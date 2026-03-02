Titelkampf nimmt Fahrt auf, Breinig stolpert, Hürth marschiert

– Foto: Heidebote

Während der FC Hürth seine Spitzenposition weiter festigt, lässt der SV Breinig im Heimspiel überraschend Punkte liegen. In der oberen Tabellenhälfte bleiben die Abstände eng, im Tabellenkeller verschärft sich die Lage. Gleschs Trainer Diamante bietet Rücktritt an.

Fliesteden setzte sich klar gegen den Tabellenfünfzehnten durch. Bilal Chanaa brachte die Gastgeber in Führung, Marcus Wilsdorf erhöhte noch vor der Pause. Chanaa sorgte mit seinem zweiten Treffer für die Entscheidung. Glesch-Paffendorf bleibt damit tief im Tabellenkeller. Trainer Diamante bietet nach dem Spiel seinen Rücktritt an. Ausgang offen.

Breinig erlitt einen überraschenden Rückschlag im Aufstiegsrennen. Uevekoven führte durch Treffer von Pohlig, Holtby und Mohanraj bereits 3:0, ehe Breinig noch vor der Pause verkürzte. Nico Czichi stellte in Unterzahl den alten Abstand wieder her. Shady Emara traf in der Nachspielzeit, der Ausgleich blieb jedoch aus.

Ein frühes Eigentor von Niklas Giesen brachte die Gäste in Führung. Schafhausen glich durch Max De Oliveira aus, ehe Michael Jan Sipakis erneut für Lich-Steinstraß traf. Leon Valicek rettete den Hausherren mit seinem Treffer einen Punkt. Beide Teams bleiben im gesicherten Mittelfeld.

Teveren setzte sich im direkten Duell gegen den Tabellendritten durch und schloss damit weiter zur Spitzengruppe auf. Maximilian Wickum brachte die Gastgeber in Führung, Marvin Iskra glich für Zülpich aus. Patrick Rubaszewski verwandelte noch vor der Pause einen Foulelfmeter zum entscheidenden Treffer. Zülpich verpasste es, im zweiten Durchgang zu antworten.

Helpenstein verpasste einen wichtigen Heimsieg im Tabellenkeller. Hope Edwyn Bate traf zur Führung, Delany Arigbe glich noch vor der Pause aus. Nach dem Seitenwechsel scheiterte Erdem Acikgöz mit einem Foulelfmeter an Finn Albrecht. Brand beendete die Partie nach Platzverweis gegen Felix Haupts in Unterzahl.

Der Spitzenreiter unterstrich seine Dominanz mit einem klaren Auswärtssieg. Manuel Kabambi eröffnete früh, Patrick Hill entschied die Partie mit einem lupenreinen Hattrick noch vor der Pause und kurz nach Wiederbeginn. Bryant Baidoo gelang der Ehrentreffer für Kurdistan. Hürth bleibt damit souverän an der Tabellenspitze.