Titelfeier vor leeren Rängen: VfL Güldenstern Stade steigt wieder auf

Mit einem Torspektakel mit Achterbahnelementen verabschieden sich die Teams in die Sommerpause. Harsefeld als Dritter, Hammah klettert wiederum noch auf einen einstelligen Tabellenplatz.

Die Immenbecker Bezirksliga-Zeit endet mit einer Spielabsage in Stade. Sicherlich hätte der VfL Güldenstern eine würdigere Plaketten- und Medaillenübergabe verdient. Aber Immenbeck bekam nur acht Spieler zusammen. Der NFV ehrte die Stader, die sich noch für einen Trainingskick trafen, so vor leeren Rängen in Ottenbeck.