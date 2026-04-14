Titelkampf spitzt sich zu: 1. FC Neubrandenburg siegt beim SV Pastow

Die Begegnung zwischen dem SV Pastow und dem 1. FC Neubrandenburg 04 endete mit einem klaren 3:0-Auswärtssieg für die Gäste, die damit ihre Ambitionen auf die Meisterschaft eindrucksvoll untermauerten. In einem Spiel, das von taktischer Disziplin und der individuellen Klasse der Gäste geprägt war, fielen die Tore zu psychologisch wichtigen Zeitpunkten. Den Anfang machte Dennis Kühl, der in der 22. Minute zur 0:1-Führung für den 1. FC Neubrandenburg 04 traf.

Nach dem Seitenwechsel übernahm der Spielertrainer der Gäste die Hauptrolle auf dem Platz. Daniel Nawotke erhöhte in der 56. Minute auf 0:2 und sorgte damit für eine Vorentscheidung. Die endgültige Klärung der Machtverhältnisse gelang erneut Daniel Nawotke, der in der 78. Minute mit dem Treffer zum 0:3-Endstand seinen zweiten Torerfolg des Tages feierte. Durch diesen Erfolg pirscht sich der 1. FC Neubrandenburg 04 mit nun 46 Punkten bis auf zwei Zähler an den Tabellenführer FC Mecklenburg Schwerin heran, während der SV Pastow mit 32 Punkten auf dem fünften Tabellenplatz verharrt. Damit bleibt das Rennen um die Krone der Liga zwischen Schwerin, Neubrandenburg und dem drittplatzierten Malchower SV 90, der bei 42 Punkten steht, hochspannend.