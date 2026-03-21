Titelkampf spitzt sich zu: Köngen patzt, Waldhausen rückt auf

– Foto: Thomas Nast

In der Landesliga, Staffel 2, sorgte der heutige Auftakt des 19. Spieltags für eine spürbare Zäsur im Aufstiegsrennen und wichtige Impulse im Abstiegskampf. In einer Atmosphäre geprägt von taktischer Disziplin und emotionalen Wendepunkten mussten sowohl der Spitzenreiter als auch die direkten Verfolger Federn lassen, was die Tabellenspitze vor den kommenden Aufgaben noch enger zusammenrücken lässt.

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Im Kellerduell zwischen dem SC Geislingen und dem Aufsteiger TSVgg Plattenhardt sahen 230 Zuschauer eine von Kampf und Leidenschaft geprägte Begegnung. Nach einer torlosen ersten Halbzeit erwischten die Gastgeber einen Blitzstart in den zweiten Durchgang. In der 46. Minute erzielte Sven Sönmez das Tor zum 1:0. Die Freude währte jedoch nur kurz, da sich die Geislinger in der 55. Minute selbst schwächten: Tomislav Ivezic musste nach einer Gelb-Roten Karte vorzeitig den Platz verlassen. In Unterzahl versuchte Geislingen den knappen Vorsprung über die Zeit zu retten, doch der Druck der Gäste aus Plattenhardt nahm stetig zu. In der 83. Minute gelang Ekrem Servi schließlich der Ausgleichstreffer zum 1:1. ---

Eine Überraschung ereignete sich in Waldhausen, wo der SV Waldhausen den Tabellenführer TSV Köngen empfing. Vor 150 Zuschauern entwickelte sich ein Spiel, das erst nach dem Seitenwechsel so richtig an Fahrt aufnahm. Zunächst schien alles nach Plan für den Favoriten zu laufen: In der 53. Minute brachte Michele Ciro Antonio Corbisiero den Spitzenreiter mit dem 0:1 in Front. Waldhausen zeigte sich jedoch unbeeindruckt und bewies große Moral. In der 73. Minute markierte Tair Avdiovski den Treffer zum 1:1-Ausgleich und leitete damit eine dramatische Schlussphase ein. Die Gastgeber setzten alles auf eine Karte und wurden in der 85. Minute belohnt, als Andreas Herkommer das Tor zum 2:1-Endstand erzielte. In der hitzigen Schlussminute sah Dennis Vrljicak auf Seiten der Köngener noch die Gelb-Rote Karte (90.). ---

Das Verfolgerduell zwischen dem VfL Sindelfingen und dem Aufsteiger 1. FC Eislingen endete vor 150 Zuschauern mit einer Punkteteilung, die keinem der beiden Teams im Kampf um die vorderen Plätze so recht weiterhilft. Die Gäste aus Eislingen erwischten einen Traumstart und gingen bereits in der 2. Minute durch Marcel Hodzic mit 0:1 in Führung. Sindelfingen benötigte einige Zeit, um sich von diesem frühen Schock zu erholen, blieb aber im Spiel. Nach der Pause belohnten sich die Hausherren für ihren Aufwand. In der 54. Minute erzielte Max Brendle den Ausgleich zum 1:1. In der Folge konnten beide Mannschaften keinen weiteren Treffer mehr erzielen. ---

Der TSV Bad Boll reist mit breiter Brust in dieses Heimspiel. Das 5:1 in Böblingen war ein Auftritt voller Wucht, Noah Ascherl traf gleich dreimal, Baran Ates setzte den Schlusspunkt. Mit 30 Punkten bleibt Bad Boll in Schlagdistanz zu den oberen Rängen. FV Sontheim/Brenz verlor zuletzt 0:1 gegen SV Waldhausen und bleibt mit nur vier Punkten abgeschlagen Letzter. Das Hinspiel gewann Bad Boll auswärts 3:0, durch Tore von Felix Strodel doppelt und Yannick Ruther. Auch diesmal ist die Ausgangslage klar verteilt. Bad Boll hat die Pflicht, den Lauf fortzusetzen. Sontheim kämpft längst gegen das Wegkippen einer ohnehin schweren Saison. ---

