Titelkampf in Solln: Fürstenried fordert Spitzenreiter Kosova

Yakup Dora und Emre Tunc können das Spiel auf die Seite von FC Fürstenried lenken mit der jungen Unterstützung von Benan Sadovic – Foto: Julian Holzner

Ein Spiel, auf das viele in der Liga schauen werden. Die Partie könnte richtungsweisend sein und maßgeblichen Einfluss darauf haben, in welche Richtung sich der Titelkampf entwickelt.

Nach dem gelungenen Auftakt in die Rückrunde gegen den TSV Großhadern, bei dem der FC Fürstenried drei Punkte einfahren und den Abstand auf den Tabellenführer auf sieben Punkte verkürzen konnte, wartet am Sonntag direkt das nächste Highlight. Es kommt zum direkten Duell mit Spitzenreiter FC Kosova.

Im Hinspiel war Fürstenried noch stark ersatzgeschwächt. Diesmal steht dem Trainerteam nahezu der komplette Kader zur Verfügung.

Am Sonntag treffen zwei der spielstärksten Mannschaften der Liga aufeinander. Beide Teams verfügen über individuell sehr starke Kader. Der FC Kosova ist in dieser Saison noch ungeschlagen und überzeugt vor allem durch seine Konstanz. Der FC Fürstenried musste bislang ebenfalls nur eine Niederlage hinnehmen.

Kosova ist jederzeit in der Lage, durch Einzelaktionen oder kurze Momente ein Spiel zu entscheiden. Vor allem Topstürmer Ademi sorgt immer wieder für Gefahr. Doch auch der FC Fürstenried hat mit Erkut Satilmis, Erhan Kilic, Yakup Dora und Emre Tunc mehrere Spieler in den eigenen Reihen, die jederzeit den Unterschied ausmachen können.

Es wird ein intensives Spiel mit viel individueller Qualität auf beiden Seiten. Die große Frage: Gelingt es dem FC Fürstenried, den Abstand auf vier Punkte zu verkürzen – oder kann der FC Kosova seinen Vorsprung behaupten?

Am Sonntag richten sich viele Blicke nach Solln.

Tufan Lacin:

„Es hat natürlich Vor- und Nachteile, direkt nach der Winterpause gegen den FC Kosova zu spielen. Man hat in den letzten Wochen gemerkt, dass jeder voll fokussiert ist, weil direkt zu Beginn so ein wichtiges Spiel ansteht. Wir sind gut drauf. Natürlich hat noch nicht alles perfekt funktioniert, aber das ist bei Kosova genauso.“

„Ich glaube, dieses Spiel steht für sich. Es ist nicht entscheidend, was in den Wochen davor passiert ist. Beide Mannschaften werden nochmal einen Gang hochschalten und noch fokussierter sein.“

„Jeder neutrale Zuschauer kann sich auf ein sehr gutes Spiel freuen. Man wird merken, dass auf beiden Seiten viel individuelle Qualität vorhanden ist. Am Ende werden Kleinigkeiten entscheiden.“

„Wir haben einen klaren Plan und wissen, wie wir sie schlagen können. Diesmal sind fast alle Spieler an Bord und wir sind besser aufgestellt als im Hinspiel. Jetzt müssen wir unseren Plan auf den Platz bringen.“

„Wir wollen unbedingt den Abstand auf vier Punkte verkürzen und nochmal Druck aufbauen.“