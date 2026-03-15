Titelkandidat VfB 03 Hilden trennt sich von Coach Tim Schneider

Tim Schneider übernahm im Mai 2018 die Reserve des VfB 03 als Chefcoach und führte sie in der Saison 2019/20 in die Landesliga, ehe er im Juli 2020 das Oberliga-Team übernahm und damit die Nachfolge von Marc Bach antrat. In den Spielzeiten 21/22 und 22/23 feierte er mit der Mannschaft die Vizemeisterschaft in der Oberliga. Den nun folgenden Abschied kommentiert er mit den Worten: „Ich akzeptiere die Entscheidung und nehme das sportlich. Immerhin hat mir der Verein die Möglichkeit gegeben, mich als Oberliga-Trainer zu beweisen. Ich bin dankbar dafür, dass ich diese Chance bekommen habe.“ Auf der anderen Seite profitierte der VfB 03 aber auch von Schneiders akribischer Arbeit, denn letztlich etablierte der 44-Jährige das Team, das die Jahre zuvor regelmäßig um den Klassenerhalt kämpfte, im einstelligen Tabellenbereich. Jetzt betont Schneider: „Wir haken das Ding ab und blicken nach vorne. Das Ziel bleibt gleich: Wir wollen an unserem Traum arbeiten und Meister werden.“

Mannschaft muss Bruch vermeiden

VfB-Kapitän Fabian zur Linden hofft, dass die Hildener Mannschaft von der Nachricht unbeeindruckt das Ziel Aufstieg weiter verfolgt. „Ich glaube, dass es für einige schon eine große Überraschung war. Ich selbst habe gespürt, dass es nicht weitergehen könnte.“ Mit Blick auf den Titeltraum stellt er fest: „Es muss alles super funktionieren. In den letzten Spielen hatten wir den Kader ja voll, aber wie schnell einer ausfallen kann, sehen wir jetzt an Lukas Lier.“ Aufgrund eines Muskelfaserrisses wird der Mittelfeldakteur vermutlich vier Wochen pausieren müssen.

Der Verein bedankte sich auf seiner Homepage bei Tim Schneider „für seine hervorragende Arbeit, seinen großen Einsatz und die stets vertrauensvolle Zusammenarbeit“. Den Entschluss, mit dem erfolgreichen Trainer nicht weiter zu machen, wollte Maximilian Kulesza auf Nachfrage unserer Redaktion nicht näher erläutern. „Gründe wird es geben. Abgestimmt mit der Sportlichen Leitung haben wir uns etwas dabei gedacht, ansonsten aber werden wir uns dazu nicht äußern“, sagt der Vorsitzende des VfB 03. Gleichwohl gesteht er: „Der Zeitpunkt ist mehr als ungünstig. Wenn man auf Tuchfühlung zur Spitze ist, dann ist es richtig schwer darstellbar, so eine Entscheidung zu übermitteln. Wir wollten aber auch mit Rücksicht auf den Trainer Klarheit. Diverse Vorstandskollegen werden sich jetzt sicher die Finger lecken und ihre Fühler nach ihm ausstrecken.“

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