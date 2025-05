Titelkampf spitzt sich zu: Düren und Verlautenheide im Fernduell

So., 01.06.2025, 15:00 Uhr

Nach der Heimniederlage gegen Zülpich steht Kurdistan Düren (3./53 Punkte) unter Zugzwang, um im Aufstiegskampf nicht weiter an Boden zu verlieren. Der SV Rott (9./34 Punkte) reist mit Rückenwind aus dem 2:1 gegen Düren II an und will den Vorsprung auf die Abstiegszone ausbauen. Kurdistan ist zuhause allerdings seit fünf Spielen ungeschlagen.