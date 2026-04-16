 2026-04-16T10:11:10.190Z

Ligavorschau

Titelfight im Fernduell: Meteor-Wannsee, Teutonia-Inter II

Start mit zwei Freitagsspielen: Der 23.Spieltag der Landesliga-Staffel 2

von far · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser
Meteor (blau) kämpft um den Aufstieg in die Berlin-Liga
Meteor (blau) kämpft um den Aufstieg in die Berlin-Liga – Foto: Frank Arlinghaus

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Landesliga Berlin - 2
SSC Teutonia
FC Viktoria II
Mahlsdorf II
KöpenickerFC

Der 23. Spieltag beginnt bereits am Freitag mit zwei Partien. Während BFC Meteor 06 den direkten Aufstieg in die Berlinliga im Blick hat, kämpft SSC Teutonia ums Dranbleiben. Im Tabellenkeller (Wannsee, Kladow, Liria und Union 06) spitzt sich die Lage weiter zu – drei Teams müssen am Ende den Gang in die Bezirksliga antreten.

Morgen, 19:30 Uhr
FC Stern Marienfelde 1912
FC Stern Marienfelde 1912Marienfelde
FSV Berolina Stralau 1901
FSV Berolina Stralau 1901Stralau
19:30

Marienfelde (38 Punkte) liegt im gesicherten oberen Mittelfeld und will den Anschluss nach oben halten. Stralau (23 Punkte) steckt im unteren Tabellendrittel und braucht dringend Zähler. Die Gastgeber gehen favorisiert ins Spiel.

Morgen, 19:45 Uhr
BFC Meteor 06
BFC Meteor 06Meteor 06
FV Wannsee
FV WannseeFV Wannsee
19:45

Tabellenführer Meteor (51 Punkte) hat den direkten Aufstieg fest im Blick und darf sich keinen Ausrutscher erlauben. Wannsee (16 Punkte) kämpft gegen den Abstieg und steht unter Druck. Alles spricht für die Gastgeber, doch die Gäste benötigen jeden Punkt.

Sa., 18.04.2026, 13:00 Uhr
Köpenicker FC
Köpenicker FCKöpenickerFC
SF Kladow
SF KladowSF Kladow
13:00

Köpenick (45 Punkte) liegt auf Rang drei und hofft noch auf einen Patzer der Spitzenteams. Kladow (15 Punkte) steht tief im Abstiegskampf und braucht dringend Punkte. Die Rollen sind klar verteilt, doch der Druck liegt auf beiden Seiten.

Sa., 18.04.2026, 14:15 Uhr
FSV Hansa 07
FSV Hansa 07Hansa 07
FC Viktoria 1889 Berlin
FC Viktoria 1889 BerlinFC Viktoria II
14:15

Hansa (35 Punkte) bewegt sich im gesicherten Mittelfeld und kann befreit aufspielen. Viktoria II (27 Punkte) benötigt noch Punkte, um endgültig Abstand nach unten zu gewinnen. Ein offenes Spiel mit leichten Vorteilen für die Gastgeber

So., 19.04.2026, 11:00 Uhr
SSC Teutonia
SSC TeutoniaSSC Teutonia
FC Internationale Berlin
FC Internationale BerlinFC Inter II
11:00

Teutonia (49 Punkte) steht im Aufstiegsrennen und will mindestens Platz zwei sichern. Internationale II (25 Punkte) steckt im unteren Mittelfeld fest und braucht noch Punkte für den Klassenerhalt. Die Gastgeber stehen unter Zugzwang.

So., 19.04.2026, 12:00 Uhr
SC Union 06
SC Union 06SC Union 06
VfB Fortuna Biesdorf
VfB Fortuna BiesdorfFo. Biesdorf II
12:00

Union 06 (11 Punkte) steht auf einem Abstiegsplatz und braucht dringend einen Sieg. Biesdorf II (20 Punkte) ist ebenfalls noch nicht gerettet. Ein klassisches Kellerduell mit enormer Bedeutung.

So., 19.04.2026, 13:30 Uhr
FC Liria 1985 Berlin
FC Liria 1985 BerlinFC Liria
Türkiyemspor Berlin
Türkiyemspor BerlinTürkiyemspor
13:30

Liria (13 Punkte) kämpft ums Überleben und braucht jeden Zähler. Türkiyemspor (40 Punkte) spielt eine starke Saison und hat noch Kontakt zu den oberen Plätzen. Die Gäste gehen als klarer Favorit ins Spiel.

So., 19.04.2026, 14:00 Uhr
VfB Hermsdorf Berlin
VfB Hermsdorf BerlinHermsdorf
BSV Eintracht Mahlsdorf
BSV Eintracht MahlsdorfMahlsdorf II
14:00live

Hermsdorf (37 Punkte) und Mahlsdorf II (33 Punkte) liegen im gesicherten Mittelfeld. Beide Teams wollen ihre Saison stabil zu Ende spielen, können aber noch nach oben schielen. Ein Duell auf Augenhöhe.

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