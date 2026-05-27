Titelmatch und Abschiedsschmerz: VfR Bachem II vor B-Liga-Aufstieg Sieg gegen Wesseling bringt die Meisterschaft – Erucu und Catania beenden aktive Karriere. von Andreas Santner · Heute, 07:22 Uhr · 0 Leser

Der VfR Bachem II (in gelb) steht vor dem Aufstieg in die Kreisliga B. – Foto: M.P_ Visuals

Es ist angerichtet für einen emotionalen Sonntag auf dem Bachemer Kunstrasenplatz. Der VfR Bachem II greift nach der Krone und kann den direkten Durchmarsch aus der D-Liga in die Kreisliga B perfekt machen. Doch völlig unabhängig vom Ausgang der Partie gegen Rot-Gelb Wesseling II gibt es nach dem Abpfiff Trennungsschmerzen – denn zwei Identifikationsfiguren bestreiten ihr letztes Spiel.

Die sportliche Ausgangslage vor dem vorletzten Spieltag ist eindeutig. Nach der Meisterschaft in der Kreisliga D in der vergangenen Spielzeit steht der VfR Bachem II schon wieder an der Pole-Position der Tabelle. Gewinnt die Mannschaft das Heimspiel am Sonntag (31.05.2026, 13:00 Uhr), ist ihr der erste Platz nicht mehr zu nehmen. Bei nur noch zwei ausstehenden Partien in der Saison wäre der Titelgewinn damit vorzeitig in trockenen Tüchern. Doch der sportliche Meilenstein gerät fast ein wenig in den Hintergrund, denn der Verein verabschiedet am Wochenende zwei Menschen, die den Klub über Jahre hinweg geprägt haben.

Samet Erucu (li.) und Pasquale Catania (re.) beendet ihre aktive Karriere.

Verletzungspech: Erucu beendet Karriere Mit gerade einmal 31 Jahren muss Samet Erucu seine aktive Karriere verletzungsbedingt vorzeitig beenden. Seine Bilanz auf dem Platz kann sich mit 21 Spielen, 14 Toren und 5 Assists mehr als sehen lassen. Laut Vereinsmeldung war Erucu jedoch immer weit mehr als nur reine Statistik: Ein Kämpfer, der trotz Rückschlägen nie aufgab und für das Team auf und neben dem Platz alles gab. Dem Verein bleibt er erfreulicherweise erhalten: Ab der kommenden Saison verstärkt er das Trainerteam der Bachemer.