkenberg 1928 mit 2:1. Francisco Schulze brachte die Gäste bereits in der 9. Minute in Führung. Ramon Kornemann glich für Schenkenberg in der 21. Minute aus. Jan Kibbieß erzielte in der 60. Minute den Siegtreffer zum 2:1 für Falkensee. Schenkenberg fällt auf 45 Punkte und Rang sechs zurück, Falkensee verbessert sich auf 30 Punkte und Rang 12.

Sa., 30.05.2026, 15:00 Uhr FC Borussia Brandenburg Borussia Bra FSV Veritas Wittenberge/Breese FSV Veritas 2 4 Abpfiff Der FSV Veritas Wittenberge/Breese wiederholte seinen Hinspiel-Kantersieg und gewann auch das Rückspiel bei FC Borussia Brandenburg - diesmal mit 4:2. Tobias Bober brachte Veritas in der 43. Minute in Führung, Marten Reichelt erhöhte noch vor der Pause in der 45. Minute auf 2:0. Direkt nach Wiederanpfiff legte Frederik Töpfer in der 47. Minute das 3:0 nach und erzielte in der 66. Minute auch das 4:0. Marko Radon traf in der 84. Minute zum Anschluss für Brandenburg, Leon Runau verkürzte in der 90. Minute auf 2:4 - der Endstand. Veritas klettert auf 42 Punkte und Rang sieben, Borussia Brandenburg verbleibt mit 40 Punkten auf Rang acht.

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