Titelkampf spitzt sich zu: Schulzendorf im Visier der Verfolger

– Foto: Kenny Fuhrmann

In der Landesklasse Ost rückt mit dem 21. Spieltag die Entscheidung in der Meisterschaft und im Abstiegskampf näher. Während an der Tabellenspitze das Polster des Spitzenreiters schmilzt, geht es für die Mannschaften im Tabellenkeller um die sportliche Existenz und den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze.

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Der Spieltag beginnt am Vormittag mit einem Duell im Tabellenmittelfeld. Die Reserve aus Schöneiche belegt mit 30 Punkten den achten Platz und weist ein ausgeglichenes Torverhältnis auf. Zu Gast ist der SV Blau-Weiß Dahlewitz, der mit 31 Punkten auf Rang sechs rangiert und ein Spiel weniger absolviert hat. Die Gastgeber werden auf Wiedergutmachung für die 1:3-Niederlage im Hinspiel setzen, um in der Tabelle an Dahlewitz vorbeizuziehen.

Morgen, 15:00 Uhr FSV Dynamo Eisenhüttenstadt FSV Dynamo SG Schulzendorf 1931 Schulzendorf 15:00 PUSH

In Eisenhüttenstadt trifft das Tabellenschlusslicht auf den Spitzenreiter. Für Dynamo ist die Lage bei lediglich 7 Punkten und 16 Niederlagen äußerst kritisch. Die Gäste aus Schulzendorf thronen mit 52 Punkten an der Spitze, mussten jedoch zuletzt Punktverluste hinnehmen. Obwohl Schulzendorf mit 72 Saisontoren die zweitbeste Offensive stellt, mahnt das knappe 1:0 aus dem Hinspiel zur Konzentration gegen den Tabellenletzten.

Markendorf empfängt als Tabellenzehnter den BSV Guben Nord. Mit 26 Punkten befinden sich die Hausherren in einer stabilen Mittelfeldposition. Guben Nord hingegen belegt mit 33 Punkten den fünften Platz und stellt mit 55 erzielten Treffern eine der torgefährlichsten Mannschaften der Liga. Das Hinspiel war eine deutliche Angelegenheit für die Gubener, die Markendorf mit 4:1 besiegten.

Für den MSV Zossen wird die Situation im Tabellenkeller immer angespannter. Mit nur 9 Punkten auf dem vorletzten Platz ist der Druck auf die Mannschaft nach zuletzt deutlichen Niederlagen hoch. Die Gastgeber aus Briesen belegen mit 25 Punkten den elften Rang und gehen favorisiert in die Partie. Die psychologische Last für Zossen wiegt schwer, da das Hinspiel in einem 0:6-Debakel endete.

Morgen, 15:00 Uhr Teltower FV 1913 Teltower FV FSV Admira 2016 FSV Admira 15:00 PUSH

Der Teltower FV möchte seinen dritten Tabellenplatz festigen. Mit 37 Punkten belegt man aktuell den letzten Podestrang, hat aber bereits den Anschluss nach ganz oben verloren. Zu Gast ist der FSV Admira, der mit 12 Punkten auf dem 14. Platz tief im Abstiegskampf steckt. Teltow geht als Favorit in die Begegnung, musste sich im Hinspiel beim knappen 2:1-Sieg jedoch bereits gegen die Admira behaupten.

Morgen, 15:00 Uhr FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen FSV 1910 KW FSV Union Fürstenwalde FSV Union II 15:00 PUSH

Die Eintracht aus Königs Wusterhausen hat sich mit 13 Punkten auf Platz 13 vorgearbeitet und schöpft neue Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt. Die Reserve aus Fürstenwalde steht mit 30 Punkten auf dem siebten Platz. Königs Wusterhausen tritt mit der positiven Erfahrung aus dem Hinspiel an, das man überraschend mit 2:1 für sich entscheiden konnte, und benötigt nun erneut jeden Zähler.

Wünsdorf empfängt als Tabellenvierter die Union aus Bestensee. Der MTV hat mit 34 Punkten Tuchfühlung zum dritten Platz und stellt mit 64 Saisontoren eine spielstarke Offensive. Bestensee rangiert mit 29 Punkten auf dem neunten Platz. Dass dieses Duell ausgeglichen verlaufen kann, zeigte das Hinspiel, das in einem 2:2-Unentschieden mündete.