Allgemeines

Titelkampf und Abstiegssorgen: Showdown in der Landesklasse Süd

Von der Tabellenspitze bis zum Tabellenkeller: Der 17. Spieltag verspricht pure Dramatik pur.

von LS · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Lutz Knüpfer

LK Süd Brandenburg
Kolkwitz
SG Burg
Friedersdorf
Großräschen

In der Landesklasse Süd steht der 17. Spieltag an, und die Spannung ist förmlich greifbar. Während an der Spitze ein echter Gipfelsturm bevorsteht, kämpfen am Ende der Tabelle Vereine um das nackte Überleben und den Anschluss an das rettende Ufer.

Morgen, 15:00 Uhr
SG Burg
SG BurgSG Burg
Spremberger SV 1862
Spremberger SV 1862Spremberg
15:00

Es ist das Duell der Gegensätze im Tabellenkeller. Das Schlusslicht SG Burg empfängt den Achten aus Spremberg. Die Heimmannschaft blickt auf eine bisher bittere Saison mit nur sechs Punkten aus 16 Spielen zurück. Die Erinnerung an das Hinspiel dürfte bei den Burgern noch schmerzhafte Wunden aufreißen: Ein 1:8-Debakel mussten sie in Spremberg hinnehmen. Der Spremberger SV hingegen will seinen soliden Mittelfeldplatz festigen und den Schmerz der Gastgeber für die eigene Bilanz nutzen.

Morgen, 15:00 Uhr
TSV 1878 Schlieben
TSV 1878 SchliebenSchlieben
SG Friedersdorf
SG FriedersdorfFriedersdorf
15:00

In Schlieben herrscht Aufstiegseuphorie. Als Tabellenzweiter mit 37 Punkten sitzt der TSV dem Spitzenreiter direkt im Nacken. Der Gegner aus Friedersdorf steckt hingegen tief im Sumpf auf Platz 14 fest. Bereits im Hinspiel demonstrierte Schlieben beim 5:2-Auswärtssieg seine offensive Wucht. Für die Gäste aus Friedersdorf geht es um jeden Zentimeter Rasen, um nicht noch tiefer in den Abgrund zu rutschen, während Schlieben keinen Patzer im Titelrennen zulassen darf.

Morgen, 15:00 Uhr
SC Spremberg 1896
SC Spremberg 1896SC Spremberg
SV Großräschen
SV GroßräschenGroßräschen
15:00

Ein echter Krisengipfel im unteren Tabellendrittel. Der SC Spremberg auf Rang 13 empfängt den Zehnten aus Großräschen. Die Gastgeber haben erst zehn Zähler auf dem Konto und müssen dringend punkten, um den Anschluss nicht völlig zu verlieren. Dass Großräschen ein unbequemer Gegner ist, zeigte das Hinspiel deutlich, welches der SV mit 5:1 für sich entschied. Spremberg brennt auf Wiedergutmachung für diese herbe Schlappe, während Großräschen den Vorsprung auf die Abstiegszone ausbauen will.

Morgen, 15:00 Uhr
FC Bad Liebenwerda
FC Bad LiebenwerdaLiebenwerda
SG Eintracht Peitz
SG Eintracht PeitzSG Peitz
15:00live

Der Vorletzte bittet den Tabellensechsten zum Tanz. Für den FC Bad Liebenwerda ist die Lage bei nur neun Punkten prekär. Die Eintracht aus Peitz reist hingegen mit der Empfehlung von 25 Punkten und einem deutlichen 5:1-Hinspielsieg im Gepäck an. Für die Hausherren ist es ein Spiel gegen die drohende Bedeutungslosigkeit, während Peitz den Blick weiter nach oben richten möchte. Die Leidenschaft am Spielfeldrand wird bei dieser Konstellation garantiert sein.

Morgen, 15:00 Uhr
SV Germania Peickwitz
SV Germania PeickwitzPeickwitz
VfB Herzberg 68
VfB Herzberg 68VfB Herzberg
15:00

Wenn der Zwölfte auf den Fünften trifft, ist oft Spektakel garantiert – so auch im Hinspiel, das Herzberg hauchdünn mit 5:4 für sich entscheiden konnte. Peickwitz braucht jeden Punkt im Kampf gegen den Abstieg, um die magere Ausbeute von 11 Zählern zu verbessern. Herzberg hingegen schnuppert mit 30 Punkten an den oberen Rängen. Es ist ein Duell, in dem Peickwitz beweisen muss, dass sie aus den Fehlern der knappen Hinspielniederlage gelernt haben.

Morgen, 15:00 Uhr
FSV Rot-Weiß Luckau
FSV Rot-Weiß LuckauLuckau
SG Groß Gaglow
SG Groß GaglowGroß Gaglow
15:00

Der Neunte empfängt den Vierten. Luckau konnte das Hinspiel überraschend deutlich mit 3:0 für sich entscheiden und wird versuchen, diesen psychologischen Vorteil erneut zu nutzen. Groß Gaglow hingegen steht mit 31 Punkten glänzend da und wird alles daran setzen, die Scharte aus dem ersten Aufeinandertreffen auszuwetzen, um den Anschluss an das Spitzentrio nicht zu verlieren. Ein Spiel, das von der taktischen Disziplin und dem Willen zur Revanche geprägt sein wird.

So., 08.03.2026, 14:00 Uhr
SV Motor Saspow
SV Motor SaspowMotor Saspow
SV Lausitz Forst
SV Lausitz ForstSV Forst
14:00

Ein Nachbarschaftsduell im Tabellenmittelfeld. Der Siebte aus Saspow empfängt den Elften aus Forst. Saspow hat mit 23 Punkten eine solide Basis, während Forst mit 15 Punkten noch nicht alle Sorgen los ist. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit für Motor Saspow, die auswärts mit 2:0 siegreich blieben. Nun gilt es für Forst, im Rückspiel mehr Gegenwehr zu leisten und die Schmach der Heimniederlage vergessen zu machen.

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
SG Sielow
SG SielowSG Sielow
Kolkwitzer SV 1896
Kolkwitzer SV 1896Kolkwitz
15:00

Am Sonntag kommt es zum ultimativen Showdown an der Tabellenspitze. Der Spitzenreiter SG Sielow (38 Punkte) empfängt den Tabellendritten aus Kolkwitz (34 Punkte). Es ist das absolute Topspiel der Liga. Sielow geht mit einer beeindruckenden Tordifferenz von +43 in diese Partie und hat den Kolkwitzern im Hinspiel beim 5:0-Erfolg eine Lehrstunde erteilt. Kolkwitz wird mit Wut im Bauch und der Hoffnung auf den direkten Anschluss anreisen. In diesem Spiel geht es um mehr als nur drei Punkte – es geht um die Vorherrschaft in der Landesklasse Süd.

