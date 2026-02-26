Titelkampf und Abstiegsangst: Der 16. Spieltag der Brandenburgliga Während Stahl Brandenburg den Spitzenreiter jagt, brennt im Tabellenkeller der Brandenburgliga die Luft. von LS · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

In der Brandenburgliga bricht am 16. Spieltag die Zeit der nackten Wahrheiten an. Wenn der Ball am kommenden Wochenende wieder rollt, geht es längst nicht mehr nur um Punkte, sondern um die Seele der Vereine. Mit 32 Zählern führt der MSV 1919 Neuruppin das Feld souverän an, doch die Konkurrenz – allen voran die BSG Stahl Brandenburg mit 28 Punkten – lauert nur auf den kleinsten Fehltritt des Spitzenreiters. Gleichzeitig klammern sich die Kellerkinder der Liga verzweifelt an jeden Grashalm, um dem drohenden Abstieg zu entgehen, wobei Petershagen mit lediglich zehn Punkten bereits mit dem Rücken zur Wand steht. Es ist ein Spieltag der großen Gefühle, der Revanchen und der unerbittlichen Duelle, die über glanzvolle Aufstiegsträume und die nackte sportliche Existenz entscheiden werden.

Unter dem Flutlicht von Frankfurt erwacht die Leidenschaft, wenn der Tabellenvierte den Elften empfängt. Mit 23 Punkten im Gepäck will Frankfurt den Anschluss an das Spitzentrio wahren, doch die Gäste aus Ludwigsfelde, die derzeit bei 18 Zählern stehen, sind ein unbequemer Gegner. Die Erinnerung an das Hinspiel ist noch frisch: Ein hart umkämpftes 1:1-Unentschieden ließ damals beide Seiten mit dem Gefühl zurück, dass hier noch eine Rechnung offen ist. Frankfurt braucht den Heimsieg, um den Traum vom Aufstieg am Glimmen zu halten.

Zeitgleich steigt in Fürstenwalde ein Duell, das vor allem von dem Wunsch nach Wiedergutmachung geprägt ist. Die Unioner, aktuell auf Rang acht mit 18 Punkten, empfangen den Fünftplatzierten aus Miersdorf. Dass die Gäste mit 22 Punkten eine starke Saison spielen, mussten die Fürstenwalder im Hinspiel schmerzhaft erfahren, als sie mit einer 1:4-Klatsche nach Hause geschickt wurden. Für Miersdorf ist es die Chance, sich endgültig oben festzusetzen, während Fürstenwalde unter dem Flutlicht die Schmach aus dem ersten Duell tilgen will.

Am Samstagnachmittag blickt die Liga nach Brandenburg an der Havel. Die BSG Stahl, derzeit der erste Verfolger des Spitzenreiters auf Platz zwei mit 28 Punkten, trifft auf den Vorletzten aus Schöneiche. Auf dem Papier scheint die Sache bei 14 Punkten für Germania klar zu sein, doch das Hinspiel war ein emotionaler Ritt auf der Rasierklinge, den Stahl nur denkbar knapp mit 3:2 für sich entscheiden konnte. Schöneiche kämpft um jeden Grashalm, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze nicht zu verlieren, während Stahl sich keinen Patzer im Titelrennen erlauben darf.

In Altlüdersdorf begegnen sich zwei Teams mit völlig unterschiedlichen Vorzeichen. Während der BSC Süd mit 24 Punkten als Tabellendritter noch leise Hoffnungen auf den Thron hegt, kämpft Altlüdersdorf mit 18 Punkten auf Platz zehn um Stabilität im Mittelfeld. Das Hinspiel war eine nervenaufreibende Defensivschlacht, die der BSC Süd knapp mit 1:0 gewann. In diesem Rückspiel wird die Luft brennen: Kann Altlüdersdorf den Favoriten stürzen oder zementiert Süd seinen Status als Spitzenmannschaft?

Sachsenhausen steht mit dem Rücken zur Wand. Auf Platz 13 mit nur 15 Punkten ist jeder Zähler überlebenswichtig. Zu Gast ist der Tabellensechste aus Ahrensfelde, der mit 19 Punkten eine solide Rolle spielt. Doch Sachsenhausen hat ein psychologisches Ass im Ärmel: Das Hinspiel gewannen sie auswärts überraschend mit 2:1. Ahrensfelde wird auf Rache sinnen, während TuS die heimische Kulisse nutzen will, um den Befreiungsschlag im Abstiegskampf zu landen.

Der Werderaner FC, aktuell auf Platz sieben mit 19 Punkten, empfängt das Tabellenschlusslicht aus Petershagen. Die Gäste haben mit nur 10 Punkten und 13 Minustoren in der Differenz eine schwere Last zu tragen. Dass sie dennoch kämpfen können, bewiesen sie im Hinspiel, als sie Werder ein 1:1 abtrotzten. Für Petershagen ist es vielleicht eine der letzten Chancen, den Funken Hoffnung auf den Klassenerhalt am Leben zu erhalten, während Werder den Blick nach oben richten möchte.

Der Branchenprimus bittet zum Tanz. Neuruppin thront mit 32 Punkten und einer Tordifferenz von +15 an der Spitze der Tabelle. Gegner ist die TSG Einheit Bernau, die mit 18 Punkten auf dem neunten Platz rangiert. Schon das Hinspiel war eine enge Angelegenheit, die der MSV nur knapp mit 2:1 für sich entscheiden konnte. In Neuruppin erwartet die Fans ein Spiel, in dem Bernau nichts zu verlieren hat, während für den Tabellenführer bei jedem Patzer die Konkurrenz aus Brandenburg bedrohlich näher rückt.