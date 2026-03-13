Titelkampf und Abstiegssorgen: Die Landesklasse Süd vor Spieltag 18

– Foto: Anna Richter

In der Landesklasse Süd steht am kommenden Wochenende der 18. Spieltag auf dem Programm, der sowohl an der Tabellenspitze als auch im Keller richtungsweisende Entscheidungen erzwingen könnte. Die Liga präsentiert sich ausgeglichen wie selten zuvor: Zwischen dem neuen Tabellenführer und dem Drittplatzierten liegen lediglich drei Punkte, was die psychologische Belastung für die kommenden Aufgaben massiv erhöht.

Morgen, 15:00 Uhr SG Eintracht Peitz SG Peitz SC Spremberg 1896 SC Spremberg 15:00

Die SG Eintracht Peitz empfängt als Tabellensechster mit 25 Punkten den SC Spremberg. Für die Gäste, die mit nur 10 Punkten auf dem 14. Rang festsitzen, ist die Partie im Kampf gegen den Abstieg von elementarer Bedeutung. Das Hinspiel war eine knappe Angelegenheit, die Peitz auswärts mit 3:2 für sich entscheiden konnte. Während Peitz den Blick in Richtung oberes Tabellendrittel richtet, benötigt Spremberg jeden Zähler, um den Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze nicht vollends zu verlieren.

Morgen, 15:00 Uhr SV Großräschen Großräschen SG Friedersdorf Friedersdorf 15:00

In Großräschen trifft der Zehnte auf den Vorletzten der Tabelle. Die SG Friedersdorf rangiert mit mageren 9 Punkten auf Platz 15 und steht unter enormem Zugzwang. Mut machen dürfte den Gästen jedoch das Hinspiel, in dem sie Großräschen mit 3:1 besiegen konnten. Für Großräschen geht es darum, mit einem Heimsieg den Abstand nach unten zu vergrößern und sich im gesicherten Mittelfeld zu stabilisieren.

Morgen, 15:00 Uhr Spremberger SV 1862 Spremberg SG Sielow SG Sielow 15:00

Nach dem Verlust der Tabellenführung muss die SG Sielow nun als Zweiter (38 Punkte) beim Spremberger SV 1862 antreten. Die Gastgeber stehen mit 23 Punkten auf dem neunten Tabellenplatz. Das Hinspiel war eine Machtdemonstration Sielows, das damals mit 6:1 triumphierte. Für Sielow ist ein Sieg Pflicht, um den Druck auf Spitzenreiter Schlieben aufrechtzuerhalten, während der Spremberger SV vor heimischer Kulisse Wiedergutmachung für das Debakel aus der ersten Saisonhälfte anstrebt. S

Der Kolkwitzer SV 1896 lauert mit 37 Punkten auf dem dritten Rang und empfängt den Tabellensiebten aus Luckau. Luckau weist derzeit 25 Punkte auf und hat sich im Mittelfeld etabliert. Das Hinspiel war hart umkämpft und endete mit einem knappen 1:0-Erfolg für Kolkwitz. In dieser Begegnung geht es für die Hausherren darum, den Kontakt zur absoluten Spitze zu halten, während Luckau beweisen will, dass sie auch gegen die Top-Teams der Liga bestehen können.

Morgen, 15:00 Uhr SG Groß Gaglow Groß Gaglow SV Motor Saspow Motor Saspow 15:00

Die SG Groß Gaglow festigte zuletzt ihren fünften Tabellenplatz mit 31 Punkten. Nun geht es gegen den SV Motor Saspow, der mit 23 Punkten auf Rang acht folgt. Bereits im Hinspiel setzte sich Groß Gaglow mit 3:1 durch. Saspow wird versuchen, die Scharte aus dem ersten Duell auszuwetzen, um den Abstand zu den oberen Tabellenregionen zu verkürzen.

Morgen, 15:00 Uhr SV Lausitz Forst SV Forst SV Germania Peickwitz Peickwitz 15:00

Ein Duell auf Augenhöhe erwartet die Zuschauer in Forst, wenn der Tabelfelfte (18 Punkte) auf den Dreizehnten aus Peickwitz (11 Punkte) trifft. Dass beide Teams leistungsmäßig eng beieinander liegen, zeigte das 2:2-Unentschieden im Hinspiel. Für Peickwitz ist es eine wichtige Chance, wertvolle Punkte im Abstiegskampf zu sammeln, während Forst den Vorsprung auf die gefährdete Zone zementieren möchte.

Morgen, 15:00 Uhr VfB Herzberg 68 VfB Herzberg FC Bad Liebenwerda Liebenwerda 15:00

Der VfB Herzberg 68 spielt eine starke Saison und steht mit 33 Punkten souverän auf dem vierten Platz. Zu Gast ist der FC Bad Liebenwerda, der sich mit 12 Punkten auf Rang 12 befindet. Das Hinspiel verlief eng und endete mit einem 2:1 für Herzberg. Die Favoritenrolle liegt klar bei den Hausherren, doch Liebenwerda braucht nach dem Erfolg am vergangenen Wochenende jeden Punkt für das Ziel Klassenerhalt.

Morgen, 15:00 Uhr SG Burg SG Burg TSV 1878 Schlieben Schlieben 15:00