Titelkampf unter Druck: Verfolger hoffen auf Pattenser Patzer Während Pattensen seine Tabellenführung verteidigen will, stehen im Verfolgerfeld richtungsweisende Duelle an von FD · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Philipp Reichelt

Der 22. Spieltag der Bezirksliga Hannover 3 verspricht Spannung in allen Tabellenregionen. Sowohl an der Spitze als auch im Tabellenkeller stehen richtungsweisende Begegnungen an – mit direkten Duellen und brisanten Ausgangslagen nach den ereignisreichen Nachholspielen unter der Woche.

Der Tabellenführer reist zum abstiegsbedrohten Egestorf II und geht als klarer Favorit in die Partie. Nach dem spektakulären 4:4 gegen Ihme-Roloven wird Pattensen bemüht sein, defensiv wieder stabiler aufzutreten. Für die Gastgeber zählt im Kampf um den Klassenerhalt jeder Punkt – entsprechend ist mit einer kämpferischen Leistung zu rechnen.

Ein Duell mit viel Brisanz im oberen Mittelfeld: Springe empfängt den formstarken MTV Rehren. Die Gäste haben zuletzt sowohl deutlich als auch in engen Spielen überzeugt und sind bis auf Rang drei vorgerückt. Springe hingegen bewies mit dem späten Sieg in Gehrden Moral und Offensivqualität. Die Begegnung dürfte auf Augenhöhe stattfinden.

Morgen, 16:00 Uhr FC Eldagsen FC Eldagsen SV Arnum SV Arnum 16:00 PUSH

Eldagsen steht nach der Niederlage gegen Rehren unter Druck, den Anschluss nach oben nicht zu verlieren. Mit Arnum wartet jedoch ein unangenehmer Gegner, der trotz jüngster Rückschläge weiterhin im oberen Tabellenbereich rangiert. Für beide Teams geht es darum, sich im Verfolgerfeld zu behaupten.

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr SC Rinteln 1911 SC Rinteln TSV Kirchdorf am Deister Kirchdorf 15:00 PUSH

Im Mittelfeldduell treffen zwei Mannschaften aufeinander, die zuletzt unterschiedliche Ergebnisse erzielten. Rinteln verpasste jüngst einen Sieg in letzter Minute, während Kirchdorf mit einem deutlichen Erfolg gegen Wunstorf Selbstvertrauen tankte. Beide Teams bewegen sich tabellarisch im Niemandsland, könnten aber mit einem Sieg nach oben schauen.

Für Ihme-Roloven bietet sich die Chance, nach dem spektakulären Remis in Pattensen wieder drei Punkte einzufahren. Gegen Schlusslicht Luthe ist der Tabellenzweite klar favorisiert. Dennoch hat Luthe mit wechselhaften Ergebnissen gezeigt, dass die Mannschaft offensiv gefährlich sein kann.

Enzen bewegt sich stabil im oberen Mittelfeld und möchte mit einem Heimsieg den Anschluss nach oben halten. Gehrden hingegen kämpft um Konstanz und musste zuletzt mehrere Rückschläge hinnehmen. Die Gastgeber gehen leicht favorisiert in die Partie.

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr TV Jahn Leveste 1922 TV Jahn Türkspor Wunstorf Wunstorf 15:00 PUSH

Leveste geht nach dem Auswärtssieg in Arnum mit Rückenwind in das Spiel. Gegen Tabellenletzten Wunstorf ist ein weiterer Erfolg fest eingeplant. Die Gäste stehen hingegen weiterhin unter Druck und benötigen dringend Punkte im Abstiegskampf.