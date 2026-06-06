Titelrennen entschieden, Abstiegskampf im Fokus Eicherscheid vor der Meisterschaft – drei Teams kämpfen gegen den Absturz. von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Andre Peters

Teaser: Am letzten Spieltag der Bezirksliga Staffel 4 ist die wichtigste Entscheidung an der Spitze praktisch gefallen: Spitzenreiter Germania Eicherscheid steigt auf. Im Tabellenkeller dagegen ist die Lage deutlich spannender. SG Stolberg, VfR Würselen und Rhenania Richterich müssen noch um den Klassenerhalt bangen, während mehrere direkte Duelle über die endgültige Platzierung entscheiden.

Derby um Platz acht Der FC Roetgen (8.) und der TV Konzen (9.) trennen vor dem Saisonfinale nur ein Punkt. Beide Mannschaften haben den Klassenerhalt bereits gesichert und können mit einem Erfolg noch einen versöhnlichen Abschluss einer wechselhaften Saison feiern. Das Hinspiel gewann Konzen mit 3:2, die Rückrunde verlief für Roetgen allerdings deutlich erfolgreicher. Für beide Vereine geht es vor allem um die beste Platzierung im gesicherten Mittelfeld.

Morgen, 15:30 Uhr FC Roetgen Roetgen TV Konzen Konzen 15:30 live PUSH

Würselen vor Pflichtsieg gegen den Tabellenletzten

Der VfR Würselen (13.) geht mit erheblichem Druck in sein Heimspiel gegen Schlusslicht Niersquelle Kuckum (15.). Die Gastgeber befinden sich unmittelbar über der Abstiegszone und könnten auf fremde Hilfe angewiesen sein. Kuckum steht als Absteiger praktisch fest und reist mit der schwächsten Defensive der Liga an. Für Würselen zählt deshalb nur ein Sieg.

Morgen, 15:00 Uhr VfR Würselen Würselen Niersquelle Kuckum Kuckum 15:00 live PUSH

Spitzenspiel ohne Titelchance Der Tabellendritte Germania Hilfarth empfängt den zweitplatzierten Kohlscheider BC zum Duell der stärksten Verfolger des Spitzenreiters. Für den KBC geht es darum, Platz zwei gegen Hilfarth zu verteidigen. Das Hinspiel endete 2:2 und verdeutlichte die Ausgeglichenheit beider Teams. Trotz fehlender Titelchance verspricht die Begegnung ein Duell auf hohem Bezirksliga-Niveau.