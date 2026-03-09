Titelkampf spitzt sich zu: Heiningen und Ebersbach im Gleichschritt Bezirksliga Neckar/Fils: Spannung pur an der Spitze nach einem torreichen Wochenende. von LS · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Andreas Krisch

Am 18. Spieltag der Bezirksliga Neckar/Fils war viel los. Während die Top-Teams ihre Ambitionen mit Leidenschaft untermauerten, boten die Kontrahenten teils heroische Gegenwehr. Es war ein Spieltag, der von emotionalen Wendungen und purem Siegeswillen geprägt war und das Klassement im Kampf um die Meisterschaft weiter verdichtet.

Was für eine dramatische Achterbahnfahrt. Der favorisierte Aufsteiger TSV Weilheim/Teck empfing den abstiegsbedrohten TSV Berkheim zu einem Duell, das an Intensität und purer Leidenschaft kaum zu überbieten war. Lange Zeit neutralisierten sich beide Teams, doch nach dem Seitenwechsel explodierte die Partie förmlich und mündete in einem Herzschlagfinale, das niemand so schnell vergessen wird. In der 51. Minute brachte Alperen Karaceylan die Gastgeber mit dem Treffer zum 1:0 in Führung und schien die Weichen für den erwarteten Heimsieg zu stellen. Doch Berkheim wehrte sich mit allem, was es hatte. Alejandro Bartmann markierte in der 77. Minute den Ausgleich zum 1:1, bevor die Schlussphase völlig außer Kontrolle geriet. In der 86. Minute verwandelte Sebastian Franken einen Foulelfmeter zur umjubelten 1:2-Führung für die Gäste.

Wer dachte, das wäre die Entscheidung gewesen, sah sich getäuscht: Nur zwei Minuten später, in der 88. Minute, glich Nai Pascal Amekpo zum 2:2 aus. Doch der letzte, alles entscheidende Akt gehörte dem Außenseiter. In der dritten Minute der Nachspielzeit war es Domenic Spohn, der den 2:3-Siegtreffer erzielte. ---

In Plochingen herrschte Ernüchterung, während die Gäste aus Oberboihingen einen Sahnetag erwischten. Mit kühler Präzision dominierte der TSV das Geschehen. Die Torfolge spiegelte die Überlegenheit wider: Zunächst markierte Dominik Alt den Treffer zum 0:1. Die Gäste ließen nicht locker, und Nicolai Wallner erhöhte konsequent auf 0:2. Den emotionalen Schlusspunkt in einer einseitigen Partie setzte schließlich Alvaro Artur Teixeira Nogueira, der zum 0:3-Endstand vollendete.

Der Tabellenführer aus Heiningen musste beim Kellerkind in Jesingen Schwerstarbeit verrichten. Es war ein hart erkämpfter Arbeitssieg, der den Spitzenreiter alles abverlangte. Kevin Vincek brachte den Favoriten zunächst mit 0:1 in Führung. Doch Jesingen bewies Moral und glich durch Dominik Salinovic zum 1:1 aus. Am Ende war es Carmelo Trumino, der mit seinem Treffer zum 1:2 den Sieg für Heiningen sicherte und die Tabellenführung verteidigte.

Ein wahres Torfestival bekamen die Zuschauer in Geislingen geboten, bei dem die Hausherren ihre Offensivkraft eindrucksvoll unter Beweis stellten. Fares Aljwir eröffnete den Torreigen mit dem 1:0. Nur wenig später erhöhte Damiano de Lucia auf 2:0, ehe erneut Fares Aljwir mit seinem zweiten Treffer zum 3:0 für eine vermeintliche Vorentscheidung sorgte. Frickenhausen gab sich jedoch nicht auf: Robin Feuchter verkürzte auf 3:1. Doch die Hoffnung währte nur kurz, als Oladimeji Douye Adedapo das 4:1 erzielte. Den Schlusspunkt setzte erneut Robin Feuchter mit dem Treffer zum 4:2-Endstand.

DIm mit Spannung erwarteten Verfolgerduell behielt der VfL Kirchheim die Oberhand und dämpfte die Hoffnungen der Donzdorfer empfindlich. In einer taktisch geprägten Begegnung war es Luca Keck, der die Gäste mit seinem Tor zum 0:1 auf die Siegerstraße brachte. Die Entscheidung fiel, als Argjend Shalaj zum 0:2 traf und damit den Auswärtssieg des VfL zementierte. Gestern, 15:30 Uhr FV Vorwärts Faurndau Faurndau Türkspor Nürtingen 73 Türkspor 2 4 Abpfiff + Video Dieses Spiel war nichts für schwache Nerven und bot eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Valon Dodaj brachte Türkspor zunächst mit 0:1 in Front. Faurndau konterte jedoch leidenschaftlich und drehte die Partie durch Tore von Philipp Hänßler zum 1:1 und Nicolas Rink zum 2:1. Doch die Gäste aus Nürtingen zeigten eine beeindruckende Reaktion: Erneut war es Valon Dodaj, der zum 2:2 ausglich. In der Schlussphase krönten Tarik Serour mit dem 2:3 und Alperen Nehir mit dem Tor zum 2:4 die furiose Aufholjagd der Gäste.

Es war eine Partie, in der Kleinigkeiten entschieden und der Kampf um jeden Grashalm im Vordergrund stand. In einem Spiel auf Messers Schneide behielt die TSG Salach das glücklichere Ende für sich. Das Tor des Tages und damit der Garant für den Heimsieg war Max Weber, der mit seinem Treffer zum 1:0 für Jubel bei den Gastgebern sorgte.