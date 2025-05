Titelkampf wieder offen

Der einzige Verfolger, wenn man es bei 8 Punkten Rückstand so nennen darf, ist die SG Lühe III, die beim FC Wischhafen/Dornbusch III mit 11:0 gewann. Sieben Treffer erzielte allein der Toptorjäger der 4. Kreisklasse, Claas Struwe. Der 24-jährige Stürmer führt mit 10 Treffern Vorsprung vor Bargstedts Kilian Kück.

Großenwörden punktet

Am 15. März 2025 hatte Schlusslicht Großenwörden die bislang einzigen Punkte eingefahren, 2:1 gegen den TuS Eiche Bargstedt II. Jetzt konnte gegen den FC Mulsum/Kutenholz III immerhin ein Teilerfolg erzielt werden. Nach einer 2:0-Führung gelang ein 2:2. Die weite Reise aus dem Alten Land nach Nordkehdingen war für den TuS Jork II nicht vom Erfolg gekrönt. Die SG Freiburg/Oederquart II gewann dank eines Treffers von Nils Tiedemann mit 1:0. Die 7. Niederlage in Folge gab es für den Schwinger SC II in Bargstedt. Die 2. Eiche-Mannschaft gewann klar mit 7:0.