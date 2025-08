Titelrennen in der Wetzlarer B-Liga dürfte spannend werden

Wetzlar. Einen klaren Meisterschaftsfavoriten gibt es in der Fußball-B-Liga Wetzlar in der neuen Saison nicht. Bei einer Umfrage unter den Mannschaften wurden am häufigsten der vorjährige Vizemeister SG Nauborn/Laufdorf, Absteiger SC Münchholzhausen/Dutenhofen II und Waldgirmes III genannt, aber auch Aufsteiger SG Biskirchen/Ulmtal.