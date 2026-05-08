Titelrennen auf der Zielgeraden – Ebersbach und Heiningen jagen sich

In der Bezirksliga Neckar/Fils sind die entscheidenden Wochen angebrochen. Am 26. Spieltag – mit Partien am Sonntag, 10. Mai, und Mittwoch, 13. Mai 2026 – geht es im dichten Meisterschaftsrennen wie im Abstiegskampf um jeden Punkt. Der SV Ebersbach/Fils und der 1. FC Heiningen liefern sich ein nervenzerreibendes Kopf-an-Kopf-Rennen an der Tabellenspitze, während am anderen Ende der Tabelle für mehrere Mannschaften die Existenz in dieser Liga auf dem Spiel steht.
Im Hinspiel trennten sich beide Teams mit einem 2:2 – ein gerechtes Ergebnis damals. Doch die Tabelle erzählt inzwischen eine andere Geschichte. Oberboihingen steht auf Rang zehn mit 31 Punkten und braucht Zähler, um nicht weiter in den Sog des Abstiegs zu geraten. Der TSV Berkheim dagegen ist tief im Abstiegsstrudel: Rang 13, 25 Punkte und ein Torverhältnis von 45:80 sprechen eine deutliche Sprache. Für Berkheim ist jeder Punkt ein kleiner Schritt weg vom unteren Tabellenende.
Ein Gipfeltreffen im Mittelfeld der Spitzengruppe: Donzdorf auf Rang drei mit 49 Punkten empfängt den Fünften Weilheim/Teck (45 Punkte). Das Hinspiel gewannen die Weilheimer knapp mit 1:0 – die Donzdorfer werden Revanche wollen. Vier Punkte Vorsprung geben Donzdorf etwas Luft, doch der Anschluss an das Spitzenduo ist nur zu halten, wenn die Heimkraft in diesen entscheidenden Wochen greift. Weilheim wiederum will den Abstand nach oben verringern und darf sich keinen Ausrutscher erlauben.
Schon das Hinspiel war eindeutig: Faurndau gewann 3:0 und ließ Plochingen keine Chance. Nun trifft der abstiegsbedrohte FV Plochingen (Rang 14, 21 Punkte) auf einen selbstbewussten Gegner, der mit 40 Punkten auf Rang sieben steht. Für Plochingen gibt es kaum eine härtere Aufgabe, als ausgerechnet jetzt auf Faurndau zu treffen. Die Gäste haben in dieser Saison gezeigt, dass sie auch auswärts punkten können. Der Gastgeber ist gewarnt – und weiß, dass verlorene Punkte im Keller der Tabelle kaum aufzuholen sind.
Das brisanteste Kellerduell des Wochenendes: Der TSV Jesingen (Rang 15, 21 Punkte) trifft auf das Schlusslicht SC Geislingen II (6 Punkte). Das Hinspiel endete 1:1 – für Geislingen ein wichtiger Zähler damals, für Jesingen eine verschenkte Chance. Geislingen steht mit einem katastrophalen Torverhältnis von 29:112 vor einer fast unlösbaren Aufgabe. Jesingen kann und muss hier punkten, um nicht selbst noch tiefer in die Abstiegszone zu rutschen. Ein Heimsieg wäre für die Jesinger mit Blick auf den Klassenerhalt enorm wichtig.
Im Hinspiel dominierte RSK Esslingen klar mit 4:1 – ein Ergebnis, das die Kräfteverhältnisse deutlich aufzeigte. Der Vierte der Tabelle (46 Punkte, 79:57 Tore) empfängt nun die TSG Salach von Rang acht (34 Punkte). Esslingen ist das torhungrigste Team hinter dem Spitzenduo und will seinen Platz in den oberen Tabellenregionen behaupten. Salach, mit einer ausgeglichenen Tordifferenz von +1, kämpft darum, den Anschluss ans Mittelfeld nicht zu verlieren. Für die Gäste wird es eine harte Prüfung.
Kirchheim/Teck gewann das Hinspiel deutlich mit 4:2 und reist als Favorit nach Denkendorf. Der VfL steht auf Rang sechs (42 Punkte, 62:58 Tore) und will die obere Tabellenhälfte festigen. Denkendorf (Rang 9, 32 Punkte) hingegen kämpft darum, nicht in den Abstiegssog zu geraten – der Abstand nach unten ist überschaubar. Für die Gastgeber ist ein Heimsieg gegen den Sechsten eine Chance, sich Luft zu verschaffen. Ein Sieg Kirchheims würde die Abstände weiter zementieren.
Das Topspiel des Spieltags, zumindest was den Tabellenführer betrifft: Der 1. FC Heiningen – 61 Punkte, ein atemberaubendes Torverhältnis von 106:25, 19 Siege in 25 Spielen – muss gewinnen, um die Spitzenposition von Ebersbach zu gefährden. Im Hinspiel reichte es nur zu einem 1:1 gegen Türkspor Nürtingen – ein Ergebnis, das die Heininger sicher ärgert. Nun empfangen sie Türkspor (Rang 11, 31 Punkte) vor heimischem Publikum. Mit 106 geschossenen Toren sind die Heininger die torreichste Mannschaft der Liga – Türkspor weiß, was auf sie zukommt. Für Heiningen ist ein deutlicher Heimsieg Pflicht, um den Rückstand auf Ebersbach aufzuholen. Das Titelrennen bleibt bis zum Schluss spannend.
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