Titelkampf geht in die nächste Runde, Garrel muss gegen Melle bestehen

Der 19. Spieltag der Landesliga Weser-Ems steht an und alle Teams sind im Einsatz. Im Titelrennen stehen keine direkten Duelle an, sodass jeder auf sich schauen muss. Im Abstiegskampf hingegen kommt es in Lohne zum Duell zweier Aufsteiger. Wir schauen auf die Partien in der Übersicht..

So., 08.03.2026, 14:00 Uhr TuS Esens - SV Bevern

Der vierzehnte TuS Esens trifft auf den Tabellenzweiten aus Bevern. Das Hinspiel entschied Bevern klar mit 4:1 für sich. Esens konnte zuletzt zwei Unentschieden holen, nachdem zuvor eine lange Niederlagenserie zu Buche stand. Bevern geht dennoch als Favorit in die Partie und will weiter im Spitzenfeld bleiben.

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr FC Schüttorf 09 - SV Eintracht Nordhorn

Der Tabellenneunte aus Schüttorf empfängt die sechstplatzierte Eintracht aus Nordhorn. Die Gäste haben einen Punkt mehr auf dem Konto, allerdings auch zwei Spiele weniger absolviert. Das Hinspiel gewann Eintracht Nordhorn deutlich mit 4:1. Außerdem konnte Schüttorf aus den letzten sieben Spielen nur einen Sieg holen, während Nordhorn aus den vergangenen vier Partien einen Sieg und drei Unentschieden mitnahm.

Der Tabellendritte Papenburg trifft auf den Tabellenfünfzehnten aus Vechta. Das Hinspiel gewann Papenburg mit 2:0. In der vergangenen Saison konnte allerdings jeweils eine Mannschaft ein Spiel für sich entscheiden. Vechta wartet mittlerweile seit sechs Spielen auf einen Sieg. Papenburg ist ebenfalls seit drei Partien ohne Erfolg, spielte zuletzt jedoch dreimal in Serie unentschieden.

Tabellenführer Mühlen empfängt den dreizehnten SV Brake. Das Hinspiel gewann Mühlen deutlich mit 4:1. Zudem sind die Gastgeber seit sechs Spielen ungeschlagen und gehen als klarer Favorit in die Partie. Brake reist jedoch mit Selbstvertrauen an, nachdem man aus den letzten vier Spielen zehn Punkte holen konnte.

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr BV Garrel - SC Melle 03

Der Tabellenfünfte Garrel trifft auf den siebtplatzierten SC Melle. Garrel hat vier Punkte Vorsprung und zudem ein Spiel weniger absolviert. Das Hinspiel gewann Melle mit 2:0, während das letzte Duell in Garrel mit 3:2 an die Gastgeber ging. Die Gäste aus Melle sind auswärts zwar noch ungeschlagen, holten dort jedoch nur zwei Siege bei fünf Unentschieden. Beide Teams warten aktuell auf einen Sieg: Garrel seit zwei Spielen, Melle seit drei Partien.

Der achte VfL Oldenburg empfängt den Tabellenzwölften aus Firrel. Das Hinspiel gewann Oldenburg knapp mit 3:2. Die Gastgeber sind aktuell seit fünf Spielen ungeschlagen, mussten sich dabei allerdings auch dreimal mit einem Unentschieden begnügen. Firrel will dagegen wichtige Punkte im Tabellenkeller sammeln.

Morgen, 20:00 Uhr SV Vorwärts Nordhorn - TV Dinklage

Der Tabellenvierte Vorwärts Nordhorn trifft auf den zehnten TV Dinklage. Die Gastgeber sind besonders zu Hause stark und führen die Heimtabelle an. Das Hinspiel gewann allerdings Dinklage mit 2:1. In Nordhorn spricht die jüngere Bilanz jedoch für die Gastgeber, die das letzte Duell dort mit 3:1 für sich entschieden. Zudem kommen die Hausherren mit viel Rückenwind, nachdem man 16 Punkte aus den letzten sechs Spielen holte, während Dinklage im selben Zeitraum nur zwei Zähler sammelte.

Morgen, 20:00 Uhr BW Lohne II - VfR Voxtrup