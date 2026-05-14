Titelkampf im Keller und Verfolgerduell in West

Der vorletzte Spieltag der Kreisliga München 2 verspricht trotz vergebener Spitzenplätze maximale Brisanz im Abstiegskampf. Während der frischgebackene Meister FC Kosova München nach dem 4:3-Erfolg in Gräfelfing nun die FT München Gern empfängt und der Tabellenzweite SV München West nach dem souveränen 4:1 gegen Neuhadern die DJK Pasing zum West-Derby bittet, geht es im Tabellenkeller um alles.

Besonders im Fokus stehen dabei die akut gefährdeten Teams: Nach dem jüngsten Befreiungsschlag des TSV Neuried beim 3:1 gegen Schlusslicht TSG Pasing gastieren die Neurieder nun beim bereits gänzlich geretteten FC Alte Haide, der nach der 2:4-Niederlage gegen die Löwen-Dritte befreit aufspielen kann. Gleichzeitig kämpft der TSV München-Solln nach der 0:2-Niederlage in Fürstenried gegen den drittplatzierten TSV 1860 München III um überlebenswichtige Punkte für die Rettung, während der TSV Großhadern nach einer knappen 3:4-Niederlage gegen Pasing gegen den FC Fürstenried gefordert ist, um den Vorsprung nach unten zu halten. Am Tabellenende kommt es zudem zum Abschiedsspiel der bereits abgestiegenen TSG Pasing gegen den kriselnden TSV Gräfelfing, während sich im Tabellenmittelfeld der FC Teutonia München nach dem knappen 1:0-Sieg in Gern gegen den FC Neuhadern beweisen will.