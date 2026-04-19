Titelrennen: Tasmania und SV Lichtenberg 47 im Gleichschritt

In einem nervenaufreibenden Duell empfing die TSG Neustrelitz den FC Anker Wismar. Beide Mannschaften schenkten sich in diesem Match zweier Teams aus Mecklenburg-Vorpommern in dieser wichtigen Partie nichts, wobei die Entscheidung über Sieg oder Punkteteilung bis tief in die Nachspielzeit auf sich warten ließ. Die Erlösung für die Hausherren folgte schließlich in den allerletzten Momenten der Begegnung: In der 90.+5 Minute erzielte Luis Inderwisch das entscheidende 1:0 für die TSG. Während Neustrelitz diesen späten Erfolg feierte, blieb Wismar nach einer leidenschaftlichen Gegenwehr ohne Zählbares zurück. ---

Vor 114 Zuschauern entwickelte sich im Poststadion eine emotionale Begegnung, in der die Gäste den längeren Atem bewiesen. Nach einer torlosen ersten Halbzeit war es Yohji Irvan Koré, der in der 61. Minute das 0:1 für den FSV Optik Rathenow erzielte. Der Berliner AK bemühte sich um eine Antwort, doch die Rathenower blieben eiskalt: In der 86. Minute erhöhte erneut Yohji Irvan Koré auf 0:2 und sorgte für großen Jubel bei den Gästen. Die Berliner gaben sich jedoch nicht auf und kamen in der Nachspielzeit durch Efe Önal in der 90.+2 Minute noch zum 1:2-Anschlusstreffer, was jedoch am Sieg der Optik-Elf nichts mehr änderte.

– Foto: Frank Arlinghaus

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Die SG Dynamo Schwerin empfing den BSV Eintracht Mahlsdorf zu einem leidenschaftlich geführten Duell, in dem die Defensive der Gastgeber lange Zeit standhielt. Beide Mannschaften kämpften um jeden Zentimeter Rasen, doch die individuelle Klasse der Gäste gab schließlich den Ausschlag. In der 64. Minute markierte Nils Wilko Stettin das goldene Tor zum 0:1-Endstand. Mahlsdorf verteidigte die knappe Führung bis zum Abpfiff und sicherte sich damit drei wichtige Punkte im Kampf um die vorderen Plätze. ---

Vor 36 Zuschauern entwickelte sich ein zähes Ringen zwischen dem TuS Makkabi Berlin und dem SV Sparta Lichtenberg. Beide Mannschaften schenkten sich in den Zweikämpfen nichts, doch die offensive Durchschlagskraft blieb lange Zeit auf beiden Seiten aus. Die Entscheidung fiel unmittelbar vor dem Pausenpfiff: Tyron Koomson erzielte in der 45. Minute das 1:0 für die Gastgeber. In der zweiten Halbzeit verteidigte Makkabi diesen knappen Vorsprung mit viel Leidenschaft und sicherte sich drei wichtige Punkte. ---

Der Spitzenreiter gab sich im Duell der Gegensätze keine Blöße. Vor 69 Zuschauern demonstrierte der SV Tasmania Berlin beim Tabellenschlusslicht FC Viktoria 1889 Berlin seine ganze Souveränität. Den Torreigen eröffnete Youssef Labbouz in der 37. Minute mit der Führung zum 0:1. Auch nach dem Seitenwechsel kontrollierte der Favorit das Geschehen, während die Viktoria tapfer, aber letztlich glücklos agierte. Nathaniel Amamoo erhöhte in der 76. Minute auf 0:2, ehe Shean Mensah in der 90. Minute mit dem Treffer zum 0:3 den Deckel auf die Partie machte. ---

Vor 478 Zuschauern herrschte eine hochemotionale Stimmung. Der SV Lichtenberg 47 geriet gegen die abstiegsbedrohte S.D. Croatia Berlin phasenweise unter Druck, behielt aber die Nerven. Kurz vor der Pause markierte Sebastian Reiniger in der 43. Minute das 1:0. Die Freude währte jedoch nur kurz, da Muhammed Akova in der 48. Minute den Ausgleich zum 1:1 für die Gäste erzielte. In der Folge bewies Lichtenberg jedoch seine Klasse in der Chancenverwertung: John Gruber avancierte mit einem Doppelschlag in der 63. Minute zum 2:1 und in der 65. Minute zum 3:1 zum Matchwinner. ---

Eine bittere Enttäuschung erlebte der Aufsteiger SG Union 1919 Klosterfelde vor 392 Zuschauern gegen den F.C. Hansa Rostock II. Die Gäste aus dem Norden zeigten sich spielstark und gingen in der 38. Minute durch Maximilian Heiden mit 0:1 in Führung. Zwar keimte bei den Hausherren Hoffnung auf, als Leon Walter in der 53. Minute zum 1:1 ausglich, doch die Antwort der Hanseaten folgte prompt. Nur zwei Minuten später stellte Bennett Peters in der 55. Minute die Führung zum 1:2 wieder her. Den Schlusspunkt unter die Rostocker Dominanz setzte Felikss Sprogis in der 68. Minute mit dem Treffer zum 1:3. ---