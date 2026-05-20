Titeljubel und Klassenerhalt: Emslands U19-Teams feiern doppelt von Kabine & Kultur · Heute, 08:54 Uhr · 0 Leser

In der A-Junioren Landesliga Weser-Ems II wurde gejubelt und das gleich aus mehreren Gründen: Während die U19 des SV Olympia Laxten mit dem achten Sieg in Serie vorzeitig die Meisterschaft perfekt machte, feierte die JSG Emsbüren/Leschede/Listrup nach dem späten Auswärtssieg in Friesoythe den historischen Klassenerhalt. Titelträume hier, Liga-Verbleib dort, der Nachwuchsfußball im Emsland liefert weiter beste Geschichten.

Laxtens U19 macht Meisterschaft perfekt

Die U19 des SV Olympia Laxten hat sich vorzeitig die Meisterschaft gesichert. Mit einem souveränen 3:0-Auswärtssieg bei SC Blau-Weiß Papenburg feierte die Mannschaft zugleich den achten Erfolg in Serie. Trotz Schulstress, Prüfungen, Führerschein und Alltag blieb das Team über Wochen auf Kurs und belohnte sich nun mit dem Titelgewinn. Papenburg hingegen steckt weiter tief im Tabellenkeller fest und kommt bislang erst auf einen Punkt.

Sa., 16.05.2026, 14:00 Uhr SV Olympia Laxten Laxten BW Papenburg BW Papenburg 6 0 Abpfiff Für die Laxtener ist die vorzeitige Meisterschaft der verdiente Lohn einer konstant starken Saison und einer beeindruckenden Siegesserie.