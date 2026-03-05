 2026-03-05T07:49:35.839Z

Ligavorschau

Titelkampf geht in die nächste Runde, Garrel muss gegen Melle bestehen

Papenburg, Bevern und Mühlen gegen Kellerkinder

Der 19. Spieltag der Landesliga Weser-Ems steht an und alle Teams sind im Einsatz. Im Titelrennen stehen keine direkten Duelle an, sodass jeder auf sich schauen muss. Im Abstiegskampf hingegen kommt es in Lohne zum Duell zweier Aufsteiger. Wir schauen auf die Partien in der Übersicht..

So., 08.03.2026, 14:00 Uhr
TuS Esens
TuS EsensTuS Esens
SV Bevern
SV BevernSV Bevern
14:00

Der vierzehnte TuS Esens trifft auf den Tabellenzweiten aus Bevern. Das Hinspiel entschied Bevern klar mit 4:1 für sich. Esens konnte zuletzt zwei Unentschieden holen, nachdem zuvor eine lange Niederlagenserie zu Buche stand. Bevern geht dennoch als Favorit in die Partie und will weiter im Spitzenfeld bleiben.

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
FC Schüttorf 09
FC Schüttorf 09FC Schüttorf
SV Eintracht Nordhorn
SV Eintracht NordhornSVE Nordhorn
15:00

Der Tabellenneunte aus Schüttorf empfängt die sechstplatzierte Eintracht aus Nordhorn. Die Gäste haben einen Punkt mehr auf dem Konto, allerdings auch zwei Spiele weniger absolviert. Das Hinspiel gewann Eintracht Nordhorn deutlich mit 4:1. Außerdem konnte Schüttorf aus den letzten sieben Spielen nur einen Sieg holen, während Nordhorn aus den vergangenen vier Partien einen Sieg und drei Unentschieden mitnahm.

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
SC Blau-Weiß 94 Papenburg
SC Blau-Weiß 94 PapenburgBW Papenburg
SC SF Niedersachsen Vechta
SC SF Niedersachsen VechtaSFN Vechta
15:00

Der Tabellendritte Papenburg trifft auf den Tabellenfünfzehnten aus Vechta. Das Hinspiel gewann Papenburg mit 2:0. In der vergangenen Saison konnte allerdings jeweils eine Mannschaft ein Spiel für sich entscheiden. Vechta wartet mittlerweile seit sechs Spielen auf einen Sieg. Papenburg ist ebenfalls seit drei Partien ohne Erfolg, spielte zuletzt jedoch dreimal in Serie unentschieden.

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
SV Grün-Weiß Mühlen
SV Grün-Weiß MühlenGW Mühlen
SV Brake
SV BrakeSV Brake
15:00

Tabellenführer Mühlen empfängt den dreizehnten SV Brake. Das Hinspiel gewann Mühlen deutlich mit 4:1. Zudem sind die Gastgeber seit sechs Spielen ungeschlagen und gehen als klarer Favorit in die Partie. Brake reist jedoch mit Selbstvertrauen an, nachdem man aus den letzten vier Spielen zehn Punkte holen konnte.

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
BV Garrel
BV GarrelBV Garrel
SC Melle 03
SC Melle 03SC Melle 03
15:00live

Der Tabellenfünfte Garrel trifft auf den siebtplatzierten SC Melle. Garrel hat vier Punkte Vorsprung und zudem ein Spiel weniger absolviert. Das Hinspiel gewann Melle mit 2:0, während das letzte Duell in Garrel mit 3:2 an die Gastgeber ging. Die Gäste aus Melle sind auswärts zwar noch ungeschlagen, holten dort jedoch nur zwei Siege bei fünf Unentschieden. Beide Teams warten aktuell auf einen Sieg: Garrel seit zwei Spielen, Melle seit drei Partien.

Morgen, 19:30 Uhr
VfL Oldenburg
VfL OldenburgVfL Oldenb.
SV Grün-Weiß Firrel
SV Grün-Weiß FirrelGW Firrel
19:30live

Der achte VfL Oldenburg empfängt den Tabellenzwölften aus Firrel. Das Hinspiel gewann Oldenburg knapp mit 3:2. Die Gastgeber sind aktuell seit fünf Spielen ungeschlagen, mussten sich dabei allerdings auch dreimal mit einem Unentschieden begnügen. Firrel will dagegen wichtige Punkte im Tabellenkeller sammeln.

Morgen, 20:00 Uhr
SV Vorwärts Nordhorn
SV Vorwärts NordhornSV Vorwärts
TV Dinklage
TV DinklageTV Dinklage
20:00

Der Tabellenvierte Vorwärts Nordhorn trifft auf den zehnten TV Dinklage. Die Gastgeber sind besonders zu Hause stark und führen die Heimtabelle an. Das Hinspiel gewann allerdings Dinklage mit 2:1. In Nordhorn spricht die jüngere Bilanz jedoch für die Gastgeber, die das letzte Duell dort mit 3:1 für sich entschieden. Zudem kommen die Hausherren mit viel Rückenwind, nachdem man 16 Punkte aus den letzten sechs Spielen holte, während Dinklage im selben Zeitraum nur zwei Zähler sammelte.

Morgen, 20:00 Uhr
BW Lohne
BW LohneBW Lohne II
VfR Voxtrup
VfR VoxtrupVfR Voxtrup
20:00

Die zweite Mannschaft von Blau-Weiß Lohne, aktuell Tabellenelfter, empfängt Schlusslicht VfR Voxtrup. Das Hinspiel ging deutlich mit 3:0 an Lohne. Allerdings gehört Lohne zu den schwächsten Heimteams der Liga und holte zu Hause erst vier Punkte. Voxtrup wartet seit dem zweiten Spieltag auf einen Sieg und ist auswärts noch ohne Punktgewinn.