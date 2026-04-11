 2026-04-10T07:15:08.667Z

Ligavorschau

Titelfight geht weiter: Marienfelde II, Delay Sports & Veritas

Alle Begegnungen des 22.Spieltag in der Vorschau

von far · Heute, 12:11 Uhr · 0 Leser
Archiv: Bosna kämpft gegen Delay Sports
Archiv: Bosna kämpft gegen Delay Sports – Foto: Frank Arlinghaus

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BZL Berlin-Staffel 2
Stern Britz
Wittenau
Lübars
Grünauer BC

FC Stern Marienfelde II marschiert mit 54 Punkten unaufhaltsam Richtung Aufstieg und hat beste Chancen auf Platz eins. Dahinter liefern sich Delay Sports Berlin und SFC Veritas 96 (je 48 Punkte) ein intensives Duell um den zweiten Aufstiegsplatz.

Im Tabellenkeller ist die Lage dagegen dramatisch: SV Stern Britz 1889 ist nahezu abgestiegen, während Traber Mariendorf, Concordia Wilhelmsruh und Berliner TSC ums Überleben kämpfen. Auch Teams knapp darüber sind noch nicht sicher.

Morgen, 10:45 Uhr
SV Sparta Lichtenberg
SV Sparta LichtenbergSV Sparta II
SC Charlottenburg
SC CharlottenburgSC Charlott. II
10:45

Ein echtes Kellerduell: Sparta (18 Punkte) und Charlottenburg II (19 Punkte) stecken beide tief im Abstiegskampf. Ein Sieg kann für eines der Teams der Befreiungsschlag sein, während der Verlierer weiter unter Druck gerät. Es geht um mehr als drei Punkte – es geht um Hoffnung.

Morgen, 11:00 Uhr
VfB Berlin 1911
VfB Berlin 1911VfB Berlin
SV Stern Britz 1889
SV Stern Britz 1889Stern Britz
11:00

Klare Ausgangslage: Der VfB (38 Punkte) kämpft noch um den Anschluss an die Aufstiegsplätze und darf sich keinen Ausrutscher leisten. Schlusslicht Stern Britz (4 Punkte) steht mit dem Rücken zur Wand und braucht eigentlich ein kleines Wunder. Alles spricht für die Gastgeber.

Morgen, 12:00 Uhr
Wittenauer SC Concordia
Wittenauer SC ConcordiaWittenau
Berliner TSC
Berliner TSCBerliner TSC
12:00

Wittenau steht mit 27 Punkten im gesicherten Mittelfeld und kann befreit aufspielen. Ganz anders der Berliner TSC (17 Punkte), der auf einem Abstiegsplatz steht und dringend Punkte benötigt. Für die Gäste ist es ein Schlüsselspiel im Kampf um den Klassenerhalt.

Morgen, 12:00 Uhr
1. Traber FC Mariendorf
1. Traber FC Mariendorf1.Traber FCM
SFC Veritas 96
SFC Veritas 96SFCV 96
12:00

Tabellen-Dritter Veritas steht unter Druck im Aufstiegsrennen und braucht zwingend einen Sieg, um mit Delay Sports Schritt zu halten. Traber Mariendorf (10 Punkte) kämpft ums Überleben und darf sich keine Niederlage erlauben. Die Rollen sind klar, doch die Bedeutung macht das Spiel brisant.

Morgen, 12:45 Uhr
BSV Heinersdorf
BSV HeinersdorfHeinersdorf
FC Stern Marienfelde 1912
FC Stern Marienfelde 1912Marienfelde II
12:45

Der souveräne Tabellenführer reist zu einem abstiegsbedrohten Gegner. Heinersdorf (19 Punkte) braucht jeden Zähler im Kampf gegen den Abstieg, während Marienfelde II den nächsten Schritt Richtung Aufstieg machen will. Ein klassisches Duell David gegen Goliath.

Morgen, 13:00 Uhr
BSV GW Neukölln 1950
BSV GW Neukölln 1950GW Neukölln
1. FC Lübars 1962
1. FC Lübars 1962Lübars
13:00

Zwei Teams aus dem oberen Mittelfeld treffen aufeinander. Neukölln (37 Punkte) und Lübars (35 Punkte) haben nur noch Außenseiterchancen auf den Aufstieg, wollen aber ihre starke Saison bestätigen. Ein offenes Spiel ohne großen Druck.

Morgen, 13:30 Uhr
FC Concordia Wilhelmsruh 1895
FC Concordia Wilhelmsruh 1895Wilhelmsruh
Delay Sports Berlin
Delay Sports BerlinDelay Sports
13:30live

Delay Sports steht mitten im Aufstiegsrennen und darf sich keinen Ausrutscher erlauben. Wilhelmsruh (15 Punkte) steckt dagegen tief im Tabellenkeller und braucht dringend Punkte. Die Gäste gehen als klarer Favorit ins Spiel, doch der Druck liegt auf ihrer Seite.

Morgen, 14:00 Uhr
Grünauer BC 1917
Grünauer BC 1917Grünauer BC
SV Bosna Berlin 94
SV Bosna Berlin 94SV Bosna
14:00

Grünau (25 Punkte, vier Dreier in Folge) bewegt sich im Mittelfeld und will den Klassenerhalt endgültig sichern. Bosna (38 Punkte) hat noch leise Hoffnungen auf die Aufstiegsplätze und braucht dafür einen Sieg. Die Gäste gehen ambitionierter in die Partie.

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