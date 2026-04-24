Titelkampf im Nordschwarzwald: Sulz und Gechingen unter Druck

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

In der Bezirksliga Nordschwarzwald steuert die Saison am 23. Spieltag auf ihren emotionalen Siedepunkt zu. Während der VfR Sulz mit 50 Punkten den Thron gegen die herannahende Konkurrenz verteidigen will, lauert die Konkurrenz auf jeden kleinsten Fehler des Spitzenreiters.

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So., 26.04.2026, 15:00 Uhr SV Althengstett Althengstett SG Dornstetten Dornstetten 15:00 PUSH

In Althengstett kommt es zu einem direkten Duell im Kampf um den Klassenerhalt. Beide Mannschaften stehen derzeit bei 26 Punkten und belegen die Plätze zwölf und elf. Die SG Dornstetten reist mit dem Vorteil des 1:0-Hinspielsieges an. Für den SV Althengstett bietet sich vor heimischem Publikum die Gelegenheit, mit einem Erfolg an der Spielgemeinschaft vorbeizuziehen und sich ein Polster auf die Abstiegszone zu verschaffen. Die sportliche Brisanz ergibt sich aus der tabellarischen Gleichheit beider Teams.

Die SGM Felldorf/Bierlingen empfängt als Tabellenneunter (29 Punkte) die SG Ahldorf/Mühlen. Die Gäste stehen mit 25 Punkten auf dem 14. Platz und benötigen jeden Zähler, um den Anschluss an das Mittelfeld zu halten. Das Hinspiel konnte Ahldorf/Mühlen knapp mit 3:2 für sich entscheiden. Felldorf/Bierlingen wird versuchen, diese Niederlage zu korrigieren, während die Gäste auf die Wiederholung ihres Erfolgs hoffen, um die Abstiegsränge zu verlassen.

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr SV Gültlingen Gültlingen TSF Dornhan TSF Dornhan 15:00 PUSH

Der Tabellensechste SV Gültlingen (33 Punkte) trifft auf den Tabellenvorletzten. Für die TSF Dornhan ist die Lage bei lediglich 16 Punkten äußerst kritisch. Dass die Gäste jedoch gegen Gültlingen bestehen können, bewies das Hinspiel, welches Dornhan mit 2:0 gewann. Gültlingen strebt nach einer stabilen Leistung, um den sechsten Platz zu festigen, während Dornhan unter erheblichem Druck steht, die Distanz zum rettenden Ufer zu verkürzen.

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr SV Baiersbronn Baiersbronn SV Eutingen SV Eutingen 15:00 PUSH

Ein Duell im oberen Tabellenviertel findet in Baiersbronn statt. Der Tabellenvierte (37 Punkte) empfängt den SV Eutingen, der mit 31 Punkten auf Rang acht rangiert. Baiersbronn hat nach der 0:2-Niederlage im Hinspiel eine Rechnung offen. Ein Heimsieg würde die Ambitionen der Baiersbronner auf den vierten Platz untermauern, während Eutingen mit einem Erfolg den Kontakt zur erweiterten Spitzengruppe halten könnte.

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr SV Wittendorf Wittendorf FV GW Ottenbronn Ottenbronn 15:00 PUSH

Der SV Wittendorf belegt mit 36 Punkten den fünften Tabellenplatz und empfängt den Zehnten aus Ottenbronn (27 Punkte). Im Hinspiel dominierten die Wittendorfer mit einem deutlichen 3:0-Sieg. Ottenbronn wird bestrebt sein, defensiv stabiler zu stehen als in der ersten Begegnung, um gegen die offensivstarken Hausherren zu bestehen und den zehnten Tabellenplatz abzusichern.

Das Topspiel des 23. Spieltags findet in Altburg statt, wo der Tabellendritte den Zweiten empfängt. Die Sportfreunde Gechingen stehen mit 48 Punkten unter Zugzwang, um den Anschluss an Sulz nicht zu verlieren. Altburg hat 40 Punkte auf dem Konto und will seine Position auf dem Podium festigen. Nach dem 1:1-Remis im Hinspiel begegnen sich beide Teams erneut auf Augenhöhe. Ein Sieg für Gechingen ist im Meisterschaftsrennen fast unumgänglich, während Altburg die Chance hat, ein Ausrufezeichen gegen einen Titelkandidaten zu setzen.

Der Tabellenführer VfR Sulz gastiert bei der SG Oberreichenbach/Würzbach. Sulz führt die Liga mit 50 Punkten an, darf sich aber angesichts des knappen Vorsprungs keinen Patzer erlauben. Die Gastgeber belegen mit 30 Punkten den siebten Rang. Das Hinspiel war mit 2:1 eine knappe Angelegenheit für den Spitzenreiter. Oberreichenbach wird versuchen, vor heimischer Kulisse den Favoriten zu fordern, während Sulz auf seine Souveränität setzt, um den ersten Platz zu verteidigen.

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr TSV Möttlingen Möttlingen VfL Nagold VfL Nagold II 15:00 PUSH