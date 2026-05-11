Titelkandidaten patzen, Kellerkinder holen Punkte

– Foto: Detlev Drobeck

Das Titelrennen der Landesliga Weser-Ems spitzt sich zu, nachdem gleich drei Titelkandidaten patzten. Dadurch wurde es auch im Keller enger, da einige Mannschaften punkten konnten. Wir schauen auf die Partien in der Übersicht..

Vechta setzte sich spät mit 2:0 gegen den SV Bevern durch. Lange hielt Bevern die Partie offen, ehe Felix Stukenborg in der 86. Minute den Führungstreffer erzielte. Tief in der Nachspielzeit sorgte Luca Imwalle mit dem zweiten Treffer endgültig für die Entscheidung zugunsten der Gastgeber. Bevern patzte im Titelrennen, während Vechta auf Platz 14 sprang.

Ein echtes Spektakel sahen die Zuschauer beim 4:3-Erfolg des VfL Oldenburg gegen Eintracht Nordhorn. Nach der frühen Führung der Gastgeber drehte Nordhorn die Partie zwischenzeitlich auf 3:1. Doch Oldenburg kämpfte sich eindrucksvoll zurück und gewann dank eines späten Foulelfmeters von Mika-Lasse Nienaber in der 89. Minute doch noch. Die Eintracht verlor erstmals nach drei Siegen in Serie.

Blau-Weiß Papenburg dominierte den FC Schüttorf vor allem in der ersten Halbzeit und gewann am Ende verdient mit 4:2. Ole Eucken und Niklas Papen sorgten früh für eine komfortable Führung, ehe Ole Marx noch vor der Pause das 3:0 erzielte. Eric Bruns erhöhte nach dem Seitenwechsel auf 4:0, bevor Helge Pollmann und Luca Waldhof für Schüttorf nur noch Ergebniskosmetik betrieben.

Grün-Weiß Mühlen feierte einen souveränen 5:1-Heimsieg gegen TuS Esens. Jan Leiber brachte die Gastgeber bereits nach einer Minute per Foulelfmeter in Führung. Zwei Eigentore von Remko Til und Hanno Gerdes sorgten früh für klare Verhältnisse, ehe Leiber und Linus Kolhoff weiter erhöhten. Justin Dombrovski erzielte kurz vor Schluss noch den Ehrentreffer für Esens. Mühlen sprang erneut auf Platz zwei, hat aber ein Spiel mehr als die Konkurrenz absolviert.

Am Freitagabend trennten sich BV Garrel und BW Lohne II mit 1:1. Gerrit Ideler brachte die Gastgeber nach einer halben Stunde in Führung, doch noch vor der Pause glich Fynn Dauny für Lohne II aus. In der zweiten Halbzeit blieb die Partie intensiv, weitere Treffer fielen vor 350 Zuschauern allerdings nicht mehr. Damit versäumte Garrel es, mit Vorwärts Nordhorn gleichzuziehen und patzte im Titelrennen.

Vorwärts Nordhorn kassierte beim 1:4 in Firrel die erste Niederlage seit 14 Spielen. Christopher Hölscher hatte die Gäste zunächst früh in Führung gebracht, doch Tristian Darsow antwortete nur fünf Minuten später mit dem Ausgleich. Nach der Pause drehten Michael Olbrys und Fynn-Jendrik Dierks die Partie zugunsten der Hausherren, ehe Darsow mit seinem zweiten Treffer alles klar machte. In der Schlussminute sah Colin Heins zudem noch die Rote Karte.

Der SC Melle 03 ließ dem TV Dinklage beim 7:0 keinerlei Chance. Tommy Claushallmann brachte die Gastgeber früh mit einem Doppelpack auf Kurs. Nach der Pause schraubten Jan Lehmkuhl-Hübner und Dennis Greiff mit zwei Treffern das Ergebnis weiter in die Höhe, ehe auch Maurice Poerschke und Fabian Golz noch trafen. Melle bleibt auch im zwölften Duell in Serie gegen Dinklage unbesiegt.