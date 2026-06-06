 2026-06-03T09:07:03.210Z

Ligavorschau

Titelrennen entschieden, Abstiegskampf im Fokus

Eicherscheid vor der Meisterschaft – drei Teams kämpfen gegen den Absturz.

von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Andre Peters

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Erkelenz
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Richterich
Mariadorf

Teaser: Am letzten Spieltag der Bezirksliga Staffel 4 ist die wichtigste Entscheidung an der Spitze praktisch gefallen: Spitzenreiter Germania Eicherscheid steigt auf. Im Tabellenkeller dagegen ist die Lage deutlich spannender. SG Stolberg, VfR Würselen und Rhenania Richterich müssen noch um den Klassenerhalt bangen, während mehrere direkte Duelle über die endgültige Platzierung entscheiden.

Derby um Platz acht

Der FC Roetgen (8.) und der TV Konzen (9.) trennen vor dem Saisonfinale nur ein Punkt. Beide Mannschaften haben den Klassenerhalt bereits gesichert und können mit einem Erfolg noch einen versöhnlichen Abschluss einer wechselhaften Saison feiern. Das Hinspiel gewann Konzen mit 3:2, die Rückrunde verlief für Roetgen allerdings deutlich erfolgreicher. Für beide Vereine geht es vor allem um die beste Platzierung im gesicherten Mittelfeld.

Morgen, 15:30 Uhr
FC Roetgen
FC RoetgenRoetgen
TV Konzen
TV KonzenKonzen
15:30live

Würselen vor Pflichtsieg gegen den Tabellenletzten

Der VfR Würselen (13.) geht mit erheblichem Druck in sein Heimspiel gegen Schlusslicht Niersquelle Kuckum (15.). Die Gastgeber befinden sich unmittelbar über der Abstiegszone und könnten auf fremde Hilfe angewiesen sein. Kuckum steht als Absteiger praktisch fest und reist mit der schwächsten Defensive der Liga an. Für Würselen zählt deshalb nur ein Sieg.

Morgen, 15:00 Uhr
VfR Würselen
VfR WürselenWürselen
Niersquelle Kuckum
Niersquelle KuckumKuckum
15:00live

Spitzenspiel ohne Titelchance

Der Tabellendritte Germania Hilfarth empfängt den zweitplatzierten Kohlscheider BC zum Duell der stärksten Verfolger des Spitzenreiters. Für den KBC geht es darum, Platz zwei gegen Hilfarth zu verteidigen. Das Hinspiel endete 2:2 und verdeutlichte die Ausgeglichenheit beider Teams. Trotz fehlender Titelchance verspricht die Begegnung ein Duell auf hohem Bezirksliga-Niveau.

Morgen, 15:00 Uhr
Germania Hilfarth
Germania HilfarthHilfarth
Kohlscheider BC
Kohlscheider BCKohlscheid
15:00

Weitere Spiele am letzten Spieltag:

Morgen, 15:00 Uhr
Falke Bergrath
Falke BergrathBergrath
Ay-Yildizspor Hückelhoven
Ay-Yildizspor HückelhovenAy-Yildizsp.
15:00live

Morgen, 15:00 Uhr
SC Erkelenz
SC ErkelenzErkelenz
SV Alemannia Mariadorf
SV Alemannia MariadorfMariadorf
15:00live

Morgen, 15:00 Uhr
Rhenania Richterich
Rhenania RichterichRichterich
FC Concordia Oidtweiler
FC Concordia OidtweilerOidtweiler
15:00live

Morgen, 15:00 Uhr
Germania Eicherscheid
Germania EicherscheidEicherscheid
SG Stolberg
SG StolbergStolberg
15:00live