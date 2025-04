Titelrennen und Abstiegsdrama – das Restprogramm verspricht Spannung

In der Oberliga Niedersachsen geht es in den verbleibenden Spieltagen um alles: Während an der Spitze ein enger Fünfkampf um den direkten Aufstieg tobt, hoffen mehrere Teams auf den Relegationsplatz. Im Tabellenmittelfeld lauern Klubs mit Blick nach oben – aber auch mit einem wachsamen Auge nach unten. Und im Tabellenkeller kämpft ein breites Feld um den Klassenerhalt.