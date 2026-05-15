Titelkampf und Abstiegsnot: Der 26. Spieltag wird richtungsweisend

Der Tabellenvorletzte ist zu Gast beim Tabellenzweiten – und könnte kaum schlechter in dieses Duell kommen. Der 1. FC Frankfurt II ist in bestechender Form und in der aktuellen Situation der Meisterschaft hungrig auf jeden Punkt. Admira 2016 hingegen hat in 25 Spielen nicht ein einziges Unentschieden erreicht, lediglich vier Siege geholt und kassiert im Schnitt über drei Gegentore pro Partie. Die Bilanz zeigt, wie weit der Weg für die Gäste ist. Bereits im Hinspiel im November 2025 setzte sich Frankfurt (Oder) mit 2:0 durch. Alles andere als ein klarer Heimsieg wäre eine echte Überraschung – doch für Admira geht es mittlerweile nur noch darum, die Restspiele in Würde zu bestreiten.

Morgen, 15:00 Uhr FV Blau-Weiß 90 Briesen FV Blau-Weiß MTV Wünsdorf 1910 Wünsdorf 15:00 PUSH Briesen auf Rang elf trifft auf einen Wünsdorf, der nach dem furiosen 8:0-Kantersieg gegen Zossen am vergangenen Spieltag förmlich beflügelt ist und mit 40 Punkten auf Platz fünf steht. Wünsdorf hat gezeigt, was in dieser Mannschaft steckt, und dürfte mit breiter Brust nach Briesen reisen. Im Hinspiel trennten sich beide Teams 1:1. Briesen, das ebenfalls 34 Punkte auf dem Konto hat und die Tabellenmitte fest im Blick, wird alles daransetzen, das Heimrecht zu nutzen. Es ist eine Partie zweier Mannschaften, die in der gesicherten Mitte der Tabelle angekommen sind, aber noch Luft nach oben spüren.

Morgen, 15:00 Uhr MSV Zossen 07 MSV Zossen FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen FSV 1910 KW 15:00 PUSH Ein Kellerduell mit brisantem Charakter: Zossen (9 Punkte, Platz 16) empfängt den FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen (19 Punkte, Platz 13). Beide Klubs haben die Saison längst in einer Weise erlebt, die wenig Freude bereitet – doch der Unterschied zwischen ihnen ist beträchtlich. Zossen hat erst drei Siege und ein katastrophales Torverhältnis von 28:102 aufzuweisen. Königs Wusterhausen ist selbst tief im Abstiegsstrudel, hat aber rechnerisch deutlich mehr Boden unter den Füßen. Das Hinspiel gewann Zossen 3:0 – eine Momentaufnahme, die im Rückblick kaum glaubhaft erscheint. Für Königs Wusterhausen ist das Heimrecht von Zossen eine Einladung; für Zossen wäre ein Sieg ein kleines Wunder und zugleich ein Funken Hoffnung.

Morgen, 15:00 Uhr Breesener SV Guben Nord Guben Nord Teltower FV 1913 Teltower FV 15:00 PUSH Das ist das Spitzenduell der oberen Tabellenhälfte: Guben Nord auf Platz vier (46 Punkte) empfängt den Dritten, Teltower FV 1913 (47 Punkte). Beide Klubs haben die Spitzengruppe fest im Blick und werden sich nichts schenken. Das Hinspiel im November endete 2:2 – eine Partie, die zeigt, wie ausgeglichen dieses Duell ist. Teltow reist nach dem bemerkenswerten 3:2-Sieg gegen Spitzenreiter Schulzendorf mit Rückenwind an, Guben Nord hat nach dem deutlichen 4:1 in Königs Wusterhausen ebenfalls Schwung. Es ist ein Spiel, bei dem beide Mannschaften wissen: Wer verliert, verliert nicht nur Punkte, sondern auch die Perspektive auf die oberen Plätze.

Morgen, 15:00 Uhr SG Schulzendorf 1931 Schulzendorf SV Blau-Weiß Dahlewitz Dahlewitz 15:00 PUSH Der Tabellenführer, die SG Schulzendorf 1931, trägt das vielleicht wichtigste Heimspiel der Saison aus. Mit 61 Punkten an der Spitze, aber nur noch einem Zähler Vorsprung vor Frankfurt (Oder) II, ist jeder Ausrutscher gefährlich. Der Gegner, SV Blau-Weiß Dahlewitz, steht mit 36 Punkten auf Rang neun und hat mit dem Titelkampf wenig zu tun – doch Fußball kennt keine Sentimentalitäten. Im Hinspiel ließ Schulzendorf mit einem 7:0 keinerlei Zweifel aufkommen. Die Frage ist, ob die Mannschaft auch diesmal die nötige Kaltblütigkeit mitbringt. Ein Schulzendorfer Sieg in Kombination mit einem Frankfurter Ausrutscher könnte die Entscheidung im Titelkampf vorwegnehmen.

Morgen, 15:00 Uhr SV Grün-Weiß Union Bestensee SV Bestensee FSV Union Fürstenwalde FSV Union II 15:00 PUSH Das Hinspiel war ein wahres Torfestival: Fürstenwalde II gewann damals 6:5 in einem atemberaubenden Duell. Bestensee (39 Punkte, Platz 7) hat seither aufgeholt und kommt nach einem überzeugenden 6:0-Sieg gegen Admira mit breiter Brust ins eigene Stadion. Fürstenwalde II (37 Punkte, Platz 8) liegt nur knapp dahinter und braucht Punkte, um die obere Tabellenhälfte zu behaupten. Das wird eine intensiv geführte Partie zweier offensivstarker Mannschaften – das Hinspiel lässt grüßen. Ob es wieder so viele Tore gibt, bleibt abzuwarten, aber spannend wird es mit Sicherheit.

Morgen, 15:00 Uhr SV Blau-Weiss Markendorf Markendorf SV Grün-Weiß Großbeeren Großbeeren 15:00 PUSH Markendorf (35 Punkte, Platz 10) empfängt Großbeeren (30 Punkte, Platz 12). Für Markendorf war der 3:2-Auswärtssieg in Eisenhüttenstadt zuletzt ein wichtiger Stimmungsaufheller. Großbeeren hat noch ein Nachholspiel in der Hinterhand und liegt mit 30 Punkten in der unteren Tabellenhälfte, wo die Luft merklich dünner wird. Im Hinspiel setzte sich Großbeeren mit 2:1 durch – doch seitdem hat sich die Lage beider Mannschaften verändert. Markendorf wird die Heimstärke ausspielen wollen, Großbeeren braucht dringend Punkte, um nicht in gefährlichere Gewässer zu geraten.

Morgen, 15:00 Uhr FSV Dynamo Eisenhüttenstadt FSV Dynamo SV Germania 90 Schöneiche SV Schöne. II 15:00 PUSH Für Dynamo Eisenhüttenstadt (11 Punkte, Platz 15) ist diese Partie mehr als ein gewöhnliches Ligaspiel – es ist ein Muss. Nach dem 2:3 gegen Markendorf zuhause und einer Saison, die von Niederlage zu Niederlage führt, ist das Abstiegsgespenst nicht mehr abstrakt, sondern beängstigend nah. Schöneiche II (40 Punkte, Platz 6) hingegen ist gut drauf und konnte sich zuletzt souverän behaupten. Im Hinspiel siegte Schöneiche mit 3:0 – eine klare Ansage. Eisenhüttenstadt braucht einen Befreiungsschlag, doch die Ausgangslage hätte kaum ungünstiger sein können. Die Gäste werden das wissen und nicht nachlässig werden.

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