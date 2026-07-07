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Allgemeines
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Titelkampf in der Kreisliga Donau/Isar 1
Zwischen Aufstiegsverzicht, dramatischem Elfmeter-Krimi und dem harten Kampf um den direkten Wiederaufbau
Die Zusammensetzung der Kreisliga Donau/Isar 1 zur neuen Saison verspricht eine extrem spannende Mischung aus gestandenen Kreisligisten, gebeutelten Bezirksliga-Absteigern und ambitionierten Aufsteigern aus der Kreisklasse.
Das Feld der etablierten Kräfte wird vom FC Hitzhofen-Oberzell angeführt, der die abgelaufene Saison furios als unangefochtener Meister mit 63 Punkten beendete. Durch den bewussten Verzicht des Vereins auf den Aufstieg in die Bezirksliga bleibt der amtierende Champion das absolute Maß der Dinge in dieser Spielklasse. Dicht dahinter lauert der TSV Hohenwart, der eine bittere Relegation hinter sich hat. Nach einem dramatischen Elfmeter-Krimi gegen den SV Kranzberg (9:10 i.E.) verpasste das Team den Aufstieg denkbar knapp und muss nun nach einem personellen Umbruch einen neuen Anlauf nehmen.
Zusammen mit den etablierten Kräften der Vorsaison, den ambitionierten Aufsteigern und den Absteigern aus der Bezirksliga formiert sich ein hochklassiges Teilnehmerfeld.
Die Mannschaften der Kreisliga Donau/Isar 1 im Überblick:
FC Hitzhofen-Oberzell (Amtierender Meister & Top-Favorit)
TSV Hohenwart (Vorjahresdritter nach Relegations-Drama)
TSV Ober-/Unterhaunstadt (Absteiger aus der Bezirksliga Oberbayern Nord)
FC Fatih Spor Ingolstadt (Absteiger aus der Bezirksliga Oberbayern Nord)
SV Menning (Vorjahresvierter)
TSV Lichtenau (Vorjahresfünfter)
VfB Eichstätt II (Vorjahressechster)
SV Kasing (Vorjahressiebter)
SV Ingolstadt-Hundszell (Vorjahresachter)
SV Zuchering (Vorjahresneunter)
TV Münchsmünster (Vorjahreszehnter)
FC Mindelstetten (Vorjahreselfter)
Türkischer SV 1972 Ingolstadt (Souveräner Meister & Aufsteiger aus der Kreisklasse)
TSV 1921 Großmehring (Aufsteiger aus der Kreisklasse)