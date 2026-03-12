 2026-03-11T14:31:18.301Z

Allgemeines

Titelkampf! SF Broekhuysen gegen VfL Rhede im Topspiel

Bezirksliga 4: Die Sportfreunde Broekhuysen empfangen den VfL Rhede zum großen Kampf um die Tabellenspitze. Der Sieger legt im Meisterschaftsrennen vor.

von André Nückel · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
Topspiel in der Gruppe 4!
Topspiel in der Gruppe 4! – Foto: Cindy Jahn

Spieltag 22 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: Die Sportfreunde Broekhuysen empfangen den VfL Rhede zum großen Kampf um die Tabellenspitze. Der Sieger legt im Meisterschaftsrennen vor. Schon am Freitag geht es im Tabellenkeller zwischen Viktoria Goch II und TuS Xanten zur Sache.

Morgen, 19:30 Uhr
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch II
TuS Xanten
TuS XantenTuS Xanten
19:30
Spieltext Vikt. Goch II - TuS Xanten

So., 15.03.2026, 15:30 Uhr
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf
Hamminkelner SV
Hamminkelner SVHamminkeln
15:30live
Spieltext Pfalzdorf - Hamminkeln

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
15:00
Spieltext Broekhuysen - VfL Rhede

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
Westfalia Anholt
Westfalia AnholtAnholt
Kevelaerer SV
Kevelaerer SVKevelaer
15:00live
Spieltext Anholt - Kevelaer

So., 15.03.2026, 15:30 Uhr
SV 08/29 Friedrichsfeld
SV 08/29 FriedrichsfeldSV Friedrich
TSV Weeze
TSV WeezeTSV Weeze
15:30
Spieltext SV Friedrich - TSV Weeze

So., 15.03.2026, 15:30 Uhr
TuS Stenern
TuS StenernTuS Stenern
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau
15:30
Spieltext TuS Stenern - SGE B.-Hau

So., 15.03.2026, 15:30 Uhr
SV Haldern
SV HaldernSV Haldern
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden II
15:30
Spieltext SV Haldern - BW Dingden II

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
Borussia Veen
Borussia VeenVeen
Sportfreunde 97/30 Lowick
Sportfreunde 97/30 LowickSF Lowick
15:00live
Spieltext Veen - SF Lowick

So., 15.03.2026, 15:30 Uhr
DJK Twisteden
DJK TwistedenTwisteden
SV Rindern
SV RindernSV Rindern
15:30
Spieltext Twisteden - SV Rindern

Das sind die nächsten Spieltage

24. Spieltag
Fr., 20.03.26 20:00 Uhr SV Haldern - Viktoria Goch II
Fr., 20.03.26 20:00 Uhr SV Rindern - Alemannia Pfalzdorf
So., 22.03.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - Borussia Veen
So., 22.03.26 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - TuS Xanten
So., 22.03.26 15:00 Uhr TSV Weeze - TuS Stenern
So., 22.03.26 15:00 Uhr VfL Rhede - Westfalia Anholt
So., 22.03.26 15:30 Uhr Hamminkelner SV - Sportfreunde Broekhuysen
So., 22.03.26 15:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - DJK Twisteden
So., 22.03.26 16:00 Uhr Kevelaerer SV - SV 08/29 Friedrichsfeld

25. Spieltag
Fr., 27.03.26 19:30 Uhr Westfalia Anholt - Hamminkelner SV
Fr., 27.03.26 19:30 Uhr Viktoria Goch II - SGE Bedburg-Hau
Fr., 27.03.26 20:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - SV Rindern
So., 29.03.26 15:00 Uhr TuS Stenern - Kevelaerer SV
So., 29.03.26 15:00 Uhr TuS Xanten - TSV Weeze
So., 29.03.26 15:00 Uhr Borussia Veen - SV Haldern
So., 29.03.26 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - VfL Rhede
So., 29.03.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 29.03.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - Sportfreunde 97/30 Lowick

