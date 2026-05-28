Titelrennen, Spitzenspiele und heiße Duelle im Süden

– Foto: Jens Kilisch

Der 28. Spieltag der Landesliga Süd steht vor der Tür, und die Spannung ist kaum zu überbieten. Es tragen acht Mannschaften ihre Partien aus – und in der Spitze der Tabelle könnte es enger nicht sein. FSV 63 Luckenwalde II führt mit 67 Punkten, doch die Verfolger lauern.

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Sa., 30.05.2026, 15:00 Uhr VfB 1921 Krieschow Krieschow II FSV 63 Luckenwalde Luckenwalde II 15:00 PUSH

Das wohl brisanteste Duell des Spieltags steigt in Krieschow. Der VfB 1921 Krieschow empfängt als Tabellenvierter mit 56 Punkten den Spitzenreiter FSV 63 Luckenwalde II, der nach 27 Spielen mit 67 Zählern die Tabelle anführt. Zwischen beiden Mannschaften liegen elf Punkte – und dennoch ist diese Begegnung mehr als nur ein Pflichtspiel. Im Hinspiel setzte sich Krieschow klar mit 3:1 gegen Luckenwalde durch. Nun treffen beide Mannschaften erneut aufeinander – diesmal mit umgekehrten Vorzeichen und noch mehr auf dem Spiel. Luckenwalde wird alles daransetzen, die Tabellenführung zu verteidigen. Krieschow hingegen möchte beweisen, dass der Hinspielerfolg keine Eintagsfliege war.

Der 1. FC Guben reist als Tabellendritter mit 61 Punkten nach Hohenleipisch. Der VfB Hohenleipisch 1912 steht nach 27 Spielen mit 53 Punkten auf Rang sechs – punktgleich mit dem fünftplatzierten SV Wacker 09 Ströbitz. Im Hinspiel demonstrierte Guben seine Klasse eindrucksvoll und gewann mit 4:0. Hohenleipisch wird alles daran setzen, diesmal ein anderes Bild zu bieten und vor heimischer Kulisse zu punkten. Für Guben geht es darum, im Titelrennen den Druck auf die Konkurrenz aufrechtzuerhalten und Boden auf Luckenwalde gutzumachen. Eine schwierige Aufgabe erwartet beide Seiten.

Sa., 30.05.2026, 15:00 Uhr SV Victoria Seelow Seelow SV Wacker 09 Ströbitz SV Wacker 09 15:00 PUSH

Auch dieses Duell hat es in sich. SV Victoria Seelow rangiert als Tabellenzweiter mit 64 Punkten und empfängt den SV Wacker 09 Ströbitz, der mit 53 Zählern auf Platz fünf steht. Seelow liegt drei Punkte hinter Spitzenreiter Luckenwalde – jeder Ausrutscher könnte im Titelkampf teuer werden. Im Hinspiel behielt Wacker mit 2:1 die Oberhand. Seelow wird auf Wiedergutmachung aus sein und vor eigenem Publikum dreifach punkten wollen. Wacker reist mit breiter Brust an und hat gezeigt, dass er auch gegen die Großen der Liga bestehen kann.

SV Döbern empfängt als Neunter mit 32 Punkten den FSV Glückauf Brieske/Senftenberg, der auf Rang sieben mit 40 Zählern steht. Das Hinspiel verlor Döbern deutlich mit 0:4 – eine Niederlage, die sich tief ins Gedächtnis gebrannt haben dürfte. Nun bietet sich die Gelegenheit zur Revanche auf eigenem Platz. Brieske/Senftenberg hat in dieser Saison bewiesen, dass mit ihm zu rechnen ist, und wird den Auswärtssieg nicht kampflos abgeben. Für Döbern ist es eine Partie, in der es gilt, die eigene Stärke zu demonstrieren und drei Punkte einzufahren.

VfB Trebbin als Zehnter mit 30 Punkten trifft auf den SV Grün-Weiß Lübben, der nach 26 Spielen mit lediglich vier Punkten das Tabellenende belegt. Das Hinspiel endete mit einem bemerkenswerten 9:3-Erfolg für Trebbin – ein Ergebnis, das die Kräfteverhältnisse zwischen beiden Teams deutlich widerspiegelt. Lübben hat in dieser Saison bislang eine außerordentlich schwere Zeit, und auch diese Auswärtspartie wird keine leichte Aufgabe sein. Trebbin hingegen möchte zu Hause nachlegen und weitere Punkte für die Tabelle sammeln.

Der FV Erkner 1920 empfängt am Abend den FC Eisenhüttenstadt. Erkner steht nach 27 Spielen auf Rang 13 mit 25 Punkten, Eisenhüttenstadt belegt Platz acht mit 37 Zählern. Im Hinspiel hatte Eisenhüttenstadt klar die Nase vorn und gewann mit 3:0. Erkner zeigte zuletzt beim 3:2-Sieg gegen den FC Lauchhammer, dass die Mannschaft durchaus in der Lage ist, Spiele zu entscheiden. Florian Fleck traf dabei doppelt und Tom Ney erzielte den Siegtreffer. Nun wartet mit Eisenhüttenstadt jedoch eine deutlich schwerere Aufgabe. Die Gäste sind gut in Form und werden versuchen, an den Hinspielerfolg anzuknüpfen.

Morgen, 19:00 Uhr SG Phönix Wildau 95 SG Wildau SG Großziethen Großziethen 19:00 PUSH

Die SG Phönix Wildau 95 als Zwölfter mit 25 Punkten empfängt die SG Großziethen, die nach 26 Spielen mit 21 Punkten auf Platz 14 steht. Im Hinspiel gewann Großziethen überraschend klar mit 3:0. Wildau hat nun die Chance, die Verhältnisse zu Hause umzukehren und wichtige Punkte zu sammeln. Großziethen wird versuchen, an den Hinspielerfolg anzuknüpfen und erneut für eine Überraschung zu sorgen. Zwischen beiden Mannschaften trennen in der Tabelle lediglich vier Punkte – ein Sieg könnte die Situation für den Gewinner deutlich verbessern.

Morgen, 19:30 Uhr SV Frankonia Wernsdorf 1919 Wernsdorf FC Lauchhammer Lauchhammer 19:30 PUSH