Titelrennen auf der Zielgeraden - vier Spieltage noch

Den Anfang des Spieltags bildet das Abendspiel zwischen dem Pankower SV Rot-Weiß 1921 und dem FSV Veritas Wittenberge/Breese. Der Pankower SV steht mit 45 Punkten auf Rang fünf und blickt auf eine starke Rückrunde zurück. Veritas belegt mit 39 Punkten Rang sieben - ein Abstand von sechs Punkten, der bei vier verbleibenden Spielen noch spielentscheidend sein kann. Im Hinspiel dominierte der Pankower SV klar und gewann 3:1 in Wittenberge. Ob Veritas auf eigenem Platz eine andere Antwort findet, wird das Abendspiel zeigen.

Morgen, 15:00 Uhr SSV Einheit Perleberg Perleberg FK Hansa Wittstock 1919 Wittstock 15:00 live PUSH Um 15 Uhr empfängt der SSV Einheit Perleberg den FK Hansa Wittstock 1919. Perleberg steht mit 28 Punkten auf Rang zehn, Wittstock mit 21 Punkten auf Rang 15. Im Hinspiel - das erst am 4. April 2026 ausgetragen wurde - behielt Perleberg mit 3:2 die Oberhand gegen Wittstock. Nun treffen beide erneut aufeinander, und für Perleberg bietet sich die Möglichkeit, die obere Tabellenhälfte ins Visier zu nehmen. Wittstock muss sich auf fremdem Platz beweisen. So., 24.05.2026, 14:00 Uhr SV Blau-Gelb Falkensee BG Falkensee SG Michendorf Michendorf 14:00 PUSH Das erste der vier Parallelspiele um 14 Uhr führt den SV Blau-Gelb Falkensee und die SG Michendorf zusammen. Falkensee belegt mit 24 Punkten Rang 13, Michendorf mit 28 Punkten Rang 11 - beide Klubs kämpfen in der unteren Tabellenhälfte um jeden Zähler. Im Hinspiel behielt Falkensee die Oberhand und gewann 2:0 gegen Michendorf. Das Rückspiel bietet den Gästen aus Michendorf nun die Gelegenheit zur Revanche.

So., 24.05.2026, 14:00 Uhr VfL Nauen VfL Nauen SV Empor Schenkenberg 1928 Schenkenberg 14:00 PUSH Ein brisantes Duell im oberen Tabellendrittel: Der VfL Nauen empfängt den SV Empor Schenkenberg 1928. Nauen steht mit 51 Punkten auf Rang drei und braucht jeden Sieg, um noch in das Titelrennen eingreifen zu können. Schenkenberg belegt mit 45 Punkten Rang vier und ist seinerseits auf Punkte angewiesen, um diese Position zu festigen. Das Hinspiel entschied Schenkenberg deutlich für sich - ein 3:1 gegen Nauen. Für die Gastgeber gilt es nun, die Niederlage aus der Hinrunde zu korrigieren und gleichzeitig den Abstand an der Spitze im Blick zu behalten.

So., 24.05.2026, 14:00 Uhr SG Grün-Weiß Golm GW Golm SV Grün-Weiß Brieselang Brieselang 14:00 PUSH Dies ist das Topspiel: Verfolger SV Grün-Weiß Brieselang muss bei der SG Grün-Weiß Golm antreten. Brieselang steht mit 55 Punkten auf Rang zwei und liegt drei Punkte hinter dem Führenden - ein Ausrutscher wäre fatal. Golm belegt mit 43 Punkten Rang sechs und kann dem Gast durchaus Paroli bieten. Im Hinspiel setzte sich Brieselang mit 2:0 durch. Nun auf fremdem Platz zu bestehen, ist eine andere Herausforderung - und Golm wird die Gelegenheit nutzen wollen, den Favoriten zu fordern.

So., 24.05.2026, 14:00 Uhr TSV Chemie Premnitz Premnitz FSV Babelsberg 74 FSV Babelsb. 14:00 PUSH Der Tabellenführer FSV Babelsberg 74 tritt beim TSV Chemie Premnitz an - auf dem Papier die dankbarste Aufgabe der Spitzengruppe an diesem Spieltag. Babelsberg 74 führt die Liga mit 58 Punkten an und hat im Hinspiel bereits ein deutliches 6:1 gegen Premnitz erzielt. Premnitz belegt als Tabellensechzehnter mit lediglich 18 Punkten den letzten Platz. Für Babelsberg 74 bietet sich die Chance, mit einem weiteren Sieg den Vorsprung auf die Verfolger auszubauen - während die Begegnung gleichzeitig ein wichtiger Fingerzeig im Titelrennen sein wird, je nachdem wie Brieselang in Golm abschneidet.

So., 24.05.2026, 14:00 Uhr SG Saarmund Saarmund SV Babelsberg 03 Babelsberg II 14:00 PUSH Im Duell der unteren Tabellenhälfte treffen die SG Saarmund und der SV Babelsberg 03 aufeinander. Saarmund belegt mit 23 Punkten Rang 14, Babelsberg 03 mit 25 Punkten Rang 12 - beide Mannschaften haben im laufenden Frühjahr unter dem Druck der Tabellensituation gespielt. Im Hinspiel setzte sich Saarmund mit 2:0 gegen Babelsberg 03 durch. Nun tritt Babelsberg 03 auswärts an und wird versuchen, das Bild aus dem ersten Duell zu korrigieren.

So., 24.05.2026, 14:00 Uhr Pritzwalker FHV 03 Pritzwalk FC Borussia Brandenburg Borussia Bra 14:00 PUSH Ein Duell im Mittelfeld: Der Pritzwalker FHV 03 empfängt den FC Borussia Brandenburg. Pritzwalk belegt mit 31 Punkten Rang neun, Borussia Brandenburg mit 39 Punkten Rang acht - ein Abstand von acht Punkten, der noch sportlich relevant ist. Im Hinspiel überraschte Pritzwalk mit einem 4:2-Sieg gegen Borussia Brandenburg. Ob sich dieses Ergebnis wiederholen lässt oder ob die Brandenburger die Revanche suchen und finden, ist eine der interessanten Fragen des Spieltags.

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