Titelkampf-Beben: Freital stolpert gegen VfL Halle – Remis in Stendal

– Foto: Alexander Grimm

In der NOFV-Oberliga Süd standen heute drei richtungsweisende Partien auf dem Programm, die das Gefüge der Tabelle massiv beeinflussten. Während an der Spitze ein Aufstiegsaspirant eine bittere Heimniederlage hinnehmen musste, boten die Duelle im Mittelfeld und im Abstiegskampf eine Mischung aus taktischer Disziplin und hochemotionalen Schlussphasen, die den Zuschauern alles abverlangten.

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Heute, 14:00 Uhr VfB 1921 Krieschow Krieschow SG Union Sandersdorf Sandersdorf 1 1 Abpfiff Der VfB 1921 Krieschow und die SG Union Sandersdorf trafen aufeinander. In einer kampfbetonten Begegnung gelang den Gästen der erste emotionale Durchbruch: Kai Wonneberger markierte in der 34. Minute das Tor zum 0:1. Nach dem Seitenwechsel drängten die Hausherren auf den Ausgleich. Es war schließlich der Torjäger Andy Hebler, der in der 65. Minute den Treffer zum 1:1-Endstand erzielte. --- Heute, 14:00 Uhr 1. FC Lok Stendal Lok Stendal FSV Budissa Bautzen Bautzen 1 1 Abpfiff Vor 445 Zuschauern lieferten sich der 1. FC Lok Stendal und der FSV Budissa Bautzen einen aufreibenden Schlagabtausch. Die Partie war geprägt von hoher Intensität, was in der 61. Minute zu einer harten Entscheidung führte: Toni Orosz sah aufseiten der Bautzener die Rote Karte. Trotz der Unterzahl gingen die Gäste spät in Führung, als Lukas Hanisch in der 83. Minute zum 0:1 traf. Die Antwort der Stendaler folgte jedoch prompt und sorgte für Jubel auf den Rängen: Philip Witte markierte in der 85. Minute den Treffer zum 1:1-Endstand. ---

Für den Aufstiegsaspiranten SC Freital verlief das Spiel gegen den VfL Halle 1896 überaus enttäuschend. Kurz vor dem Pausenpfiff versetzte Ludwig Bölke den Gastgebern einen Dämpfer, als er in der 43. Minute die 0:1-Führung für die Hallenser erzielte. Zwar keimte im Freitaler Lager neue Hoffnung auf, als Robin Fluß in der 51. Minute den Ausgleich zum 1:1 markierte, doch die Gäste schlugen unmittelbar zurück. Joel Marks erzielte in der 55. Minute den Siegtreffer zum 1:2. ---

Morgen, 14:00 Uhr FC Einheit Wernigerode Wernigerode Bischofswerdaer FV 08 BFV 08 14:00 live PUSH

Für FC Einheit Wernigerode ist die Lage unangenehm geworden. Auf die 1:2-Niederlage in Grimma folgte unter der Woche ein klares 0:4 bei VFC Plauen. Mit 29 Punkten ist das Team Zehnter, doch der Abstand zu den gefährlichen Regionen gibt keine echte Ruhe. Bischofswerdaer FV 08 verlor zuletzt 1:3 gegen Glauchau und steckt mit 24 Punkten noch tiefer im Keller. Das Hinspiel gewann Wernigerode mit 2:1. Deshalb steckt in diesem Duell viel mehr als nur ein Mittelfeld- oder Kellervergleich. Es ist ein Spiel gegen aufkommende Zweifel. Für Wernigerode geht es um Stabilität und Selbstbehauptung, für Bischofswerda um einen Befreiungsschlag in einer immer drückenderen Lage. ---

Morgen, 14:00 Uhr VFC Plauen VFC Plauen VfB Auerbach 1906 Auerbach 14:00 live PUSH

Diese Partie ist das emotionale Zentrum des Spieltags. VFC Plauen hat mit dem 2:0 in Halberstadt und dem 4:0 im Nachholspiel gegen Wernigerode seine Ambitionen eindrucksvoll unterstrichen. Mit 53 Punkten ist der frühere Rückstand nach oben wieder kleiner geworden, der Lauf der Mannschaft wirkt plötzlich bedrohlich für alle davor. VfB Auerbach 1906 steht nach dem 1:1 gegen Krieschow bei 47 Punkten und darf sich keinen weiteren Rückschlag erlauben, wenn der Kontakt zu Rang drei nicht endgültig abreißen soll. Schon das Hinspiel endete 2:2, also mit maximaler Spannung bis in die Nachspielzeit. Nun treffen zwei Teams aufeinander, die viel zu verlieren haben. Plauen spielt mit Wucht, Auerbach mit dem Anspruch, sich gegen genau diese Wucht zu stemmen. ----

