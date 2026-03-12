Titelkampf! SF Broekhuysen gegen VfL Rhede im Topspiel

Spieltag 22 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: Die Sportfreunde Broekhuysen empfangen den VfL Rhede zum großen Kampf um die Tabellenspitze. Der Sieger legt im Meisterschaftsrennen vor. Schon am Freitag geht es im Tabellenkeller zwischen Viktoria Goch II und TuS Xanten zur Sache.
24. Spieltag
Fr., 20.03.26 20:00 Uhr SV Haldern - Viktoria Goch II
Fr., 20.03.26 20:00 Uhr SV Rindern - Alemannia Pfalzdorf
So., 22.03.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - Borussia Veen
So., 22.03.26 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - TuS Xanten
So., 22.03.26 15:00 Uhr TSV Weeze - TuS Stenern
So., 22.03.26 15:00 Uhr VfL Rhede - Westfalia Anholt
So., 22.03.26 15:30 Uhr Hamminkelner SV - Sportfreunde Broekhuysen
So., 22.03.26 15:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - DJK Twisteden
So., 22.03.26 16:00 Uhr Kevelaerer SV - SV 08/29 Friedrichsfeld
25. Spieltag
Fr., 27.03.26 19:30 Uhr Westfalia Anholt - Hamminkelner SV
Fr., 27.03.26 19:30 Uhr Viktoria Goch II - SGE Bedburg-Hau
Fr., 27.03.26 20:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - SV Rindern
So., 29.03.26 15:00 Uhr TuS Stenern - Kevelaerer SV
So., 29.03.26 15:00 Uhr TuS Xanten - TSV Weeze
So., 29.03.26 15:00 Uhr Borussia Veen - SV Haldern
So., 29.03.26 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - VfL Rhede
So., 29.03.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 29.03.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - Sportfreunde 97/30 Lowick