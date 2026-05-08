Titelkampf spitzt sich zu: 1. FC Neubrandenburg erobert die Spitze

– Foto: Malchower SV

In einer Begegnung, die von taktischer Disziplin und hoher Intensität geprägt war, sicherte sich der Malchower SV 90 vor 181 Zuschauern einen immens wichtigen Heimsieg gegen den MSV Pampow. Für beide Mannschaften stand viel auf dem Spiel – Malchow benötigte den Sieg, um im Titelrennen zu bleiben, während Pampow jeden Punkt im Kampf gegen den Abstieg braucht. Es entwickelte sich ein Geduldsspiel, bei dem die Emotionen auf und neben dem Platz hochkochten. Lange Zeit hielten die Defensivreihen beider Teams stand, doch dann gelang den Gastgebern der entscheidende Durchbruch. Ben-Luca Tonn markierte in der 73. Minute den Treffer zum 1:0-Endstand.

Ein Wechselbad der Gefühle erlebten die 173 Zuschauer beim 1. FC Neubrandenburg 04. Gegen den FSV Bentwisch geriet der Titelaspirant zunächst in Bedrängnis, als die Gäste eine kalte Dusche verpassten. In der 15. Minute brachte Tim Hermann den FSV Bentwisch mit 0:1 in Führung. Die Wende gelang erst im zweiten Durchgang. Dennis Kühl avancierte zum Mann des Tages, indem er zunächst in der 61. Minute den Ausgleich zum 1:1 erzielte und in der 78. Minute mit seinem zweiten Treffer zum 2:1 die Partie komplett drehte. Den Schlusspunkt unter diesen leidenschaftlichen Kraftakt setzte Philipp Sundt in der 86. Minute mit dem Tor zum 3:1-Endstand. ---

Vor 172 Zuschauern untermauerte der SV Pastow seine Ambitionen auf einen Spitzenplatz und feierte einenHeimsieg gegen den FC Förderkader Rene Schneider. Bereits in der 4. Minute erzielte Samuel Kammerer die 1:0-Führung. Derselbe Akteur war es auch, der in der 33. Minute auf 2:0 erhöhte und damit die Weichen frühzeitig auf Sieg stellte. Nach dem Seitenwechsel keimte beim Förderkader kurzzeitig Hoffnung auf, als Bjarne Böhm in der 54. Minute den Anschlusstreffer zum 2:1 markierte. Anschließend mussten die Gäste zwei Platzverweise (80. und 85.) hinnehmen und waren somit in Unterzahl. In der 86. Minute sorgte schließlich Patrick Nehls per Foulelfmeter mit dem Treffer zum 3:1-Endstand für die Entscheidung.

– Foto: SV Pastow

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Morgen, 14:00 Uhr FSV Kühlungsborn Kühlungsborn Penzliner SV Penzliner SV 14:00 PUSH

Der fünftplatzierte FSV Kühlungsborn möchte nach der torreichen und knappen Niederlage gegen den MSV Pampow in der Vorwoche schnell wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Mit dem neuntplatzierten Penzliner SV erwartet die Heimmannschaft einen Gegner, gegen den sie bereits im Hinspiel einen souveränen Auswärtssieg mit vier Treffern allein vor dem Pausenpfiff feiern konnte. Für die Gastgeber gilt es nun, die defensiven Lücken des letzten Spieltags zu schließen, um ihre Position in der oberen Tabellenhälfte endgültig zu festigen. ---

Morgen, 14:00 Uhr SV Hafen Rostock 1961 SV Hafen Greifswalder FC Greifswald II 14:00 PUSH

Für den zwölftplatzierten SV Hafen Rostock 1961 geht es gegen den zehntplatzierten Greifswalder FC II darum, den Anschluss ans Mittelfeld im stark abstiegsbedrohten Segment der Plätze 11 bis 14 nicht zu verlieren. Die Rostocker müssen sich nach einer klaren Auswärtspleite ohne eigenen Treffer gegen den FC Schönberg 95 dringend im Defensivverbund stabilisieren. Da auch die Gäste aus Greifswald zuletzt gegen den 1. FC Neubrandenburg 04 verloren, stehen beide Kontrahenten unter großem Druck, dieses wichtige Tabellennachbarschaftsduell erfolgreich zu gestalten. ---

Im direkten und stark emotional aufgeladenen Abstiegsduell treffen mit dem elftplatzierten SV Warnemünde und dem Rostocker FC (Platz 13) zwei massiv Abstiegsbedrohte Mannschaften aufeinander. Die Hausherren haben nach der jüngsten Pleite gegen den Güstrower SC 09 vier Niederlagen in Serie im Gepäck. Nachdem die Rostocker am vergangenen Spieltag deutlich gegen den FSV Bentwisch unterlagen und in der Tabelle wieder Boden verloren, bietet diese Begegnung beiden Vereinen eine absolut richtungsweisende Chance, die gefährliche Zone ausschlaggebend zu distanzieren. ---

Morgen, 15:00 Uhr Güstrower SC 09 Güstrower SC FC Mecklenburg Schwerin Meck SN 15:00 live PUSH