VfB Empor Glauchau hat mit dem 3:1 bei Bischofswerda einen wichtigen Sieg eingefahren und sich auf 33 Punkte verbessert. Der Aufsteiger hat sich damit etwas Luft verschafft und kann mit neuem Selbstbewusstsein in dieses Heimspiel gehen. 1. FC Lok Stendal gewann zuletzt 2:0 gegen Heiligenstadt und liegt nun bei 23 Punkten. Damit ist die Situation zwar noch immer heikel, aber zumindest nicht hoffnungslos. Das Hinspiel gewann Glauchau mit 3:2 in Stendal, was dem Rückspiel zusätzliche Schärfe verleiht. Für die Gastgeber geht es darum, den Abstand zu den kritischen Zonen weiter zu vergrößern. Stendal hingegen braucht jeden Punkt im Kampf gegen den Absturz. Es ist ein Spiel, das nach Druck klingt – und nach Widerstand. ---

Für 1. SC 1911 Heiligenstadt wird die Lage immer düsterer. Das Team verlor zuletzt 0:2 in Stendal, steht bei nur 16 Punkten und hat im Abstiegskampf kaum noch Spielraum. Nun kommt mit FSV Budissa Bautzen eine Mannschaft, die nach dem späten 3:1 gegen SC Freital mit neuem Selbstvertrauen anreist und sich auf 37 Punkte geschoben hat. Das Hinspiel endete 1:1, also mit einer Punkteteilung, die Heiligenstadt diesmal vermutlich nicht reichen würde. Die Gastgeber brauchen fast schon einen Sieg, um überhaupt noch einmal Hoffnung zu erzeugen. Bautzen dagegen kann mit einem Erfolg einen großen Schritt in Richtung gesicherte Schlussphase machen. Mehr Druck geht für den Tabellenletzten kaum. ---

So., 03.05.2026, 14:00 Uhr SG Union Sandersdorf Sandersdorf FC Grimma FC Grimma 14:00 PUSH

SG Union Sandersdorf verlor zuletzt 1:2 beim Spitzenreiter RSV Eintracht 1949 und blieb damit bei 26 Punkten hängen. Die Mannschaft steckt damit genau in jener Zone, in der jedes Spiel kippen kann – nach oben in Richtung Rettung, nach unten in Richtung Panik. FC Grimma sammelte mit dem 2:1 gegen Wernigerode wichtige Punkte und hat nun 22 Zähler. Das Team lebt also noch, auch wenn der Abstand weiter groß ist. Das Hinspiel gewann Sandersdorf mit 4:2 in Grimma. Für die Gastgeber ist dieses Heimspiel eine Gelegenheit, einen direkten Konkurrenten auf Distanz zu halten. Für Grimma ist es die Chance, die Hoffnung weiter zu nähren. Ein klassisches Kellerduell, rau, eng und voller Bedeutung. ---

RSV Eintracht 1949 marschiert mit 61 Punkten an der Spitze und hat zuletzt mit dem 2:1 gegen Sandersdorf seine Nervenstärke bewiesen. Acht Punkte Vorsprung sind ein echtes Polster, aber noch kein Ruhekissen. Jetzt wartet mit VfB 1921 Krieschow ein Gegner, der beim 1:1 in Auerbach erneut gezeigt hat, wie widerstandsfähig er sein kann. Mit 35 Punkten liegt Krieschow im gesicherten Mittelfeld, aber ohne jede Einladung zur Bequemlichkeit. Das Hinspiel gewann RSV Eintracht mit 2:1. Genau deshalb ist Wachsamkeit geboten. Der Tabellenführer hat alle Trümpfe in der Hand, doch Krieschow ist gerade in solchen Spielen unangenehm. Für die Gäste geht es darum, die Liga weiter mit Ruhe und Autorität zu kontrollieren. ---

So., 03.05.2026, 14:00 Uhr FC Einheit Rudolstadt Rudolstadt VfB Germania Halberstadt Halberstadt 14:00 PUSH

FC Einheit Rudolstadt verlor zuletzt 1:4 in Halle und musste dort zudem eine Rote Karte hinnehmen. Mit 28 Punkten bleibt die Mannschaft tief im unteren Bereich und braucht dringend ein Zeichen. VfB Germania Halberstadt steht nach dem 0:2 gegen VFC Plauen bei 47 Punkten und hat im Rennen um die obersten Plätze spürbar Boden verloren. Auch für die Gäste ist dieses Spiel also alles andere als bedeutungslos. Das Hinspiel gewann Halberstadt mit 2:1. Nun treffen zwei Mannschaften aufeinander, die aus unterschiedlichen Gründen unter Druck stehen. Rudolstadt kämpft gegen das Abrutschen in einen ganz heißen Sommer, Halberstadt gegen das Gefühl, eine vielversprechende Saison noch aus der Hand zu geben.