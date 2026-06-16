Titelrausch beim TSV 1860: Frauenabteilung feiert drei Meisterschaften

Die Frauenmannschaft des TSV 1860 München steigt als ungeschlagener Meister in die Bezirksliga auf. – Foto: Sascha Hecken/FuPa

Beim TSV 1860 gibt es doch noch Anlass zum Feiern: Die Frauenabteilung befindet sich im Meisterregen. Gleich drei Teams sicherten sich Titel.

Die erste Mannschaft der Blau-Weißen Damen überzeugte mal so richtig: 22 Spiele, 22 Siege. Die Sechzgerinnen blieben die gesamte Saison ohne Punktverlust. „Es ist ein super Gefühl, zu sehen, dass die Arbeit, die wir und die Spielerinnen leisten, Früchte trägt“, sagt Co-Trainer Simon Hüller gegenüber Fussball Vorort/FuPa Oberbayern. Mit einem Torverhältnis von 108:10 Treffern marschierten die Sechzgerinnen schnurstracks in die Bezirksliga und feierten bereits vier Spieltage vor Saisonschluss beim 3:0‑Erfolg gegen Grafing/Aßling die Meisterschaft.

München – Während bei den Profis des TSV 1860 München nach dem Zwangsabstieg in die Regionalliga erneut das Chaos tobt, liefern die Löwinnen positive Nachrichten. Gleich drei Teams feierten in dieser Saison die Meisterschaft und setzten damit ein starkes Zeichen für die Zukunft des Frauenfußballs bei den Sechzgern.

„Es ist eine große Verantwortung, für 1860 zu spielen, und dem sind alle Mannschaften gerecht geworden“, so der Löwen-Dompteur. Auch die U23 darf sich kräftig auf die Schulter klopfen. Denn hier stand die Meisterschaft ebenfalls frühzeitig fest. Die Sechzgerinnen überwinterten bereits als ungeschlagener Herbstmeister und sicherten sich fünf Tage vor Saisonende den Titel.

Vor allem offensiv waren die Löwinnen kaum zu bremsen. In keinem einzigen Saisonspiel erzielte der TSV weniger als zwei Treffer. „Ich glaube, dass allen bewusst ist, für wen sie spielen, und, dass Sechzig ein großer Name ist“, erklärt Hüller. „Das macht uns so stark.“ Den höchsten Erfolg feierten die Meisterinnen am zehnten Spieltag beim 9:1-Sieg gegen den SV Dornach. Nur drei Spieltage später gelang dasselbe Ergebnis gegen den TSV Solln. Defensiv präsentierten sich die Löwinnen ebenfalls nahezu fehlerlos. In nur einer Partie kassierten die Sechzgerinnen mehr als ein Gegentor. Ausgerechnet am letzten Spieltag beim 6:3 gegen Dornach.

Lange Zeit schien sogar eine perfekte Saison für möglich. Bis zum 20. Spieltag waren die Sechzgerinnen ungeschlagen. Gegen den TSV Allach mussten sich die Löwinnen das erste Mal geschlagen geben. Auch die Partie am letzten Spieltag wurde für den Gegner gewertet. Die Sechzgerinnen mussten das Match kurzfristig absagen.

U15-Löwinnen krönen sich ebenfalls zum ungeschlagenen Meister – Zukunft von Sechzig gesichert

Komplettiert wird das Erfolgsjahr durch die U15. Die Nachwuchslöwinnen sicherten sich ebenfalls den Titel und steigen in die Bezirksoberliga auf. Als Spitzenreiterinnen mit einer makellosen Bilanz, einem Torverhältnis von 92:3 Treffern und satten 14 Punkten Vorsprung auf den Tabellenzweiten, schlossen die Mädels die Saison 25/26 ab.

„Unsere Jugend ist super“, so Hüller, der die Damen des TSV 1860 schon seit vier Jahren begleitet. „Wir haben ein gutes Fundament aufgebaut – das zeigt, dass wir den richtigen Weg gehen.“ Denn die Frauenabteilung ist nur bedingt auf externe Verstärkungen angewiesen. „Aus den Jugendmannschaften rücken extrem gut ausgebildete Spielerinnen hoch“, so Hüller. „Die Mannschaften werden von Grund auf gestärkt.“

Auch die Einführung einer U23 habe sich als wichtiger Schritt erwiesen. „Wir haben trotz dieser Verjüngung ein extrem gutes Mannschaftsgefüge beibehalten.“ Die Lücke zwischen Jugend- und Frauenbereich, die durch das Fehlen einer U19 entsteht, konnten die Sechzgerinnen damit erfolgreich schließen. „Wir sind eine große Einheit“, bestätigt Hüller.

Die enge Verbindung innerhalb der Abteilung zeigte sich auch nach Saisonende: Die gemeinsame Meisterfeier der ersten und zweiten Mannschaft fand im Bamboleo in Giesing statt. Selbst die Meistershirts unterschieden sich lediglich durch die jeweilige Ligaaufschrift.

Nächster Wettkampf und potenzieller Titelgewinn für die Erste und U23 zum Greifen nah

Mit dem Aufstieg in die Bezirksliga warten auf die erste Mannschaft neue Herausforderungen. Längere Auswärtsfahrten und deutlich mehr Spiele auf Rasenplätzen gehören künftig zum Alltag. „Das sind wir so nicht gewohnt“, bedauert Hüller. Dennoch blickt man bei den Löwinnen optimistisch nach vorne. „Wir konnten fast die gesamte Mannschaft halten“, erklärt Hüller. „Wenn die Vorbereitungen gut laufen, können wir auf jeden Fall oben mithalten.“

Für die beiden Damenmannschaften kann bald der nächste Titel anfallen. Denn der Erdinger Meistercup, die Champions-League der Amateurvereine, steht am 27. Juni an. Bei diesem nehmen 60 Meister teil, davon 24 Frauenmannschaften. Fest steht aber jetzt schon: Die Frauen- und Mädchenmannschaften des TSV 1860 senden ein deutliches Signal. Die Zukunft des Löwen-Frauenfußballs könnte kaum vielversprechender sein.