Titelkampf fast entschieden – Kellerduelle werden zur Schicksalsfrage

Während Jahn Wolfsburg den Titel fest im Blick hat, geht es für mehrere Teams an diesem Spieltag um den Klassenerhalt – und für andere um die Relegation nach oben.

Der 27. Spieltag in der Kreisliga Wolfsburg bringt erneut jede Menge Brisanz – vor allem im Verfolgerfeld, wo es hinter Spitzenreiter Jahn Wolfsburg weiterhin eng bleibt. Fallersleben II, Vorsfelde III und TSG Mörse stehen in direkter Konkurrenz um Platz zwei, der am Ende zumindest moralisch als „Vizemeisterschaft“ und möglicher Aufstiegskandidat gilt – je nachdem, wie sich die übergeordneten Ligen entwickeln. Im Tabellenkeller kämpfen Sandkamp, SU Wolfsburg, Neindorf-Almke und Co. ums Überleben in der Liga. Besonders im Fokus: das Heimspiel von Fallersleben II gegen TSG Mörse und der Abstiegskrimi zwischen Hehlingen II und Sandkamp.