Morgen, 15:00 Uhr FV Spfr Neuhausen FV Spfr Neuh SV Böblingen SV Böblingen 15:00 PUSH

Für den FV Spfr Neuhausen waren die vergangenen Tage ein echter Befreiungsschub. Zwar verlor die Mannschaft zunächst 0:1 gegen TSGV Waldstetten, doch dann folgte unter der Woche das starke 4:2 gegen TSV Bernhausen. Mit nun 23 Punkten hat Neuhausen neues Leben in die eigene Lage gebracht. SV Böblingen kassierte beim 1:5 gegen TSV Bad Boll eine deutliche Niederlage und steht mit 22 Punkten direkt hinter Neuhausen. Das Hinspiel war aus Sicht der Böblinger ein Machtbeweis: 6:0. Alban Dodoli, Adrian Körtge Corral, Marvin Pietruschka doppelt, Anton Lendl und Taha Kerim Erarslan trafen damals, dazu sah Asdren Gerxhaliu auf Seiten Neuhausens spät Gelb-Rot. Genau deshalb trägt dieses Rückspiel besonderen Zunder in sich. Neuhausen will zeigen, wie viel sich inzwischen verändert hat. ---

Morgen, 15:00 Uhr TV Echterdingen Echterdingen TSGV Waldstetten Waldstetten 15:00 PUSH

TV Echterdingen gewann zuletzt 2:1 in Ehningen und hat sich mit 21 Punkten wieder in eine etwas bessere Position gebracht. Vor allem Steffen Schmidt mit seinem frühen Doppelpack setzte dort die Richtung. TSGV Waldstetten bezwang Neuhausen 1:0 und bleibt mit 35 Punkten der erste Verfolger von Köngen. Das Hinspiel entschied Waldstetten ebenfalls knapp mit 1:0, Can-Luca Groiss traf damals kurz vor der Pause. Es ist ein Spiel, das auf den ersten Blick ungleich wirkt, aber genau darin liegt seine Schärfe: Waldstetten darf im Aufstiegsrennen nichts verschenken, Echterdingen hat nach dem Sieg in Ehningen neuen Mut gefasst. ---

Morgen, 15:00 Uhr GSV Maichingen Maichingen MTV Stuttgart MTV Stgt 15:00 PUSH

Der GSV Maichingen setzte mit dem 3:0 beim 1. FC Eislingen eines der stärksten Signale des vergangenen Spieltags. Valdrin Demolli, Mirza Vila und Leandro Orfeo trafen, die Mannschaft steht nun bei 23 Punkten. MTV Stuttgart gewann zuletzt 2:0 gegen TSV Bernhausen und hat sich mit 17 Punkten wieder näher an die Konkurrenz herangeschoben. Das Hinspiel gewann der MTV 3:1. Till Julius Flach, Denzel Debrah und Vanja Lukic sorgten für die Entscheidung, Michael Klauß verkürzte nur noch. Für Maichingen ist dieses Heimspiel die Chance, die starke Leistung aus Eislingen zu vergolden. Für den MTV ist es eine weitere Gelegenheit, sich aus der gefährlichen Zone zu stemmen. ---

Morgen, 15:30 Uhr TSV Bernhausen TSV Bernhsn TSV Ehningen TSV Ehningen 15:30 PUSH

Dieses Spiel trägt besondere Schwere, weil beide Mannschaften zuletzt gestolpert sind. TSV Bernhausen verlor erst 0:2 beim MTV Stuttgart und dann auch noch unter der Woche 2:4 in Neuhausen. Mit 31 Punkten ist der Kontakt nach ganz oben spürbar brüchiger geworden. TSV Ehningen unterlag zuletzt überraschend 1:2 gegen TV Echterdingen und blieb damit bei 32 Punkten. Das Hinspiel gewann Bernhausen deutlich 4:0. Mikail Gümüssu, Julijan Milos per Foulelfmeter, Hrvoje Markic und Michael Henneh trafen damals, während Lars Jäger für Ehningen einen Foulelfmeter verschoss. Dieses Rückspiel ist deshalb eines der spannendsten der Runde: Beide wollen nach einem Rückschlag sofort wieder Haltung zeigen, beide dürfen sich im Rennen um die Spitzenplätze kaum einen weiteren Fehler erlauben.