Titeljagd am Hochwasen: Stadtmeister gesucht in Nagold

Zehn Spiele an zwei Tagen und ein Finale als Höhepunkt: Die Nagolder Stadtmeisterschaften 2025 versprechen wieder spannende Duelle auf dem Rasen. Beim traditionellen Turnier auf dem Gelände der Sportfreunde Emmingen kämpfen fünf Herrenteams aus drei Spielklassen im Ligaformat um den Stadtpokal.

Fünf Teams – eine Liga, ein Ziel

Im Mittelpunkt des Turniers stehen die Herrenmannschaften, die im Modus „Jeder gegen Jeden“ über zwei Tage hinweg antreten. Die beiden besten Teams der Vorrunde qualifizieren sich für das Finale am Sonntagabend. Mit der SG Nagold Nord und dem VfL Hochdorf sind zwei Vertreter aus der Kreisliga B Nordschwarzwald am Start. Der SV Gündringen und der SV Vollmaringen treten aus der Kreisliga A an, während der VfL Nagold II als klassenhöchster Teilnehmer die Farben der Bezirksliga Nordschwarzwald vertritt.