Titelrennen und Abstiegskampf: Das Restprogramm der Bezirksliga 2 Vorentscheidung im Aufstiegskampf schon am Wochenende? von red · Heute, 15:31 Uhr · 0 Leser

Macht der TuS 05 Oberpleis schon am Wochenende den entscheidenden Schritt? – Foto: Ismaele Sicorello

Zwar wird in der Bezirksliga 2 aufgrund von Rückzügen nur mehr ein Absteiger gesucht, doch das Gedränge rund um den obligatorischen Strich zu groß! In Sachen Meisterschaft läuft wohl alles auf den aktuellen Tabellenführer hinaus. Eine Vorentscheidung könnte bereits am Wochenende fallen.

Das Restprogramm der Aufstiegsanwärter Der TuS 05 Oberpleis nimmt mit vier Punkten Vorsprung und einem absolvierten Spiel weniger als der 1. FC Niederkassel klar Kurs in Richtung Meisterschaft. Da auch Friesdorf noch fünf Partien vor der Brust hat, wird der Kampf um den begehrten zweiten Platz zu einem ungleichen Duell, bei dem Niederkassel trotz seiner Offensivkraft auf Schützenhilfe angewiesen ist. Die Niederkasseler müssen ihre Kracher gegen die direkte Konkurrenz allesamt gewinnen, um die Hypothek der weniger verbleibenden Spiele überhaupt ausgleichen zu können. TuS 05 Oberpleis

26. Spieltag: (A) 1. FC Niederkassel (3.)

27. Spieltag: (H) TuS Buisdorf (8.)

28. Spieltag: (A) Wahlscheider SV (14.)

29. Spieltag: (H) SC Volmershoven-Heidgen (7.)

30. Spieltag: (A) Sportvereinigung Deutz 05 II (13.)

FC Blau-Weiß Friesdorf

26. Spieltag: (A) FC Hertha Rheidt (6.)

27. Spieltag: (H) SC Uckerath (12.)

28. Spieltag: (A) 1. FC Niederkassel (3.)

29. Spieltag: (A) TuS Buisdorf (8.)

30. Spieltag: (A) Wahlscheider SV (14.) 1. FC Niederkassel

26. Spieltag: (H) TuS 05 Oberpleis (1.)

27. Spieltag: (A) TuRa Germania Oberdrees (5.)

28. Spieltag: (H) FC Blau-Weiß Friesdorf (2.)

30. Spieltag: (H) SV Leuscheid (11.)