Titelfight im Fernduell: Meteor-Wannsee, Teutonia-Inter II

Der 23. Spieltag beginnt bereits am Freitag mit zwei Partien. Während BFC Meteor 06 den direkten Aufstieg in die Berlinliga im Blick hat, kämpft SSC Teutonia ums Dranbleiben. Im Tabellenkeller (Wannsee, Kladow, Liria und Union 06) spitzt sich die Lage weiter zu – drei Teams müssen am Ende den Gang in die Bezirksliga antreten.
Marienfelde (38 Punkte) liegt im gesicherten oberen Mittelfeld und will den Anschluss nach oben halten. Stralau (23 Punkte) steckt im unteren Tabellendrittel und braucht dringend Zähler. Die Gastgeber gehen favorisiert ins Spiel.
Tabellenführer Meteor (51 Punkte) hat den direkten Aufstieg fest im Blick und darf sich keinen Ausrutscher erlauben. Wannsee (16 Punkte) kämpft gegen den Abstieg und steht unter Druck. Alles spricht für die Gastgeber, doch die Gäste benötigen jeden Punkt.
Köpenick (45 Punkte) liegt auf Rang drei und hofft noch auf einen Patzer der Spitzenteams. Kladow (15 Punkte) steht tief im Abstiegskampf und braucht dringend Punkte. Die Rollen sind klar verteilt, doch der Druck liegt auf beiden Seiten.
Hansa (35 Punkte) bewegt sich im gesicherten Mittelfeld und kann befreit aufspielen. Viktoria II (27 Punkte) benötigt noch Punkte, um endgültig Abstand nach unten zu gewinnen. Ein offenes Spiel mit leichten Vorteilen für die Gastgeber
Teutonia (49 Punkte) steht im Aufstiegsrennen und will mindestens Platz zwei sichern. Internationale II (25 Punkte) steckt im unteren Mittelfeld fest und braucht noch Punkte für den Klassenerhalt. Die Gastgeber stehen unter Zugzwang.
Union 06 (11 Punkte) steht auf einem Abstiegsplatz und braucht dringend einen Sieg. Biesdorf II (20 Punkte) ist ebenfalls noch nicht gerettet. Ein klassisches Kellerduell mit enormer Bedeutung.
Liria (13 Punkte) kämpft ums Überleben und braucht jeden Zähler. Türkiyemspor (40 Punkte) spielt eine starke Saison und hat noch Kontakt zu den oberen Plätzen. Die Gäste gehen als klarer Favorit ins Spiel.
Hermsdorf (37 Punkte) und Mahlsdorf II (33 Punkte) liegen im gesicherten Mittelfeld. Beide Teams wollen ihre Saison stabil zu Ende spielen, können aber noch nach oben schielen. Ein Duell auf Augenhöhe.
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