Titelkandidaten zuhause gefordert, Volkmarode braucht Siege

– Foto: Lea Bindewald

Der 28. Spieltag der Landesliga Braunschweig steht vor der Tür und die Titelkandidaten sind auf heimischen Rasen gefordert. Im Keller reist Volkmarode nach Bovenden und will in Südniedersachsen Punkte für den Ligaverbleib einfahren. Wir schauen auf die Partien in der Übersicht..

Bereits am Samstag reist BSC Acosta zu Germania Wolfenbüttel, wogegen man das Hinspiel mit 2:1 gewinnen konnte. Acosta schoss sich zuletzt Richtung Ligaverbleib und will dies nun finalisieren. Wolfenbüttel hingegen holte nur zwei Punkte aus den vergangenen sechs Partien und bleibt tief im Keller.

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr MTV Gifhorn MTV Gifhorn FC Eintracht Northeim Northeim 15:00 PUSH

Gifhorn ist gegen Northeim zum siegen verdammt, um den Druck auf Vorsfelde weiter aufrechtzuerhalten. Die Gäste verloren vier Partien in Serie und rutschten bis auf Platz elf ab. Gifhorn hingegen gewann das Hinspiel 2:1 und blieb sechs direkte Duelle in Serie gegen Northeim unbesiegt.

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr VfB Fallersleben Fallersleben SV Lengede SV Lengede 15:00 PUSH

Fallersleben auf Platz neun empfängt den Tabellenletzten SV Lengede und ist klarer Favorit. Im Hinspiel war es ein knappes 4:3 für den VfB. 24/25 jedoch blieb Lengede beide direkten Duelle unbesiegt. Außerdem ist Fallersleben in der Heimtabelle nur auf dem 14. Platz.

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr FT Braunschweig FT Braunschw SSV Kästorf SSV Kästorf 15:00 PUSH

Beide Teams sind in der Liga enorm formstark. Die Freien Turner sind seit vier Spielen ohne Punktverlust. Kästorf gewann sogar sechs der vergangenen sieben Partien, unterlag zuletzt aber dem SSV Vorsfelde. Die Braunschweiger hingegen verloren unter der Woche im Flutlichtpokalfinale gegen den Lehndorfer TSV. Wer zeigt sich besser erholt von dem Rückschlag.

Platz eins gegen Platz 15. Vorsfelde ist klarer Favorit gegen den Absteiger und will den Sieg, um weiter Richtung Titel zu gehen. Das Hinspiel ging jedoch nur knapp mit 1:0 an den Tabellenführer. Zehn Spiele in Serie ist Vorsfelde nun unbesiegt und will diese Serie ausbauen.

Der Bovender SV auf Rang fünf empfängt den Tabellenzwölften Volkmarode. Die Gäste sind seit fünf Partien sieglos und holten in der Zeit nur einen Punkt. Der Aufsteiger muss gewinnen, um eine Chance auf den Klassenerhalt zu wahren. Das Hinspiel jedoch ging mit 3:0 an den Bovender SV.

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr FC Germania Bleckenstedt Bleckenstedt TSC Vahdet Braunschweig TSC Vahdet B 15:00 PUSH