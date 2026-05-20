Titeljubel und Klassenerhalt: Emslands U19-Teams feiern doppelt

In der A-Junioren Landesliga Weser-Ems II wurde gejubelt und das gleich aus mehreren Gründen: Während die U19 des SV Olympia Laxten mit dem achten Sieg in Serie vorzeitig die Meisterschaft perfekt machte, feierte die JSG Emsbüren/Leschede/Listrup nach dem späten Auswärtssieg in Friesoythe den historischen Klassenerhalt. Titelträume hier, Liga-Verbleib dort, der Nachwuchsfußball im Emsland liefert weiter beste Geschichten.
Laxtens U19 macht Meisterschaft perfekt
Die U19 des SV Olympia Laxten hat sich vorzeitig die Meisterschaft gesichert. Mit einem souveränen 3:0-Auswärtssieg bei SC Blau-Weiß Papenburg feierte die Mannschaft zugleich den achten Erfolg in Serie.
Trotz Schulstress, Prüfungen, Führerschein und Alltag blieb das Team über Wochen auf Kurs und belohnte sich nun mit dem Titelgewinn. Papenburg hingegen steckt weiter tief im Tabellenkeller fest und kommt bislang erst auf einen Punkt.
Für die Laxtener ist die vorzeitige Meisterschaft der verdiente Lohn einer konstant starken Saison und einer beeindruckenden Siegesserie.
Historischer Klassenerhalt: JSG macht Landesliga-Verbleib perfekt
Die JSG Emsbüren/Leschede/Listrup hat mit einem späten 2:1-Erfolg beim JFV Altes Amt Friesoythe den Klassenerhalt in der Landesliga perfekt gemacht. Zwei Spieltage vor Saisonende beträgt der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz bereits sieben Punkte, genau den belegt Friesoythe.
Mit dem Auswärtssieg schreibt die Mannschaft zugleich Vereinsgeschichte: Erstmals schafft eine A-Jugend der JSG den Verbleib in der Landesliga. Entsprechend groß war der Jubel nach Abpfiff, auch wenn es nicht mehr alle Spieler rechtzeitig aufs gemeinsame Foto am Mannschaftsfahrzeug schafften. Offenbar dauerte die Dusche bei einigen etwas länger.
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