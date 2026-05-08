Titelrennen auf der Zielgeraden – Ebersbach und Heiningen jagen sich Bezirksliga Neckar/Fils: Nur ein Punkt trennt die beiden Tabellenführer – acht Spiele entscheiden alles von LS · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Andreas Krisch

In der Bezirksliga Neckar/Fils sind die entscheidenden Wochen angebrochen. Am 26. Spieltag – mit Partien am Sonntag, 10. Mai, und Mittwoch, 13. Mai 2026 – geht es im dichten Meisterschaftsrennen wie im Abstiegskampf um jeden Punkt. Der SV Ebersbach/Fils und der 1. FC Heiningen liefern sich ein nervenzerreibendes Kopf-an-Kopf-Rennen an der Tabellenspitze, während am anderen Ende der Tabelle für mehrere Mannschaften die Existenz in dieser Liga auf dem Spiel steht.

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Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten! --- So., 10.05.2026, 15:00 Uhr TSV Oberboihingen Oberboihing. TSV Berkheim TSV Berkheim 15:00 PUSH Im Hinspiel trennten sich beide Teams mit einem 2:2 – ein gerechtes Ergebnis damals. Doch die Tabelle erzählt inzwischen eine andere Geschichte. Oberboihingen steht auf Rang zehn mit 31 Punkten und braucht Zähler, um nicht weiter in den Sog des Abstiegs zu geraten. Der TSV Berkheim dagegen ist tief im Abstiegsstrudel: Rang 13, 25 Punkte und ein Torverhältnis von 45:80 sprechen eine deutliche Sprache. Für Berkheim ist jeder Punkt ein kleiner Schritt weg vom unteren Tabellenende.

Ein Gipfeltreffen im Mittelfeld der Spitzengruppe: Donzdorf auf Rang drei mit 49 Punkten empfängt den Fünften Weilheim/Teck (45 Punkte). Das Hinspiel gewannen die Weilheimer knapp mit 1:0 – die Donzdorfer werden Revanche wollen. Vier Punkte Vorsprung geben Donzdorf etwas Luft, doch der Anschluss an das Spitzenduo ist nur zu halten, wenn die Heimkraft in diesen entscheidenden Wochen greift. Weilheim wiederum will den Abstand nach oben verringern und darf sich keinen Ausrutscher erlauben.

Schon das Hinspiel war eindeutig: Faurndau gewann 3:0 und ließ Plochingen keine Chance. Nun trifft der abstiegsbedrohte FV Plochingen (Rang 14, 21 Punkte) auf einen selbstbewussten Gegner, der mit 40 Punkten auf Rang sieben steht. Für Plochingen gibt es kaum eine härtere Aufgabe, als ausgerechnet jetzt auf Faurndau zu treffen. Die Gäste haben in dieser Saison gezeigt, dass sie auch auswärts punkten können. Der Gastgeber ist gewarnt – und weiß, dass verlorene Punkte im Keller der Tabelle kaum aufzuholen sind. So., 10.05.2026, 15:00 Uhr TSV Jesingen TSV Jesingen SC Geislingen SC Geisling. II 15:00 PUSH Das brisanteste Kellerduell des Wochenendes: Der TSV Jesingen (Rang 15, 21 Punkte) trifft auf das Schlusslicht SC Geislingen II (6 Punkte). Das Hinspiel endete 1:1 – für Geislingen ein wichtiger Zähler damals, für Jesingen eine verschenkte Chance. Geislingen steht mit einem katastrophalen Torverhältnis von 29:112 vor einer fast unlösbaren Aufgabe. Jesingen kann und muss hier punkten, um nicht selbst noch tiefer in die Abstiegszone zu rutschen. Ein Heimsieg wäre für die Jesinger mit Blick auf den Klassenerhalt enorm wichtig.

Im Hinspiel dominierte RSK Esslingen klar mit 4:1 – ein Ergebnis, das die Kräfteverhältnisse deutlich aufzeigte. Der Vierte der Tabelle (46 Punkte, 79:57 Tore) empfängt nun die TSG Salach von Rang acht (34 Punkte). Esslingen ist das torhungrigste Team hinter dem Spitzenduo und will seinen Platz in den oberen Tabellenregionen behaupten. Salach, mit einer ausgeglichenen Tordifferenz von +1, kämpft darum, den Anschluss ans Mittelfeld nicht zu verlieren. Für die Gäste wird es eine harte Prüfung. So., 10.05.2026, 15:00 Uhr SV Ebersbach/Fils Ebersbach/F. 1. FC Frickenhausen FC Frickenh. 15:00 PUSH Der SV Ebersbach/Fils – Tabellenführer mit 62 Punkten und einer beeindruckenden Bilanz von 20 Siegen, nur drei Niederlagen und 69:29 Toren – empfängt den 1. FC Frickenhausen. Im Hinspiel siegte Ebersbach bereits 3:1. Frickenhausen (Rang 12, 26 Punkte) wird alles daran setzen, das Rückspiel besser zu gestalten, doch die Klasse des Spitzenreiters ist unbestritten. Ebersbach will den Druck auf den punktgleichen Verfolger 1. FC Heiningen aufrechterhalten und darf nicht nachlassen. Jeder verspielte Punkt könnte am Ende der Saison entscheidend sein.