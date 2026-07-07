Titelkampf in der Kreisliga Donau/Isar 1

Die Zusammensetzung der Kreisliga Donau/Isar 1 zur neuen Saison verspricht eine extrem spannende Mischung aus gestandenen Kreisligisten, gebeutelten Bezirksliga-Absteigern und ambitionierten Aufsteigern aus der Kreisklasse.

Das Feld der etablierten Kräfte wird vom FC Hitzhofen-Oberzell angeführt, der die abgelaufene Saison furios als unangefochtener Meister mit 63 Punkten beendete. Durch den bewussten Verzicht des Vereins auf den Aufstieg in die Bezirksliga bleibt der amtierende Champion das absolute Maß der Dinge in dieser Spielklasse. Dicht dahinter lauert der TSV Hohenwart, der eine bittere Relegation hinter sich hat. Nach einem dramatischen Elfmeter-Krimi gegen den SV Kranzberg (9:10 i.E.) verpasste das Team den Aufstieg denkbar knapp und muss nun nach einem personellen Umbruch einen neuen Anlauf nehmen.

Zusammen mit den etablierten Kräften der Vorsaison, den ambitionierten Aufsteigern und den Absteigern aus der Bezirksliga formiert sich ein hochklassiges Teilnehmerfeld.