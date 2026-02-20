Titelkampf vom Feinsten im Nordosten

Zwei Tore des Freiseners Robin Sooß entschieden die Spitzen-Partie zwischen Freisen und Primstal zugunsten der Gastgeber – Foto: Oliver Altmaier

Es gibt wohl nur sehr wenige Ligen, in denen die Spannung zur Winterpause so hoch ist wie in der Verbandsliga Nord-Ost. Drei punktgleiche Teams an der Tabellenspitze und ein nur drei Punkte zurück liegender Tabellenvierter, das verspricht Dramatik bis zum Saisonende.

Der SV Schwarzenbach geht als Tabellenführer ins neue Jahr. Das Team von Trainer Arif Karaoglan geht unverändert in die Restrunde. "Wir haben gleich in Ottweiler-Steinbach zu spielen, das ist ein ganz wichtiges Spiel. Da wird zwar nicht die Meisterschaft entschieden, aber wir wollen unbedingt erfolgreich starten. Wir hatten mit der Zweiten des FK Pirmasens, gegen die wir 1:2 verloren haben, schon einen richtig guten Test und wollen gut vorbereitet ins neue Jahr gehen", erklärt er. Beim Saarlandligisten SV Bliesmengen-Bolchen gab es am Faschingsdienstag eine 2:4-Niederlage, dennoch sieht Karaoglan sein Team gut gerüstet für den Jahresauftakt.

Knifflig ist diese Konstellation mit drei punktgleichen Teams, weil für die Ermittlung des Meisters ein Entscheidungsspiel ausgetragen wird. In diesem Fall müsste es also eine Dreier-Runde geben. Verbandsspielleiter Josef Kreis erklärt: "Für den zweiten Platz zählt nach der Runde bei Punktgleichheit mit dem Dritten oder weiteren Teams der direkte Vergleich. Sind die beiden Ersten punktgleich, gibt es ein Entscheidungsspiel. Sind wie in der Verbandsliga Nord-Ost mehrere Teams punktgleich, gibt es eine Entscheidungsrunde mit jeweils einem direkten Duell ohne Rückspiele. Der Erste dieser Runde steigt in die Schröder-Liga Saar auf, der Zweite kommt ins Entscheidungsspiel gegen den Süd-West-Zweiten. Das Aufstiegsspiel müsste dann zeitlich nach hinten geschoben werden, weil eine dritte Partie auf jeden Fall ausgetragen werden muss. Dann zählt der direkte Vergleich während der regulären Runde nicht mehr. "

Ohne Druck, dafür mit viel Euphorie geht die FSG Ottweiler-Steinbach ins neue Jahr. "Da sieht es bei anderen viel drastischer aus. Wir müssen nicht, aber wir haben gezeigt, dass wir es könnten. Wir haben gleich Schwarzenbach zu Gast, da wissen dann beide schon, wo es lang geht und wir wollen natürlich unsere gute Lage weiter verbessern", sagte FSG-Coach Özal Acar. "Wir haben beim Verbandsliga-Absteiger VfR Baumholder, die nun in der parallelen Klasse in Rheinland-Pfalz spielen, nur knapp verloren. Das war ein guter verbandsübergreifender Vergleich. Wir haben mit Kevin Kämmerling, der zum Landesligisten SC Ludwigsthal ging, nur einen Abgang. Albert Becker, der nach Urweiler wechselt, kam wenig zum Einsatz. Nicklas Träm kehrt vorzeitig aus den USA zurück und ist auch wieder im Team", sagte der Trainer weiterhin.

Wesentlich mehr Änderungen gab es beim unmittelbaren Verfolger FC Freisen. Neu im Team ist Jacob Benjamin Hildebrand, der aus Kanada kommt, dafür ging Mukah Kwende Jr. zurück in die USA. Trainer Sascha Schnell erklärt diese internationalen Transfers: "Ähnlich wie in Reimsbach, wo viele Japaner spielen, haben wir einen persönlichen Kontakt nach Nordamerika und wir geben da jungen Spielen, die länger in Deutschland bleiben wollen die Möglichkeit, in einem Verein zu spielen. Manche verbinden das mit ihrem Studium als Auslandssemester oder mit einer beruflichen Weiterbildung". Freisen machte aber auch durch andere Wechsel auf sich aufmerksam. So kam Dominik Cullmann von der sich in Auflösung befindlichen Borussia aus Neunkirchen, Can Richy Schulz war zuletzt beim FC Homburg und auch Nico Purket wechselt von der Hüttenstadt an den Bruchwald. Isaac Ajani wechselt zum Ligakonkurrenten SG Nohfelden-Wolfersweiler, Michael Angelo Cortes Rodriguez schließt sich dem FC Brücken an und Patrick Klos spielt die Rückrunde für den FV Kusel. "Andere haben mehr Druck als wir, aber wenn wir am Schluss noch eine Chance haben, wollen wir dabei sein", sagte Schnell zur Rückrunde. Freisen hat zum Start vermeintlich die leichteste Aufgabe. Saarlandliga-Absteiger FC Homburg II, der zuletzt aber stark aufsteigende Form zeigte, kommt ins nordöstlichste Saarland.

