Titelfight geht weiter: Marienfelde II, Delay Sports & Veritas

Archiv: Bosna kämpft gegen Delay Sports – Foto: Frank Arlinghaus

Im Tabellenkeller ist die Lage dagegen dramatisch: SV Stern Britz 1889 ist nahezu abgestiegen, während Traber Mariendorf, Concordia Wilhelmsruh und Berliner TSC ums Überleben kämpfen. Auch Teams knapp darüber sind noch nicht sicher.

FC Stern Marienfelde II marschiert mit 54 Punkten unaufhaltsam Richtung Aufstieg und hat beste Chancen auf Platz eins. Dahinter liefern sich Delay Sports Berlin und SFC Veritas 96 (je 48 Punkte) ein intensives Duell um den zweiten Aufstiegsplatz.

Ein echtes Kellerduell: Sparta (18 Punkte) und Charlottenburg II (19 Punkte) stecken beide tief im Abstiegskampf. Ein Sieg kann für eines der Teams der Befreiungsschlag sein, während der Verlierer weiter unter Druck gerät. Es geht um mehr als drei Punkte – es geht um Hoffnung.

Morgen, 11:00 Uhr VfB Berlin 1911 VfB Berlin SV Stern Britz 1889 Stern Britz 11:00 PUSH

Klare Ausgangslage: Der VfB (38 Punkte) kämpft noch um den Anschluss an die Aufstiegsplätze und darf sich keinen Ausrutscher leisten. Schlusslicht Stern Britz (4 Punkte) steht mit dem Rücken zur Wand und braucht eigentlich ein kleines Wunder. Alles spricht für die Gastgeber.

Morgen, 12:00 Uhr Wittenauer SC Concordia Wittenau Berliner TSC Berliner TSC 12:00 PUSH

Wittenau steht mit 27 Punkten im gesicherten Mittelfeld und kann befreit aufspielen. Ganz anders der Berliner TSC (17 Punkte), der auf einem Abstiegsplatz steht und dringend Punkte benötigt. Für die Gäste ist es ein Schlüsselspiel im Kampf um den Klassenerhalt.

Tabellen-Dritter Veritas steht unter Druck im Aufstiegsrennen und braucht zwingend einen Sieg, um mit Delay Sports Schritt zu halten. Traber Mariendorf (10 Punkte) kämpft ums Überleben und darf sich keine Niederlage erlauben. Die Rollen sind klar, doch die Bedeutung macht das Spiel brisant.

Morgen, 12:45 Uhr BSV Heinersdorf Heinersdorf FC Stern Marienfelde 1912 Marienfelde II 12:45 PUSH

Der souveräne Tabellenführer reist zu einem abstiegsbedrohten Gegner. Heinersdorf (19 Punkte) braucht jeden Zähler im Kampf gegen den Abstieg, während Marienfelde II den nächsten Schritt Richtung Aufstieg machen will. Ein klassisches Duell David gegen Goliath.

Zwei Teams aus dem oberen Mittelfeld treffen aufeinander. Neukölln (37 Punkte) und Lübars (35 Punkte) haben nur noch Außenseiterchancen auf den Aufstieg, wollen aber ihre starke Saison bestätigen. Ein offenes Spiel ohne großen Druck.

Morgen, 13:30 Uhr FC Concordia Wilhelmsruh 1895 Wilhelmsruh Delay Sports Berlin Delay Sports 13:30 live PUSH

Delay Sports steht mitten im Aufstiegsrennen und darf sich keinen Ausrutscher erlauben. Wilhelmsruh (15 Punkte) steckt dagegen tief im Tabellenkeller und braucht dringend Punkte. Die Gäste gehen als klarer Favorit ins Spiel, doch der Druck liegt auf ihrer Seite.

Morgen, 14:00 Uhr Grünauer BC 1917 Grünauer BC SV Bosna Berlin 94 SV Bosna 14:00 PUSH

Grünau (25 Punkte, vier Dreier in Folge) bewegt sich im Mittelfeld und will den Klassenerhalt endgültig sichern. Bosna (38 Punkte) hat noch leise Hoffnungen auf die Aufstiegsplätze und braucht dafür einen Sieg. Die Gäste gehen ambitionierter in die Partie.

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