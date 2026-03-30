Titelkampf spitzt sich zu: Babelsberg 74 strauchelt in Schenkenberg Landesklasse West: Der Spitzenreiter verliert wichtige Punkte, während die Verfolger aus Brieselang und Nauen aufschließen. von LS · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: FussballimFKHavelland

In der Landesklasse West sorgte der 20. Spieltag für eine deutliche Zuspitzung an der Tabellenspitze. Während der bisherige Tabellenführer seine Partie verlor, nutzten die direkten Konkurrenten die Gelegenheit, um den Rückstand auf nur noch einen Zähler zu verkürzen. Auch im Tabellenkeller gab es an diesem Wochenende richtungsweisende Ergebnisse für den weiteren Saisonverlauf.

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Vor 43 Zuschauern setzte sich Falkensee in einer engen Begegnung gegen das Tabellenschlusslicht durch. Zunächst gingen die Gäste durch Noah Peuker-Renaud mit 0:1 in Führung. Vladislav Korneshov erzielte den Ausgleich zum 1:1, bevor Florian Dölz mit dem Treffer zum 2:1 den Heimsieg für Falkensee perfekt machte. Falkensee belegt damit den zehnten Tabellenplatz mit 21 Punkten.

Im Duell vor 162 Zuschauern reichte dem VfL Nauen ein früher Treffer zum Erfolg. Maciej Lukasz Waskowski erzielte bereits in der 11. Minute das Tor zum 1:0. Nauen festigt damit den dritten Tabellenplatz und weist nun 42 Punkte auf, punktgleich mit dem Tabellenzweiten aus Brieselang.

Die torreichste Kulisse des Tages fand sich in Wittenberge ein, wo 320 Zuschauer ein Remis sahen. In der Schlussphase brachte Hannes Zemelka die Hausherren in der 87. Minute mit 1:0 in Führung. Den Gästen gelang jedoch noch der späte Ausgleich durch Max Dietsch in der 90. Minute zum 1:1-Endstand. Veritas Wittenberge steht damit auf dem siebten Rang, während Perleberg den zwölften Platz belegt.

Brieselang konnte vor 48 Zuschauern einen wichtigen Heimsieg im Verfolgerduell verbuchen. Zunächst gingen die Gäste in der 49. Minute durch N. Raczkowski mit 0:1 in Führung. J. Stahr glich in der 52. Minute zum 1:1 aus, woraufhin J. Schmidt in der 77. Minute das 2:1 erzielte. Erneut J. Stahr stellte in der 82. Minute den 3:1-Endstand her. Brieselang rückt damit bis auf einen Punkt an den Spitzenreiter heran.

Vor 60 Zuschauern sicherte sich Pritzwalk einen deutlichen Heimsieg. Ein Eigentor von Robert Karper in der 36. Minute sorgte für das 1:0. Ali Amir Janyani glich in der 57. Minute zum 1:1 für Saarmund aus. In der Folge erhöhte Jeremy Lange in der 65. Minute auf 2:1, Marvin Hentschke erzielte in der 68. Minute das 3:1 und Jan Wesoli besiegelte in der 89. Minute den 4:1-Endstand. Pritzwalk steht mit 25 Punkten auf dem neunten Platz.

Der Tabellenführer musste vor 120 Zuschauern eine Niederlage hinnehmen. Pascal Karaterzi brachte die Gastgeber in der 20. Minute mit 1:0 in Führung, woraufhin Jonas Erxleben in der 21. Minute prompt zum 1:1 ausglich. Ein Eigentor von Oscar Swaner in der 25. Minute bedeutete das 2:1 für Schenkenberg. Adrian Jordanov erhöhte in der 59. Minute auf 3:1 und Pascal Karaterzi erzielte in der 65. Minute das 4:1. Den Schlusspunkt setzte Malte Bräsicke in der 89. Minute mit dem Treffer zum 4:2. Babelsberg 74 bleibt trotz der Niederlage mit 43 Punkten an der Spitze.

In Michendorf unterlagen die Gastgeber vor 101 Zuschauern der Babelsberger Reserve. Erblin Luta traf bereits in der 4. Minute zum 0:1 für die Gäste. Fin Frederik Slabon erhöhte in der 33. Minute auf 0:2. Michendorf rutscht damit auf den 13. Tabellenplatz ab, während Babelsberg II nun den 14. Platz belegt.