Ex-Saarlandligist VfL Primstal liegt mit drei Punkten Rückstand in Schlagdistanz zum Spitzentrio. Mit Jannik Spengler (vom FSV Jägersburg) und Leon Theobald (vom FC Hertha Wiesbach) kamen zwei Spieler aus höheren Ligen in den Nonnweiler Gemeindeteil. "Die beiden werden uns noch mehr Stabilität geben, beide waren schon bei uns und brauchen keine Eingewöhnungszeit. Dass wir jedes Spiel gewinnen wollen ist ja klar. Wenn wir das schaffen, kommen wir automatisch weiter nach vorne. Aber wir haben nicht den Druck und die anderen sind natürlich in der besseren Ausgangsposition. Wir starten in Bildstock, die ja auch dicht dran sind an uns. Insofern zeigt sich da schon, ob wir an der Spitze dranbleiben können", meinte VfL-Trainer Yannick Schneider.

In Bildstock wird die personelle Aufrüstung des ersten Jahres-Gegners genau beobachtet. "Wer solche Spieler aus höheren Klassen holt, auch wenn sie da nur ein halbes Jahr waren, der hat was vor in der Liga. Wir sind aber auch gut gewappnet für das erste Spiel", sagte Hellas-Marco Kleer, auch wenn es gerade eine 0:7-Niederlage beim Saarlandligist TuS Herrensohr gab. Mit Maurice Schwenk (unbekanntes Ziel) und Finn Schwenk (zu Ay Yildiz Völklingen) haben zwei Spieler den Maybacher Weg verlassen. Dafür kam Atakan Tasoluk aus der U19 von RPS-Oberligist FC Hertha Wiesbach. "Er soll nun direkt zu den Aktiven kommen", sagt Kleer zum einzigen Winterzugang. Mit Alessio Forkel, Samuel Vincent Huf und Tom Rosar (der schon ein Liga-Spiel bestritt) kommen drei Spieler aus Verletzungen zurück.

Ex-Oberligist FSG 08 Schiffweiler-Landsweiler hat weder mit dem Aufstieg noch mit dem Abstieg etwas zu tun. Selbst wenn das ausstehende Nachholspiel gewonnen wird, hat das Team vom Mühlbach zehn Punkte Rückstand auf das Spitzentrio. Spielertrainer Sascha Naumann sagt: "Wir haben zwei Testspiele gegen Aktiven-Teams, u.a. den FC Rastpfuhl aus der Saarlandliga verloren, dennoch ist die Vorbereitung gut verlaufen für uns. Wir haben nur einen Platz zum trainieren, müssen hin und wieder improvisieren. Wir haben keine Langzeitverletzten und spielen direkt direkt gegen Biesingen. Dann folgen zwei englische Wochen mit dem Pokalspiel gegen Kandil und direkt danach das Nachholspiel, es ist gleich viel los bei uns".

Beim Aufsteiger SV Kirrberg ist man mit der Premierensaison in der Verbandsliga voll zufrieden. "Wir haben zwar gegen Merchweiler 0:4 verloren, aber mit der derzeitigen Tabellensituation nach der Hinrunde sind wir voll zufrieden. Unsere beiden Zugänge Lukas Hofmann von Borussia Neunkirchen und Justin Malter von Saar 05 werden uns hoffentlich weiter stabilisieren", meint Spielertrainer Jan Ruffing, der das Team zusammen mit Lars André Kaula betreut.

Weniger spannend ist die Frage nach den Absteigern. Der FV Biesingen kann mit seinen bisher erreichten drei Punkten für die Landesliga planen, mit Hendric Bier (zum FV Fechingen), Abdul Kerim Bostan (zu Ay Yildiz Völklingen) und Julien Platte (SV Gersweiler) gab es zudem drei Abgänge, Sascha Segarra-Gil ging ja schon im Herbst zum SV Saar 05. "Mit Fatih Kök und Dominik Schokies fallen zwei weitere wichtige Spieler verletzungsbedingt aus, unser Kader für die Rückrunde ist sehr klein, da darf nichts mehr passieren. Ich will bis zum Saisonende noch ein paar Punkte holen und werde mich dann einer anderen Aufgabe als Trainer widmen. Dem FVB werde ich aber verbunden bleiben", sagte Trainer Necmi Göktas.

Etwas besser sieht es bei der SG Bostalsee aus, die vier Punkte mehr und ein Spiel weniger ausgetragen hat. "Wir spielen erst in Limbach, bevor wir dann zu Hause unser Nachholspiel gegen Nohfelden-Wolfersweiler haben. Wenn wir die direkten Konkurrenten am Anfang schlagen, könnten wir zum Drittletzten Nohfelden-Wolfersweiler aufschließen. Viel hängt davon ab, ob Alexander Bambach öfters als in der Hinrunde - in der er lange verletzt war - mitwirken kann. Er ist beruflich leider stark eingespannt. Aber selbst wenn wir Nohfelden, das fünf Punkte mehr hat, einholen würden, müssen wir abwarten, wie viele Absteiger es aus der Saarlandliga geben wird", erläutert Trainer Christian Jung. "Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo wir stehen. Wir gewannen beim Südwest-Verbandsligisten SG Wadrill-Sitzerath 4:2 und haben auch bei der 1:2-Niederlage in Körprich-Bilsdorf gut gespielt. Alles hängt von den ersten beiden Spielen ab", ergänzt er.

In Nohfelden-Wolfersweiler vertraut man auf das Team der Vorrunde, nur Isaac Ajani vom FC Freisen kommt neu hinzu. Mit Erfolgen im ersten Heimspiel gegen Theley und in Bostalsee wäre man wieder bei der Musik dabei, der Fünf-Punkte-Rückstand auf die SG Saubach, die derzeit als Dreizehnter auf der scheinbar sicheren Seite sitzt, würde dann schnell schmelzen.