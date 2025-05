Titelkampf zwischen Attenkirchen und Mauern: Kommt es zum großen Finale?

Die SpVgg Attenkirchen und die SpVgg Mauern liefern sich ein Rennen um die Meisterschaft. Vor dem vermeintlichen Showdown müssen beide ihre Hausaufgaben machen.

Landkreis – Gibt es das große Meisterschaftsfinale in der A-Klasse 6? Vor dem direkten Duell in einer Woche müssen die beiden Topteams von der SpVgg Attenkirchen und der SpVgg Mauern an diesem Sonntag erst einmal ihre Auswärtsaufgaben lösen. Die Attenkirchener fahren zum SC Kirchdorf II (Sonntag, 13 Uhr) und stehen aktuell mit 52 Punkten fünf Zähler vor Mauern, haben aber eine Partie mehr absolviert. Für Mauern geht es zum VfR Haag (Sonntag, 15 Uhr).

Attenkirchens Trainer Michael Huber betont, dass erst einmal alle Konzentration auf der Aufgabe beim Tabellenachten liege: „Wir müssen unsere Hausaufgaben machen und dort mit einer ordentlichen Leistung gewinnen.“ Im Hinspiel habe es zwar einen klaren Sieg gegeben: „Da hat uns unser Keeper aber in der Anfangsphase gerettet, sonst wäre es anders gelaufen.“ Huber sieht in den Gastgebern eine erfahrene Truppe und auf dem Kirchdorfer Platz mit dem Balkon direkt am Spielfeld eine besondere Atmosphäre: „Unterschätzen dürfen wir die Aufgabe nicht.“ Zumal mit Andreas Prinz weiterhin der beste Innenverteidiger fehlt.

„So souverän war die Truppe in letzter Zeit nicht.“

Ein kleiner Blick gehe bereits aufs Mauern-Spiel. Natürlich mache er sich bereits Gedanken, bestätigt der Attenkirchener Trainer: „Mauern muss aber alle drei Spiele gewinnen und so souverän war die Truppe in letzter Zeit nicht.“ Ein klein wenig herrscht die Hoffnung, dass der Kontrahent beim eigenen Spiel in Haag patzt. Falls die Huber-Truppe gleichzeitig siegt, wäre sie vorzeitig Meister.

Davon geht Mauerns Trainer Johannes Pollhammer aber nicht aus: „Unsere Devise lautet: Sieg am Sonntag und dann ein Spektakel eine Woche später.“ Für ein solches Spitzenspiel wie gegen Attenkirchen würde man eine ganze Saison trainieren, allerdings dürften seine Mannen Haag keinesfalls aus dem Blick verlieren. Pollhammer lobt die Gastgeber: „Für mich gehört der VfR trotz dem elften Tabellenplatz zu den spielstärksten Mannschaften der A-Klasse.“ Häufig hätte diese einfach Pech gehabt, könne gegen seine SpVgg aber befreit aufspielen: „Gerade solche Gegner sind dann am gefährlichsten. Wir müssen von Anfang an hellwach sein“, fordert der Trainer.

Topstürmer Sascha Dörner wieder fit

Am Kader wird es sicherlich nicht liegen. Im Gegensatz zu den vergangenen Wochen kann Mauern wieder auf eine Bestbesetzung zurückgreifen. Neben Pollhammer selbst ist auch Topstürmer Sascha Dörner wieder fit. Der Coach sieht Mauern schon in der klaren Favoritenrolle: „Die Jungs sind aktuell richtig heiß.“ Auch wenn die Beine angesichts der langen Saison langsam schwer würden: „Jetzt geben wir noch einmal Gas und hoffen auf das Endspiel.“