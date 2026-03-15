Titelkandidat VfB 03 Hilden trennt sich von Coach Tim Schneider

Der VfB 03 Hilden ist in diesen Tagen für einige Überraschungen gut. Rein sportlich sind da im neuen Jahr die fünf Siege in Folge zu nennen, mit denen sich die Mannschaft von Tim Schneider auf den zweiten Tabellenplatz katapultierte, darunter der 2:1-Erfolg beim Spitzenreiter Ratingen 04/19, aber auch das 1:0 bei der starken SpVg Schonnebeck und zuletzt der 5:0-Kantersieg beim TSV Meerbusch. Dank der 15 Punkte mischt der VfB 03 nun im Titelrennen der Oberliga kräftig mit.
Zwei Stunden nach dem Abpfiff der Partie beim damaligen Vierten Schonnebeck verkündete Daniel Wittke: „Wir haben der Mannschaft mitgeteilt, dass wir den Antrag auf Erteilung der Regionalliga-Lizenz stellen werden.“ Der 2. Vorsitzende des VfB 03 erklärte: „Mit den starken Auswärtsspielen gegen Ratingen und Schonnebeck hat die Mannschaft gezeigt, was in ihr steckt. Die Saison ist noch lang und die Entscheidung über den Aufstieg fällt erst am Ende. Wir haben den Antrag ja schon zweimal gestellt und wissen, was zu tun ist für die Regionalliga.“ Vorsitzender Max Kulesza gestand jetzt im Reviersport: „Dass wir melden würden, war nicht früher klar. Das war eine spontane Entscheidung.“
Weniger spontan war wohl die Entscheidung, die der Hildener Traditionsverein auf seiner Homepage kundtat: „Der VfB Hilden wird den mit Cheftrainer Tim Schneider am Ende der Saison auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Tim Schneider wird seine Tätigkeit als Cheftrainer selbstverständlich bis zum Saisonende fortführen.“ Dass es zwischen den Parteien knirschte, war schon Mitte Februar zu spüren. Nach dem hart erkämpften 3:2-Heimerfolg über Blau-Weiß Dingden agierte Tim Schneider plötzlich ungewohnt offensiv. „Das Ziel ist nicht mehr der Klassenerhalt, sondern ich persönlich schaue nach oben, will bestmöglich abschneiden und Oberliga-Meister werden. Das habe ich auch im Mannschaftskreis offen angesprochen“, erklärte er vor dem Duell in Schonnebeck.
Auf Nachfrage unserer Redaktion gesteht Schneider: „Mit Blick auf die gesamte Saison bin ich schon überrascht, nach dem Verlauf der letzten Wochen konnte ich mir das aber schon denken.“ Ein erstes Gespräch über eine Vertragsverlängerung erfolgte laut Schneider bereits Ende Januar – das zweite erst am Dienstag, als der Vorstand dem Trainer mitteilte, dass der Vertrag nicht verlängert wird.
Tim Schneider übernahm im Mai 2018 die Reserve des VfB 03 als Chefcoach und führte sie in der Saison 2019/20 in die Landesliga, ehe er im Juli 2020 das Oberliga-Team übernahm und damit die Nachfolge von Marc Bach antrat. In den Spielzeiten 21/22 und 22/23 feierte er mit der Mannschaft die Vizemeisterschaft in der Oberliga. Den nun folgenden Abschied kommentiert er mit den Worten: „Ich akzeptiere die Entscheidung und nehme das sportlich. Immerhin hat mir der Verein die Möglichkeit gegeben, mich als Oberliga-Trainer zu beweisen. Ich bin dankbar dafür, dass ich diese Chance bekommen habe.“ Auf der anderen Seite profitierte der VfB 03 aber auch von Schneiders akribischer Arbeit, denn letztlich etablierte der 44-Jährige das Team, das die Jahre zuvor regelmäßig um den Klassenerhalt kämpfte, im einstelligen Tabellenbereich. Jetzt betont Schneider: „Wir haken das Ding ab und blicken nach vorne. Das Ziel bleibt gleich: Wir wollen an unserem Traum arbeiten und Meister werden.“
VfB-Kapitän Fabian zur Linden hofft, dass die Hildener Mannschaft von der Nachricht unbeeindruckt das Ziel Aufstieg weiter verfolgt. „Ich glaube, dass es für einige schon eine große Überraschung war. Ich selbst habe gespürt, dass es nicht weitergehen könnte.“ Mit Blick auf den Titeltraum stellt er fest: „Es muss alles super funktionieren. In den letzten Spielen hatten wir den Kader ja voll, aber wie schnell einer ausfallen kann, sehen wir jetzt an Lukas Lier.“ Aufgrund eines Muskelfaserrisses wird der Mittelfeldakteur vermutlich vier Wochen pausieren müssen.
Der Verein bedankte sich auf seiner Homepage bei Tim Schneider „für seine hervorragende Arbeit, seinen großen Einsatz und die stets vertrauensvolle Zusammenarbeit“. Den Entschluss, mit dem erfolgreichen Trainer nicht weiter zu machen, wollte Maximilian Kulesza auf Nachfrage unserer Redaktion nicht näher erläutern. „Gründe wird es geben. Abgestimmt mit der Sportlichen Leitung haben wir uns etwas dabei gedacht, ansonsten aber werden wir uns dazu nicht äußern“, sagt der Vorsitzende des VfB 03. Gleichwohl gesteht er: „Der Zeitpunkt ist mehr als ungünstig. Wenn man auf Tuchfühlung zur Spitze ist, dann ist es richtig schwer darstellbar, so eine Entscheidung zu übermitteln. Wir wollten aber auch mit Rücksicht auf den Trainer Klarheit. Diverse Vorstandskollegen werden sich jetzt sicher die Finger lecken und ihre Fühler nach ihm ausstrecken.“
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