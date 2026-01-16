Titeljagd unter Hallendach: Crailsheim sucht seinen Meister

Wenn die Großsporthalle in Crailsheim ihre Tore öffnet, geht es um mehr als nur Hallenfußball. Die Crailsheimer Stadtmeisterschaften der Herren bündeln sportliche Rivalität, lokale Identität und den besonderen Rhythmus des Budenzaubers. Am morgigen Samstag, 17. Januar 2026, treffen sechs Mannschaften aufeinander, um den Stadtmeistertitel auszuspielen – mit dem Titelverteidiger VfR Altenmünster im Mittelpunkt und einem kompakten Turniermodus, der keine Fehler verzeiht.

Ein Klassiker im Crailsheimer Sportkalender Die Crailsheimer Stadtmeisterschaften gehören fest zum Winterprogramm der regionalen Fußballvereine. Austragungsort ist die Großsporthalle in Crailsheim, die für einen intensiven, kompakten Rahmen sorgt. Die Spielzeit beträgt jeweils zwölf Minuten. Diese kurze Dauer verlangt von Beginn an Konzentration, Tempo und Konsequenz.

Der Titelverteidiger im Fokus Der VfR Altenmünster geht als Titelverteidiger ins Turnier und steht damit automatisch im Zentrum der Aufmerksamkeit. Jeder Gegner misst sich an diesem Status, jede Partie gegen Altenmünster bekommt zusätzliches Gewicht. In einem Modus ohne Ausweichmöglichkeiten ist der Weg zur Titelverteidigung jedoch steinig.

Sechs Teams, eine Gruppe Alle teilnehmenden Mannschaften sind in einer gemeinsamen Gruppe A zusammengefasst. Das Teilnehmerfeld besteht aus dem Titelverteidiger VfR Altenmünster, der SGM Jagstheim/Onolzheim, der SGM Tiefenbach/Goldbach, dem SV Westgartshausen, dem SV Ingersheim und dem TSV Crailsheim II. Jeder spielt gegen jeden, jede Begegnung fließt direkt in die Tabelle ein.

Ein Turnierstart am späten Nachmittag

Der Wettbewerb beginnt um 16:30 Uhr mit der Begegnung zwischen dem TSV Crailsheim II und dem SV Westgartshausen. In dichtem Rhythmus folgen die weiteren Gruppenspiele, sodass sich innerhalb kurzer Zeit ein klares Bild der Kräfteverhältnisse entwickelt. Die Halle erlebt dabei einen kontinuierlichen Spannungsaufbau bis in den Abend hinein.

Der Weg in die K.-o.-Runde

Nach Abschluss der Gruppenphase qualifizieren sich die vier bestplatzierten Teams für die Halbfinals. Diese sind für den späten Abend angesetzt und bringen den Gruppenersten mit dem Gruppenvierten sowie den Gruppenzweiten mit dem Gruppendritten zusammen. Ab diesem Moment gilt das Alles-oder-nichts-Prinzip.

Halbfinals als Wendepunkt

Die Halbfinalspiele beginnen um 19:54 Uhr und um 20:07 Uhr. Hier entscheidet sich, wer um den Stadtmeistertitel spielen darf und wer den Weg über das Spiel um Platz drei nehmen muss. In der Halle reichen oft wenige Sekunden, um ein Spiel zu kippen – genau das macht diese Phase so unberechenbar.

Platz drei als letzte Bewährungsprobe

Das Spiel um Platz drei ist für 20:20 Uhr angesetzt. Nach der Enttäuschung der Halbfinalniederlage geht es darum, noch einmal alle Kräfte zu bündeln und das Turnier mit einem Erfolgserlebnis zu beenden. Auch diese Begegnung gehört fest zum Gesamtbild der Stadtmeisterschaften.

Das Finale als Höhepunkt des Abends

Der Höhepunkt des Turniers ist das Finale um 20:33 Uhr. Dann entscheidet sich, wer den Titel des Crailsheimer Stadtmeisters 2026 trägt. Nach einem langen Turnierabend mit vielen kurzen, intensiven Spielen steht fest, welches Team Konstanz, Nervenstärke und Durchsetzungsvermögen am besten verbunden hat.