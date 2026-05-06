Titelrennen und Abstiegskampf: Das Restprogramm der Bezirksliga 2

Zwar wird in der Bezirksliga 2 aufgrund von Rückzügen nur mehr ein Absteiger gesucht, doch das Gedränge rund um den obligatorischen Strich zu groß! In Sachen Meisterschaft läuft wohl alles auf den aktuellen Tabellenführer hinaus. Eine Vorentscheidung könnte bereits am Wochenende fallen.
Der TuS 05 Oberpleis nimmt mit vier Punkten Vorsprung und einem absolvierten Spiel weniger als der 1. FC Niederkassel klar Kurs in Richtung Meisterschaft. Da auch Friesdorf noch fünf Partien vor der Brust hat, wird der Kampf um den begehrten zweiten Platz zu einem ungleichen Duell, bei dem Niederkassel trotz seiner Offensivkraft auf Schützenhilfe angewiesen ist. Die Niederkasseler müssen ihre Kracher gegen die direkte Konkurrenz allesamt gewinnen, um die Hypothek der weniger verbleibenden Spiele überhaupt ausgleichen zu können.
TuS 05 Oberpleis
26. Spieltag: (A) 1. FC Niederkassel (3.)
27. Spieltag: (H) TuS Buisdorf (8.)
28. Spieltag: (A) Wahlscheider SV (14.)
29. Spieltag: (H) SC Volmershoven-Heidgen (7.)
30. Spieltag: (A) Sportvereinigung Deutz 05 II (13.)
FC Blau-Weiß Friesdorf
26. Spieltag: (A) FC Hertha Rheidt (6.)
27. Spieltag: (H) SC Uckerath (12.)
28. Spieltag: (A) 1. FC Niederkassel (3.)
29. Spieltag: (A) TuS Buisdorf (8.)
30. Spieltag: (A) Wahlscheider SV (14.)
1. FC Niederkassel
26. Spieltag: (H) TuS 05 Oberpleis (1.)
27. Spieltag: (A) TuRa Germania Oberdrees (5.)
28. Spieltag: (H) FC Blau-Weiß Friesdorf (2.)
30. Spieltag: (H) SV Leuscheid (11.)
SV Rot-Weiß Merl
26. Spieltag: (A) SC Volmershoven-Heidgen (7.)
27. Spieltag: (H) Sportvereinigung Deutz 05 II (13.)
28. Spieltag: (H) VfR Hangelar (9.)
30. Spieltag: (H) Marokkanischer SV Bonn (10.)
Für den Wahlscheider SV sieht es trotz nur eines Punktes Rückstand auf den rettenden 13. Platz duster aus, da sie mit Partien gegen die Plätze 1 und 2 das wohl schwerste Restprogramm der Liga haben. Bereits am kommenden Spieltag muss da gegen den MSV Bonn zwingend ein Sieg her. Da auch die Zweitvertretung von Deutz 05 gegen die Schwergewichte Merl und Oberpleis ran muss, bleibt der Abstiegskampf zwar mathematisch offen, wird aber wohl eher durch die Spiele der Kellerkinder gegen die Top-Teams entschieden. Leuscheid und Uckerath messen sich im direkten Duell am 29. Spieltag – spätestens dann wird eine Vorentscheidung gefallen sein.
SV Leuscheid
27. Spieltag: (A) VfR Hangelar (9.)
28. Spieltag: (A) FC Hertha Rheidt (6.)
29. Spieltag: (H) SC Uckerath (12.)
30. Spieltag: (A) 1. FC Niederkassel (3.)
SC Uckerath
26. Spieltag: (H) TuRa Germania Oberdrees (5.)
27. Spieltag: (A) FC Blau-Weiß Friesdorf (2.)
29. Spieltag: (A) SV Leuscheid (11.)
30. Spieltag: (H) FC Hertha Rheidt (6.)
Sportvereinigung Deutz 05 II
26. Spieltag: (H) VfR Hangelar (9.)
27. Spieltag: (A) SV Rot-Weiß Merl (4.)
29. Spieltag: (A) Marokkanischer SV Bonn (10.)
30. Spieltag: (H) TuS 05 Oberpleis (1.)
Wahlscheider SV
27. Spieltag: (A) Marokkanischer SV Bonn (10.)
28. Spieltag: (H) TuS 05 Oberpleis (1.)
29. Spieltag: (A) TuRa Germania Oberdrees (5.)
30. Spieltag: (H) FC Blau-Weiß Friesdorf (2.)