Titelrennen spitzt sich weiter zu

Die U19-Mittelrheinliga bot auch am neunten Spieltag wieder reichlich Unterhaltung. An der Spitze setzen sich Fortuna Köln und der FC Hennef 05 weiter vom Rest ab, während der Bonner SC Punkte liegen ließ. Im Tabellenmittelfeld sammelten Düren und Hürth wichtige Siege, und im Keller gab es in Vichttal ein wahres Torfestival.

Der SC Fortuna Köln zeigte einmal mehr seine Klasse und gewann souverän mit 4:0 gegen den SV Eilendorf. Die Treffer erzielten Brauweiler, ein Doppelpack von Abessaouguie sowie Sims.Trainer Timo Westendorf zeigte sich zufrieden: Es war ein super intensives Spiel, in dem sich beide Mannschaften nichts geschenkt haben. Wir waren sehr konzentriert und haben viele Angriffe aufmerksam verteidigt. Am Ende haben wir in den entscheidenden Momenten zugeschlagen – ein hart erarbeiteter, aber verdienter Sieg.

Einen starken Auftritt zeigte der FC Hürth beim 4:1-Heimerfolg gegen den SV Bergisch Gladbach 09. Für Hürth trafen Yaldaei und Wieschalla doppelt, hinzu kam ein Eigentor der Gäste. Trainer Sanan Azizov war zufrieden: Das war ein sehr wichtiger Sieg. Wir haben stark verteidigt, kaum Chancen zugelassen und in der zweiten Halbzeit das Spiel verdient entschieden.

Der 1. FC Düren setzte sich mit 4:1 gegen den SV Deutz 05 durch. Busi traf doppelt, Kitagawa und Islic machten das Ergebnis klar. Für Deutz war Özcelik erfolgreich. Elias Ponsen, Trainer des FCD, zeigte sich zufrieden, mahnte aber: Wir haben viele gute Phasen, müssen aber stabiler werden. Deutz ist nie leicht zu bespielen – umso wichtiger, dass wir die Punkte behalten haben. Deutz-Trainer Mehmet Isik fand klare Worte: Die erste Halbzeit war katastrophal, danach war es besser, aber wir haben unsere Chancen nicht genutzt. Die Niederlage geht leider in Ordnung.

Auch der FC Hennef 05 bleibt auf Kurs und siegte bei TuS Blau-Weiß Königsdorf mit 2:1. Für Hennef trafen Seit und Vitanov. Trainer Mutlu Demir sprach von einem umkämpften Erfolg: Ein glücklicher, aber verdienter Sieg gegen einen starken Gegner. Wir haben gut begonnen, mussten aber in der zweiten Halbzeit hart arbeiten, um das Spiel über die Zeit zu bringen. Königsdorf hat uns alles abverlangt, aber wir haben die entscheidenden Aktionen besser ausgespielt.

Ein packendes Duell sahen die Zuschauer beim 3:3 zwischen dem Bonner SC und der SC Germania Erftstadt-Lechenich. Sahinbay erzielte alle drei Tore für den BSC, während Schuler und zweimal Greis für die Gäste erfolgreich waren. Erftstadts Coach Dustin Esser resümierte: Ein Spiel auf Augenhöhe mit vielen Chancen. Nach dem späten 3:2 haben wir Moral gezeigt und den Punkt verdient geholt.

Auch zwischen dem FC Rheinsüd Köln und den Sportfreunden Troisdorf gab es ein Remis. Glänzer brachte Troisdorf in Führung, ehe Ademi in der Nachspielzeit den 1:1-Ausgleich erzielte.

Das torreichste Spiel des Wochenendes fand in Vichttal statt. Der VfL trennte sich vom FC Pesch 4:4 – trotz zweier Platzverweise auf Seiten der Gäste. Für Vichttal trafen Ngangudila doppelt, Laadim und ein Eigentor. Pesch kam durch Aydin, Yaman und Vukovic zum Torerfolg. Trainer Yavuz Günay zeigte sich mit dem Punkt zufrieden: Ein verdientes Unentschieden, auch wenn wir in Unterzahl mehrmals den Sieg auf dem Fuß hatten.

In der Tabelle bleiben Fortuna Köln und Hennef mit jeweils 22 Punkten an der Spitze. Der Bonner SC folgt mit 17 Punkten auf Rang drei, dahinter lauern Eilendorf und Düren. Unten wird es eng: Vichttal, Pesch und Deutz stecken weiter tief im Tabellenkeller, während Hürth mit dem zweiten Sieg in Folge ins sichere Mittelfeld klettert.