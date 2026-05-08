Titeljagd im Vogtland: Schöneck und Oelsnitz unter Zugzwang

– Foto: Johannes Schmidt

In der Sachsenklasse West spitzt sich die Lage am 25. Spieltag dramatisch zu. An der Spitze der Tabelle liefern sich der VfB Schöneck 1912 und der SV Merkur 06 Oelsnitz ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Beide Mannschaften weisen 49 Punkte auf, wobei die Schönecker lediglich aufgrund des besseren Torverhältnisses den Platz an der Sonne verteidigen. Doch die Konkurrenz schläft nicht: Lokomotive Zwickau und der BSC Freiberg lauern auf Ausrutscher des Führungsduos, um im Saisonendspurt doch noch ein Wort um den Aufstieg mitzureden. Am anderen Ende des Tableaus herrscht blanke Verzweiflung. Für den Oelsnitzer FC und die Reserve von Fortuna Chemnitz gleicht der Klassenerhalt mittlerweile einem sportlichen Wunder.

In Mülsen treffen zwei Mannschaften aufeinander, die nach den jüngsten Rückschlägen auf Wiedergutmachung brennen. Die Gastgeber belegen mit 28 Punkten den zwölften Rang und spüren den heißen Atem der Abstiegszone, während der Oberlungwitzer SV nach der Niederlage gegen Annaberg auf den achten Platz abgerutscht ist. Das Hinspiel war eine deutliche Angelegenheit für den OSV, der am Ende mit 3:0 triumphierte. Luca Winter eröffnete damals in der 17. Minute den Reigen, bevor Ilirjan Tavani in der 65. Minute und Luca Neubert in der 87. Minute den Sack endgültig zumachten. Mülsen muss vor allem defensiv stabiler stehen als zuletzt gegen Reichenbrand, um gegen die spielstarken Gäste zu bestehen.

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Morgen, 15:00 Uhr BSC Freiberg BSC Freiberg VfB Fortuna Chemnitz VfB Chemnitz II 15:00 PUSH

Der BSC Freiberg geht mit einer gewaltigen Portion Euphorie in dieses Heimspiel. Nach dem spektakulären 9:4-Auswärtssieg in Marienberg strotzt die Mannschaft von Spielertrainer Rico Thomas vor Offensivdrang. Mit 43 Punkten belegen die Freiberger den vierten Platz und haben den Aufstieg noch nicht ganz abgeschrieben. Ganz anders die Lage bei der Chemnitzer Reserve, die mit neun Punkten das Schlusslicht bildet. Doch Vorsicht ist geboten: Im Hinspiel trotzte die Fortuna dem Favoriten ein 2:2 ab. Robin Landgraf in der 3. Minute und Artur Melnyk in der 18. Minute schockten Freiberg damals früh, ehe Lukas Böhme mit einem Doppelpack in der 51. Minute und 64. Minute zumindest noch einen Punkt für den BSC rettete. ---

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr VfB Annaberg 09 VfB Annaberg FSV Motor Marienberg Marienberg 15:00 live PUSH

Ein Duell auf Augenhöhe erwartet die Zuschauer in Annaberg, wenn der Tabellenfünfte den Siebten empfängt. Annaberg hat sich durch das 4:1 in Oberlungwitz auf 42 Punkte vorgearbeitet und befindet sich in einer glänzenden Verfassung. Marienberg hingegen muss die herbe 4:9-Schlappe gegen Freiberg erst einmal aus den Kleidern schütteln. Das Hinspiel zwischen diesen beiden Teams war geprägt von taktischer Disziplin und endete torlos mit 0:0. Vor 164 Zuschauern neutralisierten sich beide Reihen damals über die gesamte Spielzeit. Es wird spannend zu sehen sein, ob eine der beiden Mannschaften diesmal das Risiko erhöht, um die drei Punkte zu erzwingen. ---

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr ESV Lokomotive Zwickau Lok Zwickau SV Eiche Reichenbrand SV Eiche 15:00 PUSH

Die Eisenbahner aus Zwickau haben im Titelrennen etwas an Boden verloren und stehen mit 44 Punkten auf dem dritten Rang unter Zugzwang. Nach dem Unentschieden gegen Lichtenstein zählt für die Lokomotive nur ein Sieg. Doch der Gegner aus Reichenbrand ist so etwas wie ein Angstgegner: Das Hinspiel gewann Eiche in einer torreichen Begegnung mit 5:3. Zefa Sitoe in der 23. Minute, Felix Kauerauf in der 31. Minute, Max Graubner in der 53. Minute, William Ehrhardt in der 60. Minute und Marius Wolny in der 63. Minute zerlegten die Zwickauer Defensive damals förmlich. Lokomotive Zwickau wird auf Rache sinnen, um den Anschluss an die Spitze nicht endgültig zu verlieren. ---

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr BSV 53 Irfersgrün Irfersgrün SSV Fortschritt Lichtenstein Lichtenstein 15:00 PUSH

Für den BSV 53 Irfersgrün schwinden die Hoffnungen auf den Klassenerhalt mit jeder Woche. Mit 18 Punkten auf dem 14. Platz ist der Rückstand auf das rettende Ufer angewachsen. Der SSV Fortschritt Lichtenstein reist als Tabellensechster an und hat sich im oberen Mittelfeld etabliert. Das Hinspiel in Lichtenstein war eine zähe Angelegenheit, die der SSV knapp mit 1:0 für sich entschied. Den entscheidenden Treffer erzielte Tom Ebersbach erst in der 76. Minute. Irfersgrün wird im heimischen Stadion alles in die Waagschale werfen müssen, um gegen die robusten Lichtensteiner zu punkten. ---

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr Oelsnitzer FC FC Oelsnitz FC Stollberg Stollberg 15:00 PUSH

Der Oelsnitzer FC steht nach der deklassierenden 2:9-Niederlage in Syrau vor einem Scherbenhaufen. Mit nur elf Punkten auf dem vorletzten Platz ist der Abstieg kaum noch abzuwenden. Der Gegner aus Stollberg belegt mit 34 Punkten einen gesicherten neunten Rang und konnte zuletzt Irfersgrün schlagen. Im Hinspiel behielt Stollberg mit 2:0 die Oberhand. Richard Strehmel in der 61. Minute und Ben Grummt tief in der Nachspielzeit der 96. Minute sorgten damals für den Erfolg vor 250 Zuschauern. Für den Aufsteiger aus Oelsnitz geht es in diesem Heimspiel vor allem darum, die Ehre wiederherzustellen und sich nicht erneut abschlachten zu lassen. ---

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr SV Merkur 06 Oelsnitz Oelsnitz SC Syrau SC Syrau 15:00 PUSH

Merkur Oelsnitz ist gewarnt. Zwar feierte die Mannschaft zuletzt einen 5:2-Erfolg in Meerane und steht punktgleich mit dem Spitzenreiter auf Platz zwei, doch der SC Syrau ist der personifizierte Stolperstein. In der Hinrunde unterlag Oelsnitz den Syrauern mit 0:2. Paul Schneider in der 70. Minute und Max Rudisch in der 77. Minute besiegelten damals die Niederlage des Favoriten. Syrau kommt zudem mit dem Rückenwind eines 9:2-Kantersieges im Gepäck ins Elstertalstadion. Die Gastgeber müssen hochkonzentriert zu Werke gehen, um sich im Titelrennen keinen weiteren Ausrutscher gegen diesen unangenehmen Gegner zu erlauben. ---

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr VfB Schöneck 1912 VfB Schöneck Meeraner Sportverein Meeraner SV 15:00 PUSH

Der Spitzenreiter empfängt den Tabellendreizehnten und ist auf dem Papier der klare Favorit. Schöneck hat nach dem 4:0 gegen Fortuna Chemnitz 49 Punkte auf dem Konto und will die Führung behaupten. Doch der Meeraner Sportverein hat in der Hinrunde bewiesen, dass er Schöneck ärgern kann. Das erste Aufeinandertreffen endete mit einem 1:1-Unentschieden. Tim Müller hatte die Schönecker zunächst in Führung gebracht, doch Tom Viehweger erzielte den viel umjubelten Ausgleich für Meerane. Für den Aufsteiger aus Meerane ist jeder Punkt im Kampf gegen den Abstieg überlebenswichtig, während Schöneck sich im Fernduell mit Oelsnitz keinen Punktverlust leisten darf